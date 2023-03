Cum a fost primit administratorul special Vlad Iacob de ultrașii lui Dinamo: „Mi-au dat mesaje dure, m-am gândit la un moment dat să renunț!”. Video Exclusiv

Vlad Iacob a vorbit în exclusivitate despre primul contact pe care l-a avut cu Dinamo. Administratorul special al „alb-roșiilor” a dezvăluit cum a fost primit de ultrașii clubului din Ștefan cel Mare.

Vlad Iacob a dezvăluit cum a fost primit de ultrașii lui Dinamo: „Au fost gânduri să renunț”

Vlad Iacob, invitat special la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, cel care în primul eșalon al fotbalului din România, a dezvăluit că a fost primit cu o anumită reținere de cei mai înfocați suporteri ai lui Dinamo.

Administratorul special al clubului antrenat de Ovidiu Burcă a luat în calcul ideea retragerii la începutul iernii, când Dinamo traversa momente foarte grele, din cauza .

„Nu m-am speriat. Nu-mi stă în caracter să renunț. Știam că suntem pe drumul cel bun. Nu în acele momente. Când lucrurile păreau aproape fără ieșire, însă nu pot să spun că am cochetat cu ideea să renunț. Au fost gânduri. La începutul iernii au avut loc aceste gânduri.

În decembrie. Când s-a respins planul de reorganizare a fost un moment foarte dificil pentru club, însă am luat o decizie ca atâta timp cât există măcar o șansă de 1% ca Dinamo să fie salvată să rămân acolo și să rămân până la final, chiar dacă era finalul.

„N-am avut episoade deosebite negative”

Sincer să fiu m-au primit cu o ușoară reticență și pot să-i înțeleg perfect pentru că au fost atât de multe schimbări la Dinamo din punct de vedere administrativ în ultimii ani și adesea ele nu au fost de bun augur. Așa că îi înțeleg perfect.

N-am avut episoade deosebite negative, însă puteam să văd că există o doză destul de mare de scepticism. Întra-adevăr veneam după un moment foarte dificil, după retrogradare, clubul se afla deja într-o postură extrem de precară din punct de vedere financiar și juridic din cauza insolvenței.

M-a ajutat într-o oarecare măsură. Eu nu am mai reușit să ajung pe stadion în PCH în ultimii ani. Mergeam la meciuri, n-am ratat aproape niciun derby cu Steaua pe teren propriu. Am încercat să ajung la toate meciurile cu Steaua, cu Rapid, la toate meciurile importante, dar nu am mai fost în peluză din diverse motive. Mi-am păstrat pasiunea pentru Dinamo, urmărind tot ce se întâmplă”, a declarat Vlad Iacob, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Vlad Iacob a primit mesaje de descurajare din partea ultrașilor de la Dinamo după startul slab de sezon din Liga 2: „Toată lumea se aștepta să câștigăm meci de meci”

Deși s-a calificat în play-off-ul Ligii 2 Casa Pariurilor și va lupta pentru promovarea în SuperLiga, Dinamo nu a avut rezultate pozitive încă din startul sezonului. Acelea au fost momentele în care administratorul special al , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, a fost pus la zid.

„(n.r. ai avut mesaje de descurajare la început, să nu vii la Dinamo?) Sincer, nu. Am avut mesaje de acest gen după câteva etape când toată lumea se aștepta ca istoria și tradiția lui Dinamo să fie cea care evoluează în teren. Toată lumea se aștepta să câștigăm meci de meci în Liga 2.

Eu am spus de la început că va fi foarte dificil pentru că știu ce am găsit în cadrul clubului. Moralul era la pământ, relațiile de joc erau aproape inexistente. Au rămas doar jucători care au evoluat foarte puțin în sezonul precedent. La început știam foarte bine în ce ne băgăm. Am studiat.

Ulterior, au apărut problemele, spre finalul sezonului regulat. Problemele la nivel financiar și managerial s-au acutizat și la nivel juridic cu planul de reorganizare care a fost respins de instanța de insolvență.

Eu știam la începutul sezonului că va fi o muncă extrem de dificilă. Știam că e nevoie de timp pentru o echipă formată foarte târziu. În etapa a doua noi încă efectuam transferuri”, au fost cuvintele lui Vlad Iacob, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Vlad Iacob nu și-a pierdut încrederea în Ovidiu Burcă, deși ultrașii lui Dinamo îl contestau pe tehnician: „Primeam mesaje personale să-mi dau demisia sau să-l demit”

Ovidiu Burcă a venit pe banca tehnică a lui Dinamo în vară, când a fost ales de Vlad Iacob, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Rezultatele slabe din startul sezonului au făcut ca ultrașii lui Dinamo să răbufnească atât la adresa administratorului special, cât și a tehnicianului „câinilor”.

„’De ce l-ai adus pe Ovidiu Burcă. Era nevoie de un antrenor cu experiență’. Aceste marote pe care le vedeți foarte des în fotbal. Am rezistat. Am avut momente dificile. Nu m-au afectat neapărat la început, deși contestațiile erau destul de multe și în jurul meu și în jurul lui Ovidiu Burcă și primeam mesaje personale pe rețelele de socializare să-l demit, să-mi dau demisia.

Știam că e nevoie de timp pentru integrare, pentru sudarea relațiilor de joc, pentru ca lotul să ajungă cu pregătirea fizică la nivelul așteptat, măcar la nivelul mediu care se regăsea în Liga 2. Eram pregătiți pentru înfrângeri consecutive în acel moment. Am început cu o victorie.

Ulterior, deși am avut niște performanțe în teren peste așteptări și am făcut partide bune, am pierdut. Am primit niște goluri destul de ușor pe greșeli individuale. Lucrurile nu arătau extraordinar din punct de vedere sportiv, dar nu mi-am pierdut încrederea niciodată în staff-ul tehnic și mai ales în Ovidiu Burcă”, au fost declarațiile lui Vlad Iacob, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

