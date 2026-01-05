Sport

Cum a fost primit Denis Alibec de ziua lui la antrenamentul FCSB. Un singur jucător s-a antrenat în sală. Video

Luni, 5 ianuarie, Denis Alibec a împlinit 35 de ani. De ziua de naștere a atacantului, FCSB a avut un antrenament dechis presei în cantonamentul din Antalya
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Denis Alibec (35 de ani) și-a serbat ziua de naștere în cantonamentul FCSB-ului din Antalya. Înaintea antrenamentului, care a fost deschis presei, atacantul a fost „luat la palme” de colegi.

Luni, 5 ianuarie, în ziua în care Denis Alibec a împlinit 35 de ani, FCSB a avut antrenament la Gloria Sports Arena, unul dintre cele mai luxoase resorturi din Antalya.

Înainte să înceapă ședința de pregătire, fotbaliștii campioanei l-au sărbătorit cu stil pe Alibec. Roș-albaștrii au făcut un culoar prin care a trecut Denis Alibec. Atacantul a fost luat la palme, în glumă, de fiecare coechipier.

Elevii lui Elias Charalambous au trecut apoi la lucruri serioase. În cele 15 minute de antrenament la care au participat și reprezentații presei, jucătorii de la FCSB s-au încălzit sub comanda lui Thomas Neubert. În tot acest timp, Charalambous, Pintilii și ceilalți membri ai staff-ului tehnic i-au supravegheat cu atenție pe fotbaliști.

În ceea ce îl privește pe Denis Alibec, atacantul din Mangalia a prins in extremis lotul de Antalya. Vârful în vârstă de 35 de ani a vrut să plece de la FCSB în această iarnă, Gigi Becali a decis să îl păstreze.

Latifundiarul din Pipera are încredere totală în fotbalistul pe care îl plătește lunar cu 25.000 de euro și despre care a spus că „poate fi cel mai bun atacant din România”.

Mihai Popescu, singurul fotbalist de la FCSB care nu a ieșit pe gazon

FCSB a deplasat nu mai puțin de 29 de fotbaliști în stagiul de pregătire din Antalya. Ultimul sosit a fost Joyskim Dawa, care a venit direct din vacanța petrecută în Japonia. La mai puțin de 12 ore de când a aterizat, stoperul camerunez s-a antrenat însă cot la cot cu ceilalți colegi.

O altă prezență fresh la antrenamentul FCSB-ului de la Gloria Sports Arena a fost cea a lui Andre Duarte. Fundașul central portughez este singurul transfer făcut de campioana României în această iarnă.

Andre Duarte la antrenament FCSB. FOTO: Fanatik

Singurul fotbalist al campioanei României care nu a ieșit pe teren să facă antrenament alături de restul coechipierilor a fost Mihai Popescu. Fundașul central se recuperează în continuare după accidentarea suferită în toamnă și a rămas în hotel pentru a se pregăti în sala de forță.

