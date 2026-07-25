Sport

Cum a fost primit eroul Spaniei, Ferran Torres, în Ibiza! Apoi a dat nas în nas cu David Bechkam și Michael Jordan

Ferran Torres și Marcos Llorente au petrecut în Ibiza după câștigarea Cupei Mondiale 2026. Moment genial cu cei doi, care s-au întâlnit și cu celebrii David Bechkam și Michael Jordan.
Mihai Dragomir
25.07.2026 | 07:15
Cum a fost primit eroul Spaniei Ferran Torres in Ibiza Apoi a dat nas in nas cu David Bechkam si Michael Jordan
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Ferran Torres, eroul Spaniei, a atras toate privirile în vacanța din Ibiza. Întâlnire cu vedete de talie mondială. Foto: Colaj FANATIK.
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La doar câteva zile după ce Spania a cucerit al doilea titlu mondial din istorie, învingând Argentina cu 1-0 în finală, Ferran Torres și Marcos Llorente au plecat în Ibiza pentru câteva zile de relaxare. Ferran Torres a fost eroul finalei, marcând golul victoriei în minutul 106 al prelungirilor. Moment genial cu cei doi jucători.

Ferran Torres și Marcos Llorente, primiți ca doi eroi în Ibizia după triumful de la CM 2026

Ferran Torres și Marcos Llorente se bucură din plin de timpul liber avut la dispoziție după ce au câștigat CM 2026. Primul jucător este chiar cel al cărui gol a adus trofeul în vitrina ibericilor și care a provocat un seism în țara natală, în urma reacției fanilor. Fotbalistul Barcelonei și cel al lui Atletico Madrid au mers împreună în Ibiza.

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Cei doi au fost fotografiați la bordul iahtului Lady KC Charter, o ambarcațiune de aproximativ 27 de metri, care poate găzdui nouă persoane. Costul de închiriere este estimat între 10.000 și 15.000 de euro pe zi, în funcție de sezon.

Fotbaliștii deveniți campioni mondiali au fost primiți cu urale și aplauze și s-au răsfățat chiar cu o sticlă de Domaine de la Romanée-Conti 2018, unul dintre cele mai prestigioase și rare vinuri roșii din lume.

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Prețul unei singure sticle este estimat între 23.850 și 32.500 de euro, în funcție de anul recoltei și de piața pe care este vândută, și valorează astfel mai mult decât costul închirierii iahtului pentru o zi.

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Întâlnirea campionilor mondiali cu David Beckham și Michael Jordan

Ferran Torres și Marcos Llorente au fost văzuți și la celebrul restaurant Casa Jondal, unul dintre cele mai exclusiviste localuri din Ibiza. În locația respectivă, pe lângă faptul că au atras atenția tuturor, s-au întâlni cu alte două nume mari din sport: David Beckham și Michael Jordan.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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