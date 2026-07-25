Cum a fost primit eroul Spaniei, Ferran Torres, în Ibiza! Apoi a dat nas în nas cu David Bechkam și Michael Jordan

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La doar câteva zile după ce Spania a cucerit al doilea titlu mondial din istorie, învingând Argentina cu 1-0 în finală, Ferran Torres și Marcos Llorente au plecat în Ibiza pentru câteva zile de relaxare. Ferran Torres a fost eroul finalei, marcând golul victoriei în minutul 106 al prelungirilor. Moment genial cu cei doi jucători.

Ferran Torres și Marcos Llorente, primiți ca doi eroi în Ibizia după triumful de la CM 2026

Ferran Torres și Marcos Llorente se bucură din plin de timpul liber avut la dispoziție după ce Primul jucător este chiar cel al cărui gol a adus trofeul în vitrina ibericilor și care în țara natală, în urma reacției fanilor. Fotbalistul Barcelonei și cel al lui Atletico Madrid au mers împreună în Ibiza.

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Cei doi au fost fotografiați la bordul iahtului Lady KC Charter, o ambarcațiune de aproximativ 27 de metri, care poate găzdui nouă persoane. Costul de închiriere este estimat între 10.000 și 15.000 de euro pe zi, în funcție de sezon.

Fotbaliștii deveniți campioni mondiali au fost primiți cu urale și aplauze și s-au răsfățat chiar cu o sticlă de Domaine de la Romanée-Conti 2018, unul dintre cele mai prestigioase și rare vinuri roșii din lume.

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Prețul unei singure sticle este estimat între 23.850 și 32.500 de euro, în funcție de anul recoltei și de piața pe care este vândută, și valorează astfel mai mult decât costul închirierii iahtului pentru o zi.

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Ferrán Torres y Marcos Llorente se están poniendo las botas en Ibiza Dos héroes nacionales recientes campeones del Mundial, guapos, con buen físico, millonarios.. Uno marcó el gol de la victoria del Mundial, el otro rubito de ojos azules. Estarían haciendo auténticos estragos en… — Forocoches (@forocoches)

Întâlnirea campionilor mondiali cu David Beckham și Michael Jordan

Ferran Torres și Marcos Llorente au fost văzuți și la celebrul restaurant Casa Jondal, unul dintre cele mai exclusiviste localuri din Ibiza. În locația respectivă, pe lângă faptul că au atras atenția tuturor, s-au întâlni cu alte două nume mari din sport: David Beckham și Michael Jordan.

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🤯⚽🏀Ferran y Marcos Llorente coinciden en Ibiza con David Beckham y Michael Jordan Las estrellas de la Selección y los dos grandes iconos del deporte compartieron espacio en un mítico restaurante en Cala Jondal 📹(fefimendozav) — Revista ¡HOLA! (@hola)