Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”

Nadia Comăneci (63 de ani) a povestit cum a fost primită de mama sa, la revenirea în România. Fosta , care locuiește în Statele Unite ale Americii, o vizitează frecvent pe cea care i-a dat viață și a îndrumat-o spre sport.

Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România

La scurt timp după întoarcerea în România, Nadia Comăneci a ajuns la una dintre cele mai importante persoane ale existenței sale. ”Zeița de la Montreal” a vizitat-o pe mama sa care este stabilită în localitatea Onești.

Renumita sportivă a dezvăluit că a avut parte de o primire călduroasă din partea femeii, pe numele său Ștefania-Alexandrina. Ultima oară s-au întâlnit în luna martie, revederea fiind cu siguranță una emoționantă pentru cele două.

Femeia i-a pregătit o masă bogată, cu preparate culinare delicioase pe care le-a gătit cu multă dragoste. Printre acestea se numără carnea pe grătar, dar și pepenele roșu murat. Fosta gimnastă a subliniat că nu-i refuză nimic acesteia.

Deși a împlinit 63 de ani, sportiva nu iese din cuvântul mamei sale. Nadia Comăneci este fel de ascultătoare ca în copilărie, semn că cele două au o relație foarte bună și sunt apropiate, indiferent de distanță.

„De fiecare dată când ajung acasă, mama mă răsfaţă cu toate bunătăţile. Mare parte dintre ele sunt făcute în casă. Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult. La fel cum făceam şi în copilărie”, a spus fosta gimnastă, pentru .

Ce reacții a stârnit Nadia Comăneci pe social media

Nadia Comăneci a revenit de câteva zile în România, perioadă în care va lua parte la mai multe activități și evenimente. Cu această ocazie, a distribuit și o filmare cu mama sa, care este o bucătăreasă desăvârșită și care îi face toate poftele.

Unul dintre internauți a remarcat faptul că fosta gimnastă nu refuză preparatele culinare pe care le gătește cea care i-a dat viață. În plus, cei care o urmăresc în mediul virtual s-au bucurat că nu a uitat de origini, deși locuiește peste Ocean de ani buni.

„Ești fenomen și om de admirat, mama este una și cea mai scumpă”, „Nadia noastră de 10”, „Nicăieri nu-i ca acasă”, „Ce bine e la mama acasă”, „Simplitatea e punctul dumnevoastră forte”.

„Unde e mai bine decât acasă la mama, draga noastră Nadia! Bine ai venit acasă!”, „Iubesc mult simplitatea cu care se prezintă regina gimnasticii românești”, sunt o parte dintre comentariile lăsate de oameni, pe Instagram.

Nadia Comăneci, cuvinte de laudă la adresa mamei sale

Nadia Comăneci nu a uitat de unde a plecat, deși este stabilită de foarte multă vreme în SUA. Fosta sportivă este supranumită A primit această titulatură pentru că a făcut istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976.

A primit primul 10 perfect în gimnastica olimpică pentru exercițiul de la paralele inegale, dar nu încetează să-i aducă laude femeii care a adus-o pe lume. Aceasta gătește foarte bine și o răsfață de fiecare dată când ajunge în România.

„Mama a gătit o mulţime de preparate chiar dacă ştie că eu nu mănânc foarte mult. De fiecare dată, înainte să mă văd cu ea, o rog să nu se agite prea mult pe tema asta, dar nu vrea să mă asculte.

Trebuie să vă spun însă că mama găteşte extraordinar de bine. De la ea am învăţat şi eu să gătesc. Şi la capitolul acesta, pot spune că am o mamă de nota zece. Da, am pregătit salata.

Am dat cu mătura în curte, până la urmă, lucruri normale, pe care le fac şi acasă, în America.

Plus că acolo am şi responsabilitatea de mamă şi de soţie. Doar că nu am surprins vreodată astfel de momente, pentru că sunt lucruri normale care se întâmplă într-o familie. De astă-dată însă m-a filmat fratele meu.

Mi s-a părut amuzant cum au ieşit imaginile video, motiv pentru care am decis să vi le ofer. În definitiv, sunt un om care face treburi casnice ca toată lumea”, a declarat Nadia Comăneci, în urmă cu câteva luni, mai arată sursa menționată.