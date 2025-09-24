Cum a fost prins, de fapt, Toto Dumitrescu după ce a fugit de la locul accidentului. Scene desprinse din filmele de acțiune

Detalii incredibile ies la iveală despre cum a fost prins, de fapt, de polițiști Toto Dumitrescu după ce a fugit de la locul accidentului provocat pe 14 septembrie 2025.

Cum a fost prins, de fapt, Toto Dumitrescu de polițiști după ce a fugit de la locul accidentului

a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi fost depistat pozitiv la cocaină. Faptul că a fugit de la locul accidentului nu mai e un secret, însă unde s-a ascuns timp de două zile până să fie dus de polițiști la audieri?

Conform motivării instanței, cu privire la arestul preventiv, au avut loc scene demne de filmele de acțiune, oamenii legii fiind nevoiți să spargă ușa apartamentului în care s-a pitit.

Toto Dumitrescu s-a dus la o altă adresă decât cea în care locuia, stând ascuns de oamenii legii, după cum rezultă din declarația făcută de concubina sa. Inculpatul s-a ascuns chiar și atunci când polițiștii au ajuns la apartamentul în care se afla, refuzând să răspundă. Instanța notează că a fost necesară spargerea ușii locuinței pentru ca Toto să poată fi tras la răspundere despre accidentul pe care l-a provocat și faptul că a sfidat autoritățile.

Ce scrie în motivarea instanței privind arestarea preventivă a lui Toto

„Pe baza evaluării gravității faptei (infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, comisă prin părăsirea locului accidentului până la sosirea organelor de constatare), a modului și circumstanțelor de comitere a acesteia (există indicii că inculpatul, deși a observat că persoana vătămată era blocată în autovehicul, a ales să părăsească zona pentru a evita testarea pentru prezența substanțelor psihoactive în organism), precum și a antecedentelor penale (inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, dispunându-se față de acesta amânarea aplicării pedepsei pentru comiterea unei infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor), instanța a apreciat că măsura arestării preventive este justificată”, au notat judecătorii.

În momentul în care a fost dus de polițiști la audieri, Toto Dumitrescu a avut un limbaj vulgar în fața jurnaliștilor, refuzând să explice fapta pe care a comis-o.