Cum a fost prins dopat Nicolae Grigore! Fostul fotbalist a povestit tot: “Putea fi finalul”

Acesta a fost suspendat șase luni și amendat cu 3.000 de euro. Juca la Brașov, unde era împrumutat de la Rapid și , în urma unui duel cu Dinamo.

Ce spune Nicolae Grigore despre momentul suspendării

pentru că era prea slab și avea nevoie să pună masă musculară, astfel risca să nu poată juca fotbal.

El a luat anumite pastile care, în combinație, pot face reacții la anumite persoane, eliberând o substanță interzisă. Așa a fost prins el dopat.

”Încerc să scurtez povestea. La vizita medicală de la INMS cred că și acum mi-ar spune să merg să mănânc. Mi-au zis că am deficit de masă, că nu pot să joc fotbal. Am ajuns la bază la Pro Rapid. A doua zi doctorul Dumitru a venit și mi-a zis că are fișa, că trebuie să pun pe mine.

Mi-a dat niște pastile, era o cutie de creatina și încă un pliculeț cu 10 pastile. Toate odată. Erau pastile pe care le vedeam la culturiști. Am luat pastilele și am plecat împrumut la Brașov.

Am avut control anti-dopping. La finalul sezonului, m-a chemat Răzvan Lucescu. Jucam un amical la Perugia și m-a chemat după amical și mi-a zis că vrea să meargă pe la sală, să trag puțin dar nu știu ce suplimente să iau. Voia să-mi zică cât mai cotit.

I-am zis că eu iau asta, asta, pastile, vitamine. Mi-a zis atunci că a venit hârtia, dar să fiu liniștit. A fost o întreagă nebunie. În acel ani, Giovanni era președinte, Dan Petrescu antrenor.

Giovanni l-a doctor că l-a lucrat pe Petrescu pentru că erau 7-8 jucători cu rupturi musculare. Giovanni a pus asta pe seama creatinei pe care o luam și eu. Ideea e foarte simplă, nu vreau să pară că sunt împotriva doctorului Dumitru.

Creatina și celelalte pastile luate separat nu aveau nimic. Un caz la 10.000 dădea o reacție, norandrotesteron, ceea ce mi-a ieșit mie. După, eu nu mai luam nici calciu, magneziu. Era complicat, aveam 20 de ani, putea fi finalul carierei. Asta a fost realitatea.

E scandalul Simonei Halep, nu a știut ce s-a întâmplat. Așa a fost contextul, am fost suspendat, nu puteam să mă antrenez. Am stat un tur, șase luni. A fot un moment complicat”, a spus Nicolae Grigore la SUFLET DE RAPIDIST.

