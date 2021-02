Cum a fost pus pe butuci transportul feroviar din România! Acuze dure la adresa autorităților

FANATIK îți spune cum a fost pus pe butuci transportul feroviar din România! Astfel, preț de ani de zile, reprezentanții Ministerului Transporturilor au ridicat din umeri și au privit nepăsători cum firmele care asigurau transportul rutier mușcau din felia trenurilor fără ca nimeni să își pună măcar un semn de întrebare.

Afectat de numeroase probleme, sistemul feroviar din țara noastră a rămas să-și contabilizeze rănile și să panseze pe cât posibil situațiile grave. Vitezele mici, piedicile operaționale pe care le-a întâmpinat, furturile de pe calea ferată, subfinanțarea și monopolul electrificării sunt doar câteva dintre cauzele unei adevărate drame.

Conform unei radiografii prezentată de Organizația Patronală a Societăților Feroviare Private din România, politicile din ultimii 31 de ani în domeniul transporturilor feroviare au făcut ca activitatea “Căilor Ferate Române”, să se confrunte cu dificultăți tehnico – economice, ceea ce a dus, încet, dar sigur la neatractivitate și necompetitivitate.

Cum a fost pus pe butuci transportul feroviar din țara noastră!

Concret, modernizând prea încet și prea puțin infrastructura feroviară, cu viteze de circulaţie, chiar şi sub 50 km/h, sau şi mai grav sub 20 Km/h la transportul de marfă și cu timpi de parcurs care au scăzut cu peste 25% în două decenii, situația aproape că a scăpat de sub control factorilor de decizie.

CFR Marfă şi CFR Călători au pierdut în fiecare an teren evident și pandemia de coronavirus a contribuit și ea din plin. Lipsa pasagerilor şi a mărfurilor de transportat au venit la pachet cu o neglijare continuă a mentenanței infrastructurii. Nici fondurile europene nu au fost accesate și consecințele au fost unele grave.

Cum au luat fața transportatorii rutieri CFR-ului

Nu puține au fost vocile care au transmis că CFR-ul a fost împiedicat chiar din interior. Astfel, patronatele spun că subfinanțarea sistematică a sectorului feroviar în favoarea celui rutier a avut loc în contradicţie cu recomandările UE.

De menţionat că an de an, contribuțiile ministerului Transporturilor pentru infrastructura feroviară au fost în jur de 4-5 % din suma aflată la dispoziţie, prin prevederile bugetare. În tot acest timp, la drumuri s-au alocat constant peste 75%.

Drept pentru care nu a mai durat mult până la o degradare a stării tehnice, dar și până la creșterea numărului de puncte periculoase din cale, a numărului de restricţii de circulaţie, și a închiderilor de linii accidentale.

Și culmea sau nu, dar totul s-a petrecut într-o perioadă în care mai toate administraţiile feroviare din Europa, printre care şi cele vecine cu ţara noastră, au făcut eforturi susţinute pentru dezvoltarea infrastructurilor naţionale şi transferul treptat al transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată.

Cifrele seci din statistica CFR-ului

Conform statisticilor, în ultimele două decenii, volumul total al transportului de marfă a scăzut cu peste 35%. Este cel mai drastic picaj față de celelalte administraţii feroviare străine.

În tot acest timp, viteza comercială a trenurilor a scăzut şi ea dramatic, de la un nivel apropiat de 30 km/h până la jumătate, viteză bifată în ultimii ani.

De asemenea, oamenii s-au plâns de derularea pe o perioadă inacceptabil de lungă a lucrărilor de modernizare pe Coridorul European Curtici-Simeria-Sighisoara-Brasov-Ploiesti-Bucuresti-Constanta, lucrări începute acum 19 ani şi, spun operatorii, fără o perspectivă clară de finalizare.

Furturile, marea problemă a CFR-ului

Conform principalilor jucători de pe piață, starea de infracţionalitate în zona căii ferate a crescut și ea în ultima perioadă ceea ce a dus la la performanţe tehnice scăzute şi la pagube serioase. Vorbim despre furturile sistematice din infrastructura feroviară, cabluri electrice, sisteme de semnalizare, linii şi piese componente din infrastructură.

Toate aceste fenomene produc întreruperi dese de circulaţie, de multe ori chiar întreruperea circulaţiei feroviare pe durate importante de timp. Reprezentanții patronatelor spun că unele furturi pot determina chiar apariţia unor condiţii favorabile pentru producerea de accidente feroviare.

„Considerăm ca CFR SA are o răspundere clară în asigurarea unui climat de siguranță în perimetrul căii ferate.

De altfel legislaţia în vigoare defineşte foarte clar ca prezența persoanelor străine, în perimetrul căii ferate este considerată infracţiune, în conformitate cu Legea 289/2004”, au mai transmis cei de la OPSFPR