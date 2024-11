Cum a fost săltat de mascați Dan Diaconescu. S-a ascuns sau nu în șifonier vestitul om de televiziune?

despre momentul în care a fost reținut pentru act sexual cu un minor şi folosirea prostituţiei infantile.

”Mi-am dat seama că e o comandă de undeva de sus”

În cadrul emisiunii moderate de Horia Ivanovici, vestitul om de televiziune a infirmat informațiile conform cărora a fost săltat de mascați din șifonier.

”În primul rând, când au intrat în casă atunci, nu am știut ce s-a întâmplat. Eu am crezut prima oară că ei caută pe altcineva. Mi se părea că e o greșeală. Când am văzut că sunt foarte mulți, mi-am dat seama că e o comandă de undeva de sus. Peste 40 de mascați să îți intre în casă, casa mea e măricică, dar totuși 40 de oameni. Ei au stat și multe ore acolo, au venit la ora 06:00 dimineață și au stat până la 01:00-02:00”, a declarat Dan Diaconescu la ”Sport și Politică”.

Fostul patron al OTV a subliniat că inițial nu a știut care sunt acuzațiile ce i se aduc, deoarece nimeni nu a vrut să îi spună nimic și că ulterior a aflat despre ce este vorba din presă.

”Eu am aflat seara târziu când am ajuns la Constanța că pe la 09:30 dimineață, colegii de-ai mei din presă dădeau amănunte din dosar, iar eu nu știam de ce sunt acuzat. Tipii ăștia care au intrat la mine în casă au zis: ‘Nu avem voie să vă spunem’. Bă, zic: ‘Sunteți nebuni, lăsați-mă să intru măcar live pe TikTok, lăsați-mă să sun la prietenii mei din presă. Nu, nu, nu aveți voie’.

Și atunci m-am bucurat, mi-am dat seama că e ceva sensibil la ei. În momentul în care am ajuns la Constanța și am reușit să iau telefonul unui avocat de-al meu, am avut patru avocați, și repede mă uit pe FANATIK, pe altceva și zice: ‘Diaconescu acuzat că nu știu ce a făcut cu două tipe…’”, a mai spus fostul moderator TV.

că abia în acel moment s-a relaxat, deoarece ”mă gândeam că o fi ceva prin Dubai, Londra, prin Italia, eu dacă aici nu am niciun fel de activitate comercială”.

”Oamenii joacă murdar”

Mai mult, el a afirmat că întregul dosarul este fabricat la comandă și că la mijloc este vorba despre o răzbunare care ”mi se trage din cauza politicului”.

”Pe televiziuni se derulau niște stenograme că m-au ascuns în debara că nu știu ce. (…) Când am văzut asta cu șifonierul zic: ‘Hopa, oamenii joacă murdar, înseamnă că nu am nimic, înseamnă că sunt bine’”, a transmis acesta la FANATIK.

”Ăștia de la Constanța i-au zis șifonier”

De asemenea, jurnalistul a explicat și care a fost, de fapt, povestea cu șifonierul și de unde a apărut ”legenda” conform căreia a fost săltat de mascați dintr-un dulap.

”Și acum ca să vă explic asta cu șifonierul. Eu acum nu știu cum e la fiecare în casă, dar eu sunt Dan Diaconescu, am o casă de 600 de metri utili pe care mi-am cumpărat-o când eram mic, acum 20 de ani. (…) Am și eu o casă, cum se face, adică în dormitorul meu, intri în camera dormitorului, se ivește o baie în dreapta, încă o cameră în stânga, cameră de 15-20 de metri pătrați numită dressing, na. Bine, ăștia de la Constanța i-au zis șifonier, e mai mare așa.

Când au pătruns la 06:00 dimineața ca și cum l-ar căuta pe Al Capone, 40 de mascați, pe cine a deschis ușa de la mine de acasă l-au întrebat: ‘Unde e Dan Diaconescu?’ Și a zis: ‘Nu știu!’ De ce? Că eu mai întârzii, vin seara acasă mai târziu, mai stau de vorbă cu ăla, cu ăla, cu ăla, așa e bioritmul meu. Și eu când vin restul casei mele doarme. Fii-mea doarme la un etaj, altul doarme la etajul unu și eu dorm la etajul doi să nu deranjez pe nimeni”, a declarat omul de televiziune.

”O înscenare cap coadă cum nu ați văzut”

Diaconescu a ținut să precizeze faptul că familia lui a trebuit să demonstreze că într-adevăr nu știa unde se află acesta, în caz contrar risca un dosar penal pentru că a mințit organul.

”Norocul a fost că locația telefonului meu a arătat cum s-a plimbat telefonul meu prin București și cum am intrat eu în casă la 03:20 în timp ce ceilalți membri ai familiei au intrat în casă la 08:00 seara și dormeau. Că altfel era groasă treaba cu nebunii ăștia. Deci, o înscenare cap coadă cum nu ați văzut”, a explicat acesta.

Totodată, el a menționat că atunci când a auzit țipetele familiei sale a mers în dressing, unde s-a îmbrăcat, iar mai apoi a coborât și a dat nas în nas cu mascații.

”Eu când am auzit gălăgie mă gândeam ‘mamă cine o fi venit jos?’ M-am gândit că o fi venit rude de undeva la țară. Și m-am dus și eu, am deschis ușa asta la acest dressing și m-am așezat pe o canapea, unde am început și eu să mă îmbrac și am coborât. Când am coborât, deja între etajul 2 și 1 auzisem hărmălaie: ‘Da ce vă arestăm pe toți, vă omorâm, vă facem’. Credeam că e un coșmar” a mai spus fostul patron al OTV.

”Eu am înțeles demersul lor”

Vestitul om de televiziune este de părere că toată povestea cu ascunsul său în șifonier de teama mascaților a fost inventată cu scopul de al decredibiliza.

Întrebat dacă era sau nu în dressing, Dan Diaconescu a răspuns: ”Da mă, trăgeam niște haine pe mine. Am ieșit de acolo și după ei m-au întrebat ‘Unde ai fost domnule? De ce nu ai răspuns?’ Zic: ‘La dracu, dormeam și m-am schimbat. Aaaa, te-ai schimbat, unde te-ai schimbat? Hai să vedem’.

Și când au văzut dressingul, bine îți dai seama ce răutate la un dressing de 20 de metri să zici că e șifonier, eu am înțeles demersul lor. Dacă s-a ajuns până acolo să spună că nu știu ce am făcut cu fetele alea și una dintre ele să spună că nici măcar nu mă cunoaște, vă dați seama unde s-a ajuns în țara asta”.

Cum a fost săltat de mascați Dan Diaconescu. S-a ascuns sau nu în șifonier vestitul om de televiziune?