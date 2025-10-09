“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră. Andrei Vochin, dezvăluiri în premieră despre perioada în care a făcut armata

Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este un nume important în peisajul sportiv din țara noastră. , producția de top oferită de FANATIK încă din primăvara acestui an și care dezvăluie cele mai tari povești din fotbal, consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF a dezvăluit cum a ajuns după gratii.

Andrei Vochin, în spatele gratiilor. Consilierul lui Răzvan Burleanu a fost săltat în plină stradă

În vârstă de 56 de ani, Andrei Vochin este o prezență constantă și marcantă în fotbalul românesc de peste 3 decenii, atât ca ziarist, cât și ca oficial la Federația Română de Fotbal. Celebrul jurnalist a avut însă parte de un moment neplăcut în anii tinereții, când se afla în armată.

Mai exact, plecat de la unitate fără acordul superiorilor, el a fost prins pe stradă, legitimat, și băgat apoi în carceră timp de 3 zile. Povestea uluitoare trăită de Andrei Vochin în cele 9 luni în care a servit în armată, înainte de 1989.

„Eu am făcut armata. Dacă plecai din unitate și te prindeau pe stradă fără bilet de voie erai socotit dezertor. Am stat și eu 3 zile. Am făcut carceră 3 zile. A fost greu cu patul, era un țambal de lemn, nu aveai saltea, nu aveai pătură, nu aveai nimic. Aveai un aparat de radio, toaletă, îți aduceau și mâncare.

Am avut cazier în armată, 3 zile. S-a prescris, am făcut armata în 1986. M-au prin în oraș. Săream gardul îmbrăcat în militar. Eu, neavând pile așa cum aveau colegii mei care primeau bilete de voie în fiecare săptămână, am ales această variantă de a-mi aduce hainele civile undeva la o familie de prieteni de-ai noștri din oraș. Săream gardul prin spate, la Râmnicu-Sărat am făcut, și o luam pe Valea Râmnicului, să nu o iau prin oraș să mă prindă.

M-au prins, m-au legitimat, m-au întrebat ce e cu mine și de ce nu eram în unitate, m-au dus înapoi și am stat 3 zile acolo. Am plecat acasă, la București, cu hainele civile, de vreo 7-8 ori am reușit în 9 luni, iar cu bilet de voie de 2 ori!”, a povestit Andrei Vochin la emisiunea „Oldies But Goldies”.

Cine este Andrei Vochin

Andrei Vochin are un istoric bogat în lumea presei din România. Primul material semnat de el a fost în ziarul „Tineretul liber” (fosta „Scânteia tineretului”) în 1990, în calitate de tânăr colaborator. Ulterior, Vochin a devenit ziarist oficial când Dumitru Dragomir l-a angajat permanent la „Sportul românesc” în 1991.

La doar 4 ani apoi, a urmat și prima apariție televizată la Canal 31, actualul PRO TV. A făcut parte din echipa selectă a lui Ovidiu Ioanițoaia la emisiunea rămasă și astăzi în memoria colectivă, „Procesul etapei”, până în 1997.

Același an avea să îl ducă pe Andrei Vochin la „Prosport” în conducere alături de Ovidiu Ioanițoaia și Cătălin Tolontan. Ziarul era finanțat de Adrian Sârbu și foarte în vogă în acea perioadă. În 2002, Andrei Vochin a trecut de la „Prosport” la „Gazeta sporturilor”, tot în conducere, unde a scris până în anul 2014.

A fost prezent în tribune la turneele finale mondiale, europene, precum și la mari meciuri din competițiile oferite de UEFA, unde a analizat și scris ulterior despre cele întâmplate atunci.

Cum a ajuns Andrei Vochin să lucreze la FRF și să fie mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu

Anul 2014 avea să aducă în cariera lui Andrei Vochin o nouă bornă importantă. Mircea Sandu a fost detronat atunci de la șefia FRF, iar Răzvan Burleanu, noul și încă actualul președinte, l-a cerut insistent lângă el pe cunoscutul jurnalist.

Andrei Vochin nu a ezitat și a acceptat rolul oferit, fiind și astăzi, după un deceniu și puțin, mâna dreapta a celui care conduce destinul fotbalului românesc. Totuși, jurnalistul nu și-a uitat meseria de bază.

El a participat în toți acești ani ca analist în nenumărate emisiuni de sport la TVR, Realitatea TV, Telesport, Antena 1, OTV, GSP TV, Digisport, Telekomsport