Cum a fost salvat de o martoră sociologul Marius Pieleanu. Motivul pentru care s-a ajuns în instanță

Sociologul Marius Pieleanu (60 de ani) a anunțat, pe 4 august 2025, că a încetat reporturile de muncă cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), cu acordul părților, după ce au fost publicate acuzații de abuz și comportament inadecvat de foste studente ale lui Pieleanu, într-o investigaţie realizată de Snoop.ro. Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, s-a adresat Parchetului ICCJ în cazul acestor acuzații, cerând să i se comunice dacă au fost înregistrate plângeri penale cu privire la aceste fapte.

Marius Pieleanu a fost sancționat pentru că a trecut pe roșu în intersecție

Trei femei, printre care şi o fostă studentă la SNSPA, au povestit cum Marius Pieleanu le-a sechestrat în biroul său câteva ore, la sfârşitul anilor 90 şi începutul anilor 2000, acestea reclamând tentativă de viol, viol, ameninţare cu violul, însă Marius Pieleanu a negat acuzaţiile. A fost al doilea caz de la SNSPA în ceea ce privește un profesor, după cel al lui Alfred Bulai, cercetat într-un dosar în care este acuzat pentru fapte de agresiune sexuală și pentru folosirea funcției în scop sexual.

Marius Pieleanu a avut probleme și cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră, după ce a fost amendat în trafic pe 8 august 2024. El a dat în judecată instituția, cerând anularea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției și exonerarea de la plata amenzii și a celorlalte măsuri aplicate prin actul contestat, dosarul fiind înregistrat pe 20 august 2024 la Judecătoria Sectorului 1, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Pieleanu a arătat că la data de 8.08.2024, în jurul orei 22:40, pe raza Sectorului 1 al municipiului București, a condus autoturismul marca BMW pe strada Episcopiei, traversând o intersecție, respectând culoarea verde a semaforului. Ulterior traversării intersecției, care i-a adus la cunoștință că va fi sancționat contravențional pentru că nu a respectat culoarea roșu indicată de semafor.

Sociologul a menționat în instanță că i-a comunicat agentului că semaforul indica culoarea verde în momentul în care l-a depășit, iar motivul pentru care s-a oprit în intersecție a fost acela de a acorda prioritate autovehiculelor din sens opus care s-au pus în mișcare, dorind să vireze la stânga, ulterior continuându-și traseul. În opinia lui Pieleanu, sancțiunea aplicată trebuie calificată ca ”acuzație în materie penală” în înțelesul pe care această sintagmă îl are potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Ca atare, Pieleanu a apreciat că revine Brigăzii rutiere obligația de a face dovada legalității și temeiniciei procesului-verbal contestat.

Cuantumul amenzii încasate de Marius Pieleanu a fost de 660 lei

Marius Pieleanu a fost sancţionat cu amenda contravențională în cuantum de 660 lei. Brigada Rutieră a arătat că procesul verbal de sancționare este temeinic și legal întocmit, iar acest act de constatare face deplina dovadă a situației de fapt și de drept existente în cauză, până la proba contrară. A apreciat că procesul verbal respectă întocmai condițiile de fond și formă impuse de OG nr. 2/2001, nu este afectat de nicio nulitate, iar sancțiunea aplicată este proporțională cu gravitatea fapte săvârșite.

Procesul verbal de contravenție, fiind întocmit în urma aplicării nemijlocirii a unei situații de fapt de către un agent constatator, învestit cu exercitarea prerogativelor de putere publică, se bucură de prezumția de veridicitate inerentă oricărui act administrativ. Brigada Rutieră a menționat că simpla negare a lui Marius Pieleanu, în sensul că fapta reținută în sarcina sa nu corespunde realității, nu îl exonerează pe acesta de consecințele săvârșirii contravenției, atât timp cât acesta nu produce probe care să-i susțină afirmațiile.

S-a specificat că motivul pentru care procesul-verbal prin care se constată și se sancționează contravențiile se bucură de prezumția de legalitate și temeinicie, este încrederea în faptul că organul emitent (agentul, în această situație) consemnează exact faptele pe care le constată, fără alte adăugiri sau denaturări ale realității. De asemenea, Brigada Rutieră a apreciat că sancțiunea aplicată este corect individualizată. Mai mult, Brigada Rutieră a menționat că Marius Pieleanu a circulat la culoarea roșie a semaforului electric care funcționa în parametrii normali și i se adresa, creând pericol de accident, mai ales că se aflau mai multe persoane în autoturism.

Ce probe a adus Marius Pieleanu la dosar

Instanța a arătat că lui Marius Pieleanu îi revine obligaţia de a propune probe şi a aduce probe care să dovedească contrariul celor reţinute în actul sancţionator. „Martora Târlugeanu, fiind audiată în fața instanței de judecată, a relatat că la intersecția respectivă petentul a trecut pe culoarea verde”, se arată în dosarul consultat de FANATIK. De asemenea, instanța a reținut că Marius Pieleanu a făcut cerere de stocare a înregistrărilor video surprinse de camerele stradale.

„Din imaginile puse la dispoziție de Administrația Străzilor, Direcția Sistematizarea Circulației, Serviciul Centrul de Control al Traficului nu rezultă săvârșirea faptei contravenționale reținută în sarcina petentului”, se mai arată în dosar. Prin urmare, din ansamblul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut că nu poate opera prezumţia de temeinicie a procesului-verbal de contravenţie, având în vedere împrejurarea că menţiunile lui Marius Pieleanu din cuprinsul plângerii contravenționale se coroborează cu declaraţia martorului audiat în prezenta cauză, astfel și cu înregistrarea video depusă la dosar, încât se naşte o îndoială rezonabilă cu privirea la săvârşirea de către petent a faptei contravenţionale.

Față de aceste considerente, Judecătoria Sectorului 1 a admis plângerea contravențională și a dispus anularea procesului verbal din 8.08.2024 și exonerarea lui Marius Pieleanu de la plata amenzii și a celorlalte măsuri dispuse prin actul contestat. , deoarece a condus un autoturism BMW X5 cu 158 km/h în data de 20 decembrie 2022. Marius Pieleanu a fost amendat cu 1.305 lei și i s-a suspendat carnetul pentru 90 de zile, dar el a contestat în instanță procesul verbal de contravenție. În primă instanță, la Judecătoria Videle, el a pierdut procesul, dar a formulat apel. Dosarul a ajuns la Tribunalul Teleorman, instanță care i-a dat câștig de cauză lui Marius Pieleanu.