Cum a fost surprins actorul Jack Nicholson după un an jumătate de la ultima apariție publică. Prietenii se tem că va muri singur

Cum a fost surprins actorul Jack Nicholson. Acesta nu a mai apărut în public de un an și jumătate. Acum, prietenii se tem pentru el și cred că va muri singur.

Cum a fost surprins actorul Jack Nicholson lângă propria casă

Actorul Jack Nicholson a fost surprins pentru ultima dată în luna octombrie a anului 2021. De atunci acesta a decis să se retragă complet din viața publică.

Acum, acesta a fost văzut la 18 luni de la ultima apariție publică. Vizibil afectat, actorul a ieșit pe balconul casei sale să ia o gură de aer.

iar prietenii lui se tem că va muri singur. Actorul are cinci copii, dar nu are o relație prea bună cu aceștia.

Singurul care mai merge să îl viziteze este Raymond. Alături de acesta a fost văzută marele actor în anul 2021, la un meci al echipei sale preferate de fotbal american.

În rest, actorul s-a izolat de lume și tocmai de aceea au apărut și îngrijorările prietenilor legate de faptul că va muri singur. Mai mult, au existat și zvonuri potrivit căreia ar avea demență și nu și-ar mai reține replicile.

Jack Nicholson nu numai că nu iese deloc din casă, dar nici nu mai ține legătura cu prea multe persoane. Refuză să mai socializeze și nici nu a mai lucrat din anul 2010. Acesta a apărut în filmul How do you know, alături de Owen Wilson și Reese Witherspoon.

“A spus clar că locuința lui este castelul lui. Jack ține legătura cu anumite rude – în special cu [fiul] Ray, protejatul său, de care este foarte mândru – dar zilele lui de socializare au trecut de mult.”, a spus o sursă, scrie

Un apropiat al acestuia spunea că din punct de vedere fizic actorul se simte foarte bine, dar mintea lui „este dusă”. Conform paginii sale de IMDb, actorul ar urma să apară într-un proiect, o miniserie cu regizorul Steven Spielberg.