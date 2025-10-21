Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază

David Popovici se poate declara cu adevărat împlinit. Are o carieră de mare succes, bifează reușite pe bandă rulantă, iar lucrurile s-au aranjat în viața sa. Acesta are de asemenea și o iubită, care îi este alături de câțiva ani și îl susține necondiționat.
David Popovici nu se rezumă doar la înot și pare că oricând poate accepta și orice altă provocare. Iar cea mai clară dovadă e imaginea postată de sportiv în urmă cu doar câteva ore.
Marele campion olimpic a fost surprins într-o ipostază inedită: jucând baschet. Astfel, cei care sunt obișnuiți să îl vadă doar în bazin au fost impresionați de faptul că sportivul acceptă și alte provocări.
În dreptul imaginii, David Popovici a mai adăugat și o melodie. Acesta pare încântat să facă mișcare, fie că e vorba de înot sau orice alt sport, semn că este pasionat într-adevăr de activități.
Amintim faptul că reușitele de pe plan profesional ale lui David Popovici l-au propulsat în centrul atenției și la numeroase evenimente. Spre exemplu, recent, acesta a participat la o conferință susținută de compania de software UiPath, deținută de Daniel Dineș.
Cu această ocazie, sportivul a ținut și un discurs emoționant. A vorbit în primul rând despre reușitele sale, dar și despre cum s-a simțit la Campionatele Mondiale de nataţie din Singapore.
De menționat e faptul că înotătorul a fost desemnat ambasador global pentru firma lui Daniel Dineș. Astfel, acesta este invitat constant la numeroase evenimente, unul dintre ele fiind inclusiv în Las Vegas.
„Trebuie să admit: victoria e o senzație ce dă dependență. A fost foarte emoționant pentru mine. Acesta e un video de la Campionatele Mondiale de acum trei luni.
Asta a venit la un an după ce am cucerit aurul olimpic, practic atingând orice bornă pe care mi-am propus-o”, a declarat David Popovici, la conferința care a avut loc în Dubai, conform as.ro.
Printre altele, el a vorbit și despre competiția din Singapore. Campionul a oprit cronometrul la 46,51 secunde, acesta fiind considerat a fi cel mai bun timp al său, cu doar 11 sutimi de secundă sub recordul mondial, 46,40, al lui Zhanle Pan.
El susține că a găsit echilibrul care îl ajută să se mențină în formă. Are grijă la alimentație, se antrenează constant și este pozitiv. Totodată, el i-a încurajat și pe alți tineri să îi urmeze exemplul.
„Ca să fie mai simplu pentru mine, îmi place să mă gândesc la succes ca la o orchestră. Dacă ai un instrument care sună prea tare, nu va fi o muzică frumoasă. Așa că am nevoie de toate aspectele pe care le-ai menționat: antrenamente, mentalitate, nutriție.
Trebuie să fie toate sincronizate. Ce aș vrea să las tinerei generații și copiilor care mă admiră e: chiar poți să o faci. Nu e nimic ce te oprește, cât timp ai oameni lângă tine și instrumente îndeajuns de bine. E doar o chestiune de a decide și de a nu aștepta pentru momentul perfect, ci a sări. Asta încerc să transmit”, a completat David Popovici, mai arată sursa citată.