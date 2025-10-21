Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază

ADVERTISEMENT

David Popovici se poate declara cu adevărat împlinit. Are o carieră de mare succes, bifează reușite pe bandă rulantă, iar lucrurile s-au aranjat în viața sa. Acesta are de asemenea și o iubită, care îi este alături de câțiva ani și îl susține necondiționat.

David Popovici, într-o ipostază inedită

David Popovici nu se rezumă doar la înot și pare că oricând poate accepta și orice altă provocare. Iar cea mai clară dovadă e imaginea postată de sportiv în urmă cu doar câteva ore.

Marele campion olimpic a fost surprins într-o ipostază inedită: jucând baschet. Astfel, cei care sunt obișnuiți să îl vadă doar în bazin au fost impresionați de faptul că sportivul acceptă și alte provocări.

În dreptul imaginii, David Popovici a mai adăugat și o melodie. Acesta pare încântat să facă mișcare, fie că e vorba de înot sau orice alt sport, semn că este pasionat într-adevăr de activități.

Discursul emoționant al sportivului

Amintim faptul că reușitele de pe plan profesional ale lui David Popovici l-au propulsat în centrul atenției și la numeroase evenimente. Spre exemplu, recent, acesta a participat la o conferință susținută de compania de software UiPath, deținută de Daniel Dineș.

Cu această ocazie, sportivul a ținut și un discurs emoționant. A vorbit în primul rând despre reușitele sale, dar și despre cum s-a simțit la Campionatele Mondiale de nataţie din Singapore.

De menționat e faptul că înotătorul a fost desemnat ambasador global pentru firma lui Daniel Dineș. Astfel, acesta este invitat constant la numeroase evenimente, .

„Trebuie să admit: victoria e o senzație ce dă dependență. A fost foarte emoționant pentru mine. Acesta e un video de la Campionatele Mondiale de acum trei luni.

Asta a venit la un an după ce am cucerit aurul olimpic, practic atingând orice bornă pe care mi-am propus-o”, a declarat David Popovici, la conferința care a avut loc în Dubai, conform as.ro.

David Popovici, despre succesul său

. Campionul a oprit cronometrul la 46,51 secunde, acesta fiind considerat a fi cel mai bun timp al său, cu doar 11 sutimi de secundă sub recordul mondial, 46,40, al lui Zhanle Pan.

El susține că a găsit echilibrul care îl ajută să se mențină în formă. Are grijă la alimentație, se antrenează constant și este pozitiv. Totodată, el i-a încurajat și pe alți tineri să îi urmeze exemplul.

„Ca să fie mai simplu pentru mine, îmi place să mă gândesc la succes ca la o orchestră. Dacă ai un instrument care sună prea tare, nu va fi o muzică frumoasă. Așa că am nevoie de toate aspectele pe care le-ai menționat: antrenamente, mentalitate, nutriție.

Trebuie să fie toate sincronizate. Ce aș vrea să las tinerei generații și copiilor care mă admiră e: chiar poți să o faci. Nu e nimic ce te oprește, cât timp ai oameni lângă tine și instrumente îndeajuns de bine. E doar o chestiune de a decide și de a nu aștepta pentru momentul perfect, ci a sări. Asta încerc să transmit”, a completat David Popovici, mai arată sursa citată.