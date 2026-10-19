Cum a fost surprins Denis Drăguș în timpul meciului FC Voluntari – FCSB. Foto

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Denis Drăguș (27 de ani) a fost lovitura verii pentru FCSB, însă el nu a apucat să-și pună amprenta în jocul echipei până în acest moment din cauza accidentării din meciul cu Universitatea Craiova. Deși conducerea roș-albaștrilor spera ca el să poată intra câteva minute pe finalul partidei, El a văzut partida contra ilfovenilor din tribune.

Denis Drăguș, gânditor în timpul meciului FC Voluntari – FCSB

Inițial, Denis Drăguș ar fi trebuit să se afle în lotul FCSB pentru meciul cu Voluntari, însă el nu și-a revenit complet în urma accidentării din meciul cu Universitatea Craiova, care l-a privat și de selecția la naționala României. Mihai Stoica a explicat că atacantul internațional este încărcat, iar FCSB nu dorește să riște o recidivă.

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Prezența sa nu este un lucru cert nici pentru derby-ul cu Rapid de sâmbătă, iar acest lucru îl macină clar pe fostul atacant al lui Trabzonspor, care a venit ca o vedetă în SuperLiga României, însă până acum nu a avut șansa să-și demonstreze valoarea în campionatul intern. În timpul meciului de pe stadionul „Anghel Iordănescu”, Drăguș a apărut pe stadion abia după fluierul de start, iar în timpul meciului a putut fi zărit îngândurat, privindu-și colegii cum se luptă pentru cele trei puncte. El nu a fost serios pe tot parcursul primei reprize, fiind văzut, de asemenea, glumind și râzând.

Drăguș s-a antrenat cu un bandaj la genunchiul stâng

Chiar dacă se aștepta ca el să prindă minute în meciul cu FC Voluntari, semnele că ceva este în neregulă cu atacantul erau prezente încă de la antrenamente. Internaționalul român, care are un salariu stagional de un milion de euro la FCSB, a fost surprins antrenându-se normal, însă cu un bandaj la genunchiul la care a acuzat probleme după meciul cu Universitatea Craiova.

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Durerile lui Denis Drăguș au continuat până aproape de ora meciului, astfel că s-a decis ca el să nu facă parte din lot pentru a nu risca o nouă accidentare, mai ales că la orizont stă derby-ul cu rivala din oraș, Rapid București. De asemenea, pe lângă Drăguș, Algerianul a suferit o accidentare musculară, însă el a fost apt pentru ultimele minute ale meciului cu FC Voluntari.