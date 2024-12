Cum a fost surprins Emil Boc la derby-ul U Cluj – CFR. Primarul, nelipsit de la meciurile „șepcilor roșii”. Foto

, a apărut la tribuna oficială la derby-ul dintre Universitatea Cluj și CFR. Edilul s-a comportat ca un suporter și era foarte jovial.

Emil Boc, primarul Clujului, pe stadion la derby-ul Universitatea – CFR

Emil Boc a fost surprins de reporterii FANATIK în timpul derby-ul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj. Primarul a purtat la gât un fular în culorile „șepcilor roșii” și s-a hidratat în pauză cu o băutură carbogazoasă. Emil Boc a urmărit meciul de la tribuna oficială.

ADVERTISEMENT

Primarul orașului Cluj-Napoca s-a întreținut cu mai multe persoane, a gesticulat și a râs. Practic s-a simțit pe Cluj Arena în elementul său. Iar jucătorii lui Ioan Ovidiu Sabău l-au recompensat pe omul care asigură o parte importantă din bugetul echipei.

După ce Louis Munteanu a deschis scorul pentru CFR Cluj, „șepcile roșii” au reușit să întoarcă rezultatul și au preluat conducerea după golurile lui Masoero din minutul 51, respectiv 58.

ADVERTISEMENT

Emil Boc, somat de președintele lui CFR Cluj înainte de derby: „E o dezamăgire! Sunt curios ce poziție va avea primarul Boc acum”

Cristi Balaj i-a cerut primarului Emil Boc să ia atitudine înainte de derby: „Cele 1.400 de bilete s-au vândut sâmbătă, am făcut o solicitare celor de la U Cluj. S-au mai cerut 400 de bilete, am înțeles că nu vor să ni le pună la dispoziție.

În meciul tur am fost felicitați inclusiv de primarul orașului pentru decizia clubului nostru, care a acceptat inversarea jocurilor. Am jucat în Gruia, chiar dacă partida era programată pe Cluj Arena, stadion ocupat de un festival important. Am acceptat să inversăm meciurile, le-am oferit peste 3.000 de bilete, deci mai mult de 20% din capacitatea stadionului.

ADVERTISEMENT

Am fost felicitați de domnul Boc când am acceptat să facem acel schimb, chiar dacă regulamentul a fost forțat. Am făcut-o pentru orașul Cluj, așa cum declara domnul Varga. Sunt convins că nu este de acord cu decizia de a bloca suporterii”, .

Cine este primarul orașului Cluj-Napoca

Emil Boc a fost prim-ministrul României în perioada 22 decembrie 2008 – 6 februarie 2012, în unul dintre cele mai contestate guverne din cauza măsurilor de austeritate luate în contextul crizei mondiale.

ADVERTISEMENT

Politicianul a fost și președintele Partidului Democrat și este primarul orașului Cluj de mai bine de 12 ani, mai exact din 2012. Boc este un împătimit al sportului și a fost prezent și la meciurile de baschete ale Universității Cluj precum și alte evenimente sportive importante din oraș.