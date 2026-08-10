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Cum a fost surprins Mihai Rotaru după înfrângerea Craiovei cu FC Argeș. Imagini care nu s-au văzut la TV

Etapa a 4-a din SuperLiga a venit cu o surpriză de proporții: Universitatea Craiova a cedat cu 0-1 în fața lui FC Argeș. Cum a fost surprins patronul Mihai Rotaru după eșecul echipei sale.
Mihai Dragomir
10.08.2026 | 09:00
Cum a fost surprins Mihai Rotaru dupa infrangerea Craiovei cu FC Arges Imagini care nu sau vazut la TV
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Cum a fost surprins Mihai Rotaru la finalul meciului U Craiova - FC Argeș 0-1. Foto: Sport Pictures.
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FC Argeș a venit în Bănie în etapa a 4-a pentru meciul cu campioana Universitatea Craiova și s-a impus cu 1-0. La final, după rezultatul consemnat, Mihai Rotaru a fost surprins pe stadion, dar nu la TV. În ce ipostază a fost văzut patronul oltenilor.

Ipostaza în care a fost surprins Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Supărare mare în Bănie după un nou rezultat sub așteptări al Universității Craiova. FC Argeș a luat toate cele 3 puncte în etapa a 4-a grație tânărului Yanis Pârvu. Campioana en-titre a suferit astfel cel de-al doilea eșec în SuperLiga, precum și al treilea în toate competițiile de la startul noului sezon. Totul s-a petrecut sub ochii a peste 12 mii de spectatori prezenți pe „Oblemenco”.

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La partidă a fost prezent și Mihai Rotaru. Patronul Universității Craiova a urmărit meciul echipei sale, iar, după fluierul final, el a fost surprins de camere. Deși nu a apărut la TV, principalul finanțator al campioanei României a fost imortalizat vizibil îngândurat după eșecul suferit contra unui adversar mai slab cotat.

Mihai Rotaru după Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1
Mihai Rotaru, surprins la finalul meciului U Craiova – FC Argeș 0-1. Foto: Sport Pictures.

Filipe Coelho nu se îngrijorează după U Craiova – FC Argeș 0-1

Deși, pe hârtie, Universitatea Craiova a avut statisticile de partea ei, iar pe teren a avut suficiente ocazii să înscrie și să câștige la un scor categoric, piteștenii au fost cei care s-au impus cu doar un gol, dar suficient. Totuși, Filipe Coelho nu își face griji după această partidă. Lusitanul chiar s-a arătat mândru de jucătorii săi. „Ne-am creat multe ocazii și sunt foarte mândru de jucătorii mei. Nu este ușor să joci împotriva unei echipe care se apără atât de mult.

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Jucătorii și-au dat viața pe teren, au încercat totul. Nu am de ce să mă plâng, eu cred că am făcut un meci foarte bun, cu mici minusuri în ultima treime. E doar o chestiune de timp până începem să marcăm”, spunea, printre altele, Filipe Coelho după U Craiova – FC Argeș 0-1.

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Universitatea Craiova se pregătește acum de duelul decisiv cu finlandezii de la KuPS, după 1-1 în tur. Echipa care va trece de turul 3 preliminar din Europa League va accesa play-off-ul, acolo unde va întâlni pierzătoarea „dublei” Ararat-Armenia și Celje.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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