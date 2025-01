Cum a fost surprins Mircea Lucescu în tribune la Dinamo – Novi Pazar 1-1. Ce „câini” i-au atras atenția. Foto exclusiv

Dinamo a disputat ultimul amical în cantonamentul din Antalya. . , selecționerul echipei naționale a României.

Cum a fost surprins Mircea Lucescu în tribune la Dinamo – Novi Pazar 1-1

Formația pregătită de Zeljko Kopic a avut parte de un spectator de lux, Mircea Lucescu, în ultima partidă de pregătire din Antalya, locație în care Dinamo a ales să-și petreacă perioada cantonamentului de iarnă.

Selecționerul a fost însoțit de staff-ul tehnic al echipei naționale. După ce a stat mai multe minute de vorbă cu Andrei Nicolescu înainte ca meciul să înceapă, Mircea Lucescu a urcat în loja aflată la teren.

FANATIK a observat un detaliu interesant în timpul duelului dintre Dinamo și Novi Pazar. Selecționerul echipei naționale de fotbal a urmărit cu atenție lotul trimis pe teren de Zeljko Kopic, iar după fiecare fază importantă de gol, Mircea Lucescu s-a uitat pe o foaie în care era trecută echipa „câinilor”.

Zeljko Kopic a trimis următoarea formație de start în amicalul cu Novi Pazar: Roșca – Sivis, Boateng, Mărginean, Luna – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Pop, Selmani, Politic. Dintre jucătorii enumerați, Cătălin Cîrjan și Dennis Politic ar putea intra în calculele lui „Il Luce” pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Mircea Lucescu l-a certat pe Darius Olaru

Mircea Lucescu nu a stat până la final la ultima partidă disputată de Dinamo și a ales să plece la pauză, când a oferit declarații jurnaliștilor prezenți. , care a ieșit accidentat în meciul amical cu Hamburg. Selecționerul consideră că mijlocașul de la FCSB a fost prea nervos pe parcursul duelului, iar adversarii nu l-au „iertat”.

„A fost multă activitate și multă oboseală. Să treci așa dintr-o parte în alta, și sub ploaie, și sub soare, nu a fost chiar ușor. Am vrut să îmi fac o idee despre ce înseamnă în momentul de față fotbalul românesc. Rămâi cu o impresie. Trecând de la una la alta, am remarcat ce nivel avem.

Echipele se pregătesc deja de reluarea campionatului și e normal să folosească mai mulți jucători. Nu vreau să dau nume acum. Fiecare antrenor și-a fixat un obiectiv pentru meciurile respective. Nicio echipă nu s-a prezentat cu formația de bază. Meciurile sunt importante, nu neapărat pentru rezultat. Dinamo a primit un gol, așa cum l-a primit.

Este, într-adevăr, o mare pierdere. O mare durere pentru el, în primul rând. Eu sper, cel puțin pentru echipa națională, să nu fie o problemă. Mai sunt două luni. Sper să revină. Cred că și el a greșit acolo. Era extrem de nervos. L-au pândit. Intrarea a fost destul de agresivă”, a transmis Mircea Lucescu.

6 victorii din 6 partide are Mircea Lucescu pe banca echipei naționale în actualul mandat

21 martie 2025 este data în care România va începe preliminariile pentru Campionatul Mondial, într-un meci împotriva Bosniei