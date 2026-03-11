Cum a fost surprins Radu Drăgușin după Atletico – Tottenham 5-2. Cuvintele nu își au rostul. Foto

ADVERTISEMENT

Internaționalul român a ratat șansa de a juca din nou în Champions League după o pauză de peste 5 ani. Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată în Atletico – Tottenham 5-2 și nu și-a ascuns dezamăgirea.

Radu Drăgușin, stană de piatră la Atletico – Tottenham 5-2 din Champions League

Revenirea căpitanului Cristian Romero l-a făcut pe antrenorul Igor Tudor să-l scoată din echipa de start pe Radu Drăgușin. Însă decizia nu a fost una care să o ajute pe Spurs, londonezii fiind , în prima manșă a optimilor de finală.

În minutul 89 al întâlnirii de pe Metropolitano Stadium din capitala Spaniei, una dintre camerele de filmat și-a îndreptat atenția către banca de rezerve a formației engleze și l-a prins în prim-plan pe internaționalul român.

Extrem de abătut din cauza faptului că nu a fost introdus pe teren, Drăgușin a părut îngrijorat de prestația echipei sale și de înfrângerea dură suferită, care cu greu va putea fi întoarsă la returul de săptămâna viitoare. Aceeași expresie a feței aveau și coechipierii săi Richarlison și Djed Spence, aflați lângă el pe bancă.

Comedia erorilor în apărea lui Tottenham

Startul de meci a fost unul halucinant pentru Tottenham, care a încasat trei goluri în primele 15 minute, după . Două i-au aparținut portarului ceh Antonin Kinsky și alta fundașului olandez Micky van de Ven.

În ciuda faptului că a fost înlocuit cu italianul Guglielmo Vicario după un sfert de oră de coșmar, pe rețelele de socializare. Aceștia și-au vărsat nervii pe portarul ceh după gafele care practic au compromis calificarea.

Specialiștii l-au făcut praf pe Igor Tudor

Chemat de urgență să salveze echipa dintr-o situație dificilă, Igor Tudor nu numai că nu reușește acest lucru, înregistrând 4 înfrângeri din tot atâtea meciuri, cel mai slab start de mandat al unui antrenor la Tottenham, dar pare că din cauza faptului că nu ezită să-i critice pe jucători.

”Igor Tudor nu este omul potrivit și nu este la locul potrivit. Ai nevoie de cineva care să-i însoțească pe jucători și să nu-i critice. Nu ai nevoie ca jucătorii să se întoarcă împotriva ta. Trebuie să scoți ce e mai bun din ceea ce ai în față, iar Igor Tudor nu a făcut asta”, a declarat Paul Robinson, fostul portar al lui Spurs și al naționalei Angliei.

”Sunt absolut jenat că sunt fan Spurs. Mi-e rușine să fiu asociat cu acest club de fotbal. Este pur și simplu o rușine. Antrenorul este un impostor. Trebuie să plece, să fie dat afară la pauză. Este o prestație rușinoasă din partea jucătorilor.

Tactica este de neconceput. Să te așezi în 3-4-3 împotriva lui Atletico Madrid este jenant. Nu putem juca în acel sistem. El spune că e vorba despre experimente. Nu poți experimenta în Champions League, jucând 3-4-3 și alegându-l pe Kinsky”, a spus și Jamie O’Hara, fostul mijlocaș al londonezilor.