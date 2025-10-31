Sport

Cum a fost surprins Rodrigo De Paul la concertul iubitei sale. Fotbalistul este cel mai mare fan al lui TINI. Video

Rodrigo De Paul, surprins de fani la concertul iubitei sale din Argentina. Fotbalistul s-a distrat pe cinste și a fost foarte mândru de prestația lui TINI.
Claudia Şoiogea
31.10.2025 | 20:15
Cum a fost surprins Rodrigo De Paul la concertul iubitei sale Fotbalistul este cel mai mare fan al lui TINI Video
Rodrigo De Paul a mers la concertul iubitei sale, TINI. Sursa foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Rodrigo De Paul demonstrează încă o dată că este iubitul perfect. În ciuda agendei încărcate, fotbalistul și-a făcut timp pentru a merge la concertul lui TINI, iubita lui. Cum a fost surprins acesta pe toată durata show-ului.

Rodrigo De Paul, prezent la concertul lui TINI

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Rodrigo De Paul și TINI au o relație „du-te, vino”. Cei doi ba se despart, ba sunt văzuți împreună. Totuși, în ultima perioadă, se pare că lucrurile merg din ce în ce mai bine între cei doi, iar fanii deja se așteaptă ca fotbalistul să facă pasul cel mare.

ADVERTISEMENT

Până atunci, Rodrigo De Paul a decis să se distreze, la propriu. Și nu oriunde, ci chiar la concertul iubitei sale. TINI a dat startul turneului său „Futtura”, iar până la jumătatea lunii noiembrie, iubita lui Rodrigo De Paul va avea numeroase concerte în Buenos Aires, Argentina.

Serile trecute, Rodrigo De Paul a mers să o vadă pe iubita lui pe scenă. TINI a făcut un adevărat spectacol, iar miile de fani au cântat la unison cu ea. O parte dintre cei prezenți la concert l-au observat pe fotbalist și nu au putut rata ocazia de a-l filma. În videoclipurile devenite deja virale, este vizibil cât de mândru este Rodrigo De Paul de iubita lui.

ADVERTISEMENT
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o...
Digi24.ro
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
@milekiss_ DE PAUL BAILANDO LA ORIGINAL 💃🏼@RDP #tinistoessel #rodrigodepaul #futttura #tinistas ♬ sonido original – Mile Kiss 🎙️💌

Rodrigo De Paul și TINI au fost la un pas de a se căsători

TINI și Rodrigo De Paul și-au făcut pentru prima dată apariția în formula de cuplu în 2022. De-a lungul relației lor, cei doi s-au certat de multe ori și au pus pauză. Însă, se pare că sentimentele celor doi au fost mai puternice decât orgoliile, așa că cei fotbalistul și faimoasa artistă s-au împăcat.

Speculațiile legate de o eventuală căsătorie între cei doi au existat mereu. Zvonurile au fost alimentate și de o jurnalistă care a declarat că fotbalistul și TINI au de gând să își unească destinele până la finalul lui 2026. Potrivit jurnalistei, cei doi s-ar căsători în Argentina, însă această informație nu a fost confirmată nici de ei și nici de altcineva din anturajul lor.

ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii „Mujeres argentinas”, a fost adus în discuție subiectul logodnei dintre TINI și Rodrigo De Paul. Se speculează că acesta deja ar fi cerut-o de soție pe artistă în timpul unei vacanțe romantice în Maroc.

Ce s-a ales de una dintre cele mai mari rivale ale Simonei Halep....
Fanatik
Ce s-a ales de una dintre cele mai mari rivale ale Simonei Halep. La 35 de ani, a făcut anunțul surprinzător: „Au trecut mai bine de 20 de ani…”
LIVE BLOG Liga 2, etapa 12. Poli Iași – FC Bihor 2-1! Moldovenii...
Fanatik
LIVE BLOG Liga 2, etapa 12. Poli Iași – FC Bihor 2-1! Moldovenii au dat lovitura la ultima fază. Cum arată clasamentul
Elias Charalambous a anunțat două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu U...
Fanatik
Elias Charalambous a anunțat două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu U Cluj: „Sunt 100%”. Ce se întâmplă cu Denis Alibec
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Ilie Năstase i-a lăsat mască pe toți! Ce s-a întâmplat la prima înfățișare...
iamsport.ro
Ilie Năstase i-a lăsat mască pe toți! Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț cu Ioana
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!