Cum a fost surprins Rodrigo De Paul la concertul iubitei sale. Fotbalistul este cel mai mare fan al lui TINI. Video

ADVERTISEMENT

Rodrigo De Paul demonstrează încă o dată că este iubitul perfect. În ciuda agendei încărcate, fotbalistul și-a făcut timp pentru a merge la concertul lui TINI, iubita lui. Cum a fost surprins acesta pe toată durata show-ului.

Rodrigo De Paul, prezent la concertul lui TINI

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Rodrigo De Paul și TINI au o relație „du-te, vino”. Cei doi ba se despart, ba sunt văzuți împreună. Totuși, în ultima perioadă, se pare că lucrurile merg din ce în ce mai bine între cei doi, iar fanii deja se așteaptă ca fotbalistul să facă pasul cel mare.

ADVERTISEMENT

Până atunci, Rodrigo De Paul a decis să se distreze, la propriu. Și nu oriunde, ci chiar la concertul iubitei sale. TINI a dat startul turneului său „Futtura”, iar până la jumătatea lunii noiembrie, va avea numeroase concerte în Buenos Aires, Argentina.

Serile trecute, Rodrigo De Paul a mers să o vadă pe iubita lui pe scenă. TINI a făcut un adevărat spectacol, iar miile de fani au cântat la unison cu ea. O parte dintre cei prezenți la concert l-au observat pe fotbalist și nu au putut rata ocazia de a-l filma. În videoclipurile devenite deja virale, este vizibil cât de mândru este Rodrigo De Paul de iubita lui.

ADVERTISEMENT

DE PAUL BAILANDO LA ORIGINAL 💃🏼@RDP

Rodrigo De Paul și TINI au fost la un pas de a se căsători

și-au făcut pentru prima dată apariția în formula de cuplu în 2022. De-a lungul relației lor, cei doi s-au certat de multe ori și au pus pauză. Însă, se pare că sentimentele celor doi au fost mai puternice decât orgoliile, așa că cei fotbalistul și faimoasa artistă s-au împăcat.

Speculațiile legate de o eventuală căsătorie între cei doi au existat mereu. Zvonurile au fost alimentate și de o jurnalistă care a declarat că fotbalistul și TINI au de gând să își unească destinele până la finalul lui 2026. Potrivit jurnalistei, cei doi s-ar căsători în Argentina, însă această informație nu a fost confirmată nici de ei și nici de altcineva din anturajul lor.

ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii „Mujeres argentinas”, a fost adus în discuție subiectul logodnei dintre TINI și Rodrigo De Paul. Se speculează că acesta deja ar fi cerut-o de soție pe artistă în timpul unei vacanțe romantice în Maroc.