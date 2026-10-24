Cum a fost surprins Siyabonga Ngezana în tribună la FCSB – Rapid. De când nu a mai jucat. Foto

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Siyabonga Ngezana (29 de ani), unul dintre cei mai buni fotbaliști ai FCSB-ului din sezonul în care a ajuns până în optimile de finală ale Europe League și a câștigat SuperLiga României, lipsește de foarte mult timp din lotul roș-albaștrilor. Accidentat, sud-africanul va privi meciul din tribunele Arenei Naționale.

Siyabonga Ngezana, fără stres înainte de FCSB – Rapid. Cum a fost surprins sud-africanul

În ultimii ani, rivalitatea dintre FCSB și Rapid a ajuns la cote maxime, iar unii dintre suporteri consideră acest duel chiar mai important decât cel cu Dinamo. Și în rândul jucătorilor s-a format aceeași mentalitate, mai ales că roș-albaștrii au avut o serie de multe meciuri în care „câinii” nu au reușit să le pună mari probleme, în timp ce formația din Giulești a fost un adversar redutabil.

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Stresul nu pare să se aplice tuturor fotbaliștilor. Spre exemplu, Siyabonga Ngezana a părut foarte relaxat înaintea partidei. Lucru de înțeles, având în vedere că el este accidentat de foarte mult timp și nu mai poate fi conectat la fel de tare la importanța meciurilor ca atunci când era titular la clubul patronat de Gigi Becali. Îmbrăcat gros pentru a face față vremii deloc prietenoase, Ngezana a făcut poze cu fanii în timp ce aștepta fluierul de start pentru a-și vedea colegii la treabă.

De când nu a mai jucat Siyabonga Ngezana și când ar putea reveni pe teren

De atunci, el a mai evoluat doar 12 minute într-un meci cu Farul Constanța din luna aprilie, după care a fost integralist în ultimul meci din play-out-ul sezonului trecut, contra lui FC Hermannstadt. Minutele contra sibienilor au fost ultimele pentru sud-african, întrucât el s-a accidentat din nou și a suferit o intervenție chirurgicală în această vară.

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Deși, inițial, s-a crezut că el va putea reveni în lot în luna octombrie, în cele din urmă s-a decis ca Ngezana să rămână în afara lotului până la finalul anului 2026, Astfel, stoperul celor de la FCSB va reveni pe teren după aproape un an de inactivitate. Pe poziția sa, roș-albaștrii îi mai pot folosi pe Dawa, Duarte, Mihai Popescu și Batubinsika.