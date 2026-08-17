Sport

Cum a fost surprins Vali Crețu înaintea meciului FCSB – FC Botoșani, după ce a fost „exilat” de Gigi Becali pe banca de rezerve. Foto

Trimis în „exil” pe bancă pentru meciul dintre FCSB și FC Botoșani, Vali Crețu a fost surprins de fotoreporterul FANATIK în timp ce făcea poze cu fanii care l-au asaltat pentru autografe.
Flaviu Popa
17.08.2026 | 21:23
Cum a fost surprins Vali Cretu inaintea meciului FCSB FC Botosani dupa ce a fost exilat de Gigi Becali pe banca de rezerve Foto
EXCLUSIV FANATIK
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Fotbalistii ros-albastrii Mihai Răzvan Udrea, Juri Cisotti, Eddy Stelh Gnahoré Vhakka, Valentin Cretu si George Daniel Bîrligea.
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Gigi Becali a anunțat încă de acum câteva zile că va schimba sistemul de joc de la 4-3-3 la 3-4-3, fiind dornic să încerce un nou stil de joc pentru echipa sa. Evident, nemulțumit de jocul formației sale din cele mai recente meciuri, în special umilința din Conference League cu FK Auda.

Valentin Crețu a fost surprins de fotoreporterul FANATIK într-o ipostază aparte, făcând fotografii cu fanii

În acest sens, primul sacrificat va fi fundașul Valentin Crețu, cel care și-a pierdut automat postul de titular cel puțin la meciul cu FC Botoșani.  Gigi Becali și cei din staff-ul tehnic al celor de la FCSB au decis să-l încerce pe Juri Cisotti în flancul drept, cu mențiunea că italianul trebuie să facă ambele faze pe partea sa.

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Cu toate acestea, Valentin Crețu nu a părut afectat de decizia patronului, cel puțin din ce se vede din imaginile surprinse de fotoreporterul FANATIK, Renato Anghelescu. Surprins de fanii veniți pe stadionul Arcul de Triumf, Valentin Crețu a acceptat să se pozeze cu aceștia și să le acorde autografe.

Gigi Becali vrea să aducă aproximativ 5 jucători noi și să cheltuie 6 milioane de euro pe transferuri

Cât despre sistemul de joc gândit de Becali, a doua opțiune pentru partea dreaptă a terenului rămâne recent transferatul Ronny Labonne. În schimb, Gigi Becali a anunțat că va face mai multe transferuri în următoarea perioadă, fiind nemulțumit de cum arată echipa. Mai mult, a menționat că nu va aduce niciun jucător liber de contract.

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„Trebuie să întăresc lotul. Vor veni 5-6 jucători. 5-6 milioane de euro vreau să investesc vara asta. Depinde de jucători. Niciun jucător nu va fi liber. Eu rar iau jucători liberi, doar când ei sunt liberi din anumite probleme”, declara Gigi Becali la Digisport. Cu toate acestea, cel mai probabil atacantul Arnold Garita va ajunge la FCSB din postura de jucător liber de contract.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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