Cum a fost surprinsă frumoasa Anna Kournikova. Fosta mare sportivă este însărcinată, dar nu renunță la micile plăceri

Anna Kournikova, fostă vedetă de tenis, este însărcinată din nou. Ea și Enrique Iglesias urmează să devină părinți pentru cel de-al patrulea copil la finalul acestui an, însă sarcina nu o încurcă pe fosta sportivă în viața de zi cu zi.

Anna Kournikova, o zi interesantă cu familia

Conform jurnaliștilor străini, Anna Kournikova și-a început ziua cu o masă importantă la Starbucks, ducându-și cei trei copii la școală în Miami. Ulterior, aceasta a mers către mașina sa, un Porsche Macan Turbo, în valoare de 105.000 de dolari.

Cât despre ținută, fosta sportivă a ales ceva lejer, negru, larg, care ascunde și burtica. Chiar și așa, presa scrie că atât ea cât și Enrique Iglesias s-ar ascunde de ochii curioșilor și preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Menționăm faptul că inclusiv vestea sarcinii i-a surprins pe mulți. Cuplul are deja trei copii, drept urmare, puțini se așteptau ca sportiva să mai își dorească .

Când a anunțat sportiva că este însărcinată

Cât despre anunțul sarcinii lui Anna Kournikova, acesta a fost făcut acum două luni, după ce au existat temeri legate de rusoaică la începutul anului. Mai exact, .

Ulterior s-a aflat că aceasta a suferit o accidentare la picior, având o cizmă de protecție care îi acoperea piciorul drept de la genunchi în jos. Mai multe detalii însă nu au fost făcute publice, arată .

De ce și-a încheiat Anna Kournikova cariera în tenis

În ceea ce privește cariera sportivei, amintim că Anna Kournikova a decis să renunțe la sportul de performanță după mai multe accidentări. Aceasta a suferit inclusiv fracturi de stres la picior.

Pe de altă parte, ea era una dintre cele mai interesante jucătoare din tenis încă de la vârsta de 14 ani. A ajuns până pe locul opt în clasamentul mondial, dar nu a câștigat niciodată un titlu de Grand Slam la simplu.

La dublu în schimb s-a bucurat de un succes mai mare odată ce a făcut echipă cu Martinia Hingis. Cele două au câștigat împreună campionatul de dublu Australian Open în 1999 și din nou în 2002.

Sportiva nu a confirmat niciodată oficial că s-a retras. Pe de altă parte, ultimul ei meci a fost în mai 2003, când avea doar 21 de ani. Cât despre viața amoroasă, sportiva l-a cunoscut pe Enrique Iglesias în 2001, la filmările pentru un videoclip.

Și chiar dacă timpul a trecut, cei doi se înțeleg în continuare de minune. „Anna și Enrique sunt foarte fericiți să devină din nou părinți. S-au dovedit a fi părinți grozavi pentru cei trei copii ai lor și amândoi adoră procesul. Se bucură de activități și de tot ceea ce vine odată cu creșterea copiilor”, a povestit o sursă apropiată la un moment dat.