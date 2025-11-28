Sport

Cum a fost surprinsă frumoasa Anna Kournikova. Fosta mare sportivă este însărcinată, dar nu renunță la micile plăceri

Anna Kournikova este însărcinată, dar continuă să fie activă. Fosta sportivă nu renunță la micile plăceri și nici la timpul petrecut cu cei dragi.
Valentina Vladoi
28.11.2025 | 23:59
Cum a fost surprinsa frumoasa Anna Kournikova Fosta mare sportiva este insarcinata dar nu renunta la micile placeri
2 poze
Vezi galeria
Cum a fost surprinsă Anna Kournikova. Sursă foto: Instagram, Daily Mail / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Anna Kournikova, fostă vedetă de tenis, este însărcinată din nou. Ea și Enrique Iglesias urmează să devină părinți pentru cel de-al patrulea copil la finalul acestui an, însă sarcina nu o încurcă pe fosta sportivă în viața de zi cu zi.

Anna Kournikova, o zi interesantă cu familia

Conform jurnaliștilor străini, Anna Kournikova și-a început ziua cu o masă importantă la Starbucks, ducându-și cei trei copii la școală în Miami. Ulterior, aceasta a mers către mașina sa, un Porsche Macan Turbo, în valoare de 105.000 de dolari.

ADVERTISEMENT

Cât despre ținută, fosta sportivă a ales ceva lejer, negru, larg, care ascunde și burtica. Chiar și așa, presa scrie că atât ea cât și Enrique Iglesias s-ar ascunde de ochii curioșilor și preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Menționăm faptul că inclusiv vestea sarcinii i-a surprins pe mulți. Cuplul are deja trei copii, drept urmare, puțini se așteptau ca sportiva să mai își dorească să devină mamă din nou la 44 de ani.

ADVERTISEMENT
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între...
Digi24.ro
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu

Când a anunțat sportiva că este însărcinată

Cât despre anunțul sarcinii lui Anna Kournikova, acesta a fost făcut acum două luni, după ce au existat temeri legate de rusoaică la începutul anului. Mai exact, în ianuarie ea a fost fotografiată într-un scaun cu rotile.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”

Ulterior s-a aflat că aceasta a suferit o accidentare la picior, având o cizmă de protecție care îi acoperea piciorul drept de la genunchi în jos. Mai multe detalii însă nu au fost făcute publice, arată Daily Mail.

De ce și-a încheiat Anna Kournikova cariera în tenis

În ceea ce privește cariera sportivei, amintim că Anna Kournikova a decis să renunțe la sportul de performanță după mai multe accidentări. Aceasta a suferit inclusiv fracturi de stres la picior.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, ea era una dintre cele mai interesante jucătoare din tenis încă de la vârsta de 14 ani. A ajuns până pe locul opt în clasamentul mondial, dar nu a câștigat niciodată un titlu de Grand Slam la simplu.

La dublu în schimb s-a bucurat de un succes mai mare odată ce a făcut echipă cu Martinia Hingis. Cele două au câștigat împreună campionatul de dublu Australian Open în 1999 și din nou în 2002.

Sportiva nu a confirmat niciodată oficial că s-a retras. Pe de altă parte, ultimul ei meci a fost în mai 2003, când avea doar 21 de ani. Cât despre viața amoroasă, sportiva l-a cunoscut pe Enrique Iglesias în 2001, la filmările pentru un videoclip.

Și chiar dacă timpul a trecut, cei doi se înțeleg în continuare de minune. „Anna și Enrique sunt foarte fericiți să devină din nou părinți. S-au dovedit a fi părinți grozavi pentru cei trei copii ai lor și amândoi adoră procesul. Se bucură de activități și de tot ceea ce vine odată cu creșterea copiilor”, a povestit o sursă apropiată la un moment dat.

Imaginea serii în Giulești. Un pompier a primit tricoul lui Koljic: cum s-au...
Fanatik
Imaginea serii în Giulești. Un pompier a primit tricoul lui Koljic: cum s-au bucurat rapidiștii după victoria cu Csikszereda. Foto exclusiv
Afacerea cu care Cristiano Ronaldo vrea să dea lovitura. Cei interesați trebuie să...
Fanatik
Afacerea cu care Cristiano Ronaldo vrea să dea lovitura. Cei interesați trebuie să plătească 15.000 de euro
Costel Gâlcă, nemulțumit și după Rapid – Csikszereda 4-1: „Hai să fim serioși!”
Fanatik
Costel Gâlcă, nemulțumit și după Rapid – Csikszereda 4-1: „Hai să fim serioși!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Valentin Ceaușescu l-a distrus pe Lucescu: 'Nu îmi place omul ăsta!'. De ce...
iamsport.ro
Valentin Ceaușescu l-a distrus pe Lucescu: 'Nu îmi place omul ăsta!'. De ce s-a rupt prietenia dintre ei, de fapt
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!