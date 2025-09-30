Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele

Antonia Salanta nu lipsește de la partidele pe care le dispută fotbalistul cu care are o relație. Iată de ce surpriză a avut parte iubita lui Daniel Bîrligea după meciul FCSB – Oțelul, unde l-a susținut pe fotbalistul de 25 de ani.

Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB-Oțelul

Partenera lui Daniel Bîrligea de la FCSB locuiește în Milano, dar acest aspect nu o împiedică să-i fie aproape fotbalistului. Frumoasa șatenă nu lipsește de la meciurile în care joacă tânărul cu care formează un cuplu.

În urmă cu puțin timp a făcut o postare surprinzătoare. Urmăritorii din social media au putut vedea , meci încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea FCSB.

Victoria echipei de fotbal nu a fost singura surpriză de care a avut parte frumoasa șatenă. Aceasta a primit un buchet impresionant de flori de la jucătorul de fotbal cu care formează un cuplu de multă vreme.

„Surpriza weekend-ului”, este mesajul scurt și la obiect pe care l-a notat Antonia Salanta, pe Instagram. Comentariul a fost distribuit la secțiunea Stories și este însoțit de o inimă albă, foarte specială.

În plus, mesajul are legătură cu o imagine emoționantă în care apare Daniel Bîrligea. Fotbalistul o pupă pe umăr pe iubita sa, care poartă o ținută sport. Din imagine nu lipsește animalul de companie al celor doi, pe numele său Maylo.

Daniel Bîrligea, momente emoționante cu iubita sa

, Daniel Bîrligea, nu se sfiește să le arate fanilor cât de mult o iubește pe Antonia Salanta. Fotbalistul este văzut adesea în timp ce o îmbrățișează strâns pe cea alături de care formează un cuplu, mai ales înainte de meciuri.

Tânărul sportiv nu ține niciodată cont de faptul că se află pe terenul de fotbal, în fața tribunei pline de fani. În una dintre aceste ocazii o atinge delicat pe iubita sa pe obraz și o pupă de nenumărate ori în văzul tuturor.

Pe de altă parte, iubita fotbalistului nu ezită să-și arate susținerea și mândria pentru partenerul de viață. De fiecare dată când poate merge pe stadion pentru a-i demonstra jucătorului că îi este alături la fiecare meci în care joacă.

„Susținem pe tati”, este mesajul pe care l-a scris Antonia Salanta, pe pagina personală de Instagram. Iubita lui Daniel Bîrligea face trimitere la câinele său și al fotbalistului care se pare că le completează relația amoroasă.

FCSB, prima victorie în campionat

FCSB, echipa la care evoluează Daniel Bîrligea, pare că a rupt blestemul. După două luni în care nu a avut noroc pe terenul de fotbal a venit momentul să bifeze o reușită importantă. A „spart gheața” în Superliga.

În cursul serii de duminică, 28 septembrie 2025, a marcat prima victorie în campionat împotriva Oțelul Galați. Potrivit specialiștilor din domeniul sportiv, echipa campioană nu mai câștigase în competiția internă de 8 meciuri.

Singurul gol a fost marcat în minutul 48 de către Florin Tănase. Mai mult decât atât, este prima victorie acasă împotriva jucătorilor gălățeni din 2012 încoace. În momentul de față, FCSB a mai urcat două poziții în clasamentul Superliga.

După ce o perioadă bună a fost pe locul 13, după reușita cu Oțelul Galați a ajuns pe poziția cu numărul 11. Primul loc este ocupat de Universitatea Craiova, în timp ce pe locul al doilea se află FC Botoșani. Podiumul este completat de Rapid.

În altă ordine de idei, 5.130 de spectatori au urmărit meciul FCSB-Oțelul de pe stadion. Echipa lui Daniel Bîrligea a făcut 3 schimbări la pauză. Concret, Edjouma, Stoian și Cisotti i-au înlocuit pe Alhassan, Toma și Thiam.

Cine este partenera lui Daniel Bîrligea

Partenera lui Daniel Bîrligea de la FCSB, Antonia Salanta, este o tânără superbă originară din România. Frumoasa șatenă este stabilită în Italia, locuind în orașul modei, și anume Milano. Studiază la Istituto Marangon și se declară designer de fashion.

Iubita fotbalistului român este extrem de activă pe rețelele de socializare. Le arată constant fanilor filmări de la meciurile la care ia parte, dorindu-și să nu lipsească de la evoluțiile fostului jucător de la CFR Cluj.

Pare că au o relație sentimentală demnă de filmele romantice. Cu siguranță, sunt multe persoane care și-ar dori să trăiască fiorii unei astfel de povești de iubire, cei doi reușind să se susțină mereu unul pe celălalt.

Șatena cu un zâmbet molipsitor și o siluetă de vis este una dintre cele mai frumoase iubite de fotbaliști din România. Antonia Salanta și Daniel Bîrligea sunt un cuplu care se bucură de o poveste de iubire specială, marcată de multe vacanțe și momente în doi.

Daniel Bîrligea, dedicație inedită după primul gol sub tricolor

Daniel Bîrligea a semnat cu FCSB în urmă cu un an, fotbalistul dezvăluind că este extrem de fericit pentru această oportunitate. A primit încredere totală din partea clubului, dovadă că a dat goluri inclusiv pentru Naționala României.

Imediat ce a marcat primul gol a făcut o declarație neașteptată. Întrebat cui dedică reușita sa, sportivul a mărturisit că este vorba de cele mai importante femei din viața lui. Una dintre ele este chiar iubita sa, Antonia Salanta.

„Celor trei femei din viața mea, mama, sora și iubita. Asta a fost continuarea visului de când ești mic, luptăm fiecare pentru acest vis. A fost o pasă aproape perfectă a lui Vali, îi mulțumesc pentru asta.

M-a pus față în față cu portarul, am apucat să văd și poarta și am aruncat-o. Am dovedit că pot fi aici și vom vedea pe viitor, o să continui la echipa de club să dau maximum, vom vedea anul viitor.

Acum suntem cu gândul la echipa de club cu toții. Suntem 30 minimum în tot lotul, suntem mai mulți care trebuie să jucăm mai mult, important e să dovedim, că minutele vor veni”, a spus Daniel Bîrligea, în urmă cu ceva vreme, conform .