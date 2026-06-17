Cum a fost surprinsă Ivana Knoll, frumoasa fană a Croației, pe străzile din SUA, înainte de meciul țării sale cu Anglia de la Cupa Mondială

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Miercuri, 17 iunie, la Dallas, locul 3 de la Campionatul Mondial din Qatar 2022, Croația, își începe aventura la turneul final din SUA, Mexic și Canada. În Statele Unite a ajuns de mai multe zile și Ivana Knoll, cea mai frumoasă fană a echipei lui Modric. Cum a fost surprinsă bruneta înainte de meciul țării sale cu Anglia de la Cupa Mondială.

Ivana Knoll a încins atmosfera înainte de Croația – Anglia de la Cupa Mondială 2026. Cum a apărut pe străzile din SUA

Peste 60 de goluri s-au marcat până miercuri 17 iunie, la Cupa Mondială 2026 din SUA, Canada și Mexic. Va fi, cu siguranță, turneul recordurilor la capitolul ofensivă, dat fiind faptul că vor fi 104 meciuri până la marea finală de pe 19 iulie. Peste ocean este spectacol și în tribune, acolo unde fanii și fanele întrețin atmosfera.

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, vicecampioana Mondială din Rusia 2018 și locul 3 din Qatar 2022. Concomitent cu Modric, Perisic, Pasalic & co., în atenția publicului (re)intră și Ivana Knoll. Bruneta a făcut furori în Asia și a devenit virală în toată lumea. Acum, aceasta este gata să revină în prim-plan.

Ivana Knoll, la cei 33 de ani ai săi, a fost considerată de majoritatea suporterilor, acum 4 ani, drept ”cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială”. Încă din primăvară acestuia an, aceasta și-a anunțat deja planurile pentru turneul final din 2026. ”Anglia – Croația. After Party Mondial în Dallas. Imediat după primul meci, sărbătorim împreună!”, a transmis Ivana pe rețelele sociale, în urmă cu câteva săptămâni.

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Miercuri, fanii croați au declanșat fiesta pe străzile din Statele Unite ale Americii. În fruntea lor, la Dallas, a apărut și nimeni alta decât Ivana Knoll. Îmbrăcată din nou extrem de sumar, bruneta a atras toate privirile. Rămâne de văzut dacă aceasta va apărea și pe stadionul de 80.000 de locuri din Dallas, unde are loc super meciul Croația – Anglia din Grupa L de la Cupa Mondială.

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Impactante caravana de Croacia 🇭🇷 con Ivanna al frente — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7)

Cine este, de fapt, Ivana Knoll și cu ce se ocupă

Așadar, cunoaștem faptul că Ivana Knoll este deja celebră după aparițiile spectaculoase de la Cupa Mondială din 2022. În ultimii ani, aceasta și-a schimbat orientarea profesională. Ea a devenit DJ și mixează în prezent în cluburile din Statele Unite ale Americii. Acum, la Mondial, va dori să combine perfect fotbalul cu distracția.

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În paralel cu modeling și cu muzica, Ivana este și antreprenoare. Ea deține un brand de îmbrăcăminte KnöllDoll. În ultimii ani a lansat o linie de bikini cu tematică națională (”crokini”). , ea este extrem de activă. Mai exact, organizează after-party-uri, face turneu DJ și continuă să fie una dintre cele mai vizibile fane ale Croației.

Ivana Knoll, născută pe 16 septembrie 1992 în Frankfurt, Germania, . Deși s-a născut în Germania, părinții ei sunt croați. De la vârsta de 7 ani s-a mutat la Zagreb.