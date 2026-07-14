Sport

Cum a fost surprinsă Paula Badosa în România. Tenismena s-a plimbat pe străzile unui mare oraș al țării

Ipostaza în care a fost văzută Paula Badosa în țara noastră. Jucătoarea de tenis spaniolă a ajuns într-un municipiu important pentru un turneu notabil.
Alexa Serdan
14.07.2026 | 18:45
Cum a fost surprinsa Paula Badosa in Romania Tenismena sa plimbat pe strazile unui mare oras al tarii
În ce oraș din România a ajuns Paula Badosa. Sursa foto: Instagram.com
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Fostul număr doi mondial, Paula Badosa, a ajuns în România. Iată cum a fost surprinsă, de fapt, tenismena în timp ce se plimba pe străzile unui mare oraș al țării. Mesajul transmis de vedetă după ce a aterizat.

Paula Badosa, văzută într-un oraș din România

Paula Badosa (28 ani) se concentrează pe carieră, după ce a spus adevărul despre relația amoroasă cu Stefanos Tsitsipas. Multe persoane au empatizat cu dezvăluirile făcute de frumoasa șatenă care a recunoscut că a fost o legătură toxică care și-a pus amprenta asupra sa. Fostul număr doi mondial a avut de suferit și din cauza accidentărilor repetate.

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Din fericire, a reușit să se mobilizeze și vrea să dea totul pe teren, după rolul semnificativ pe care l-a jucat în viața fostului partener, la rândul său sportiv de performanță. În prezent, jucătoarea spaniolă profită de starea de spirit și de energie pentru a evolua cât mai frumos. Astfel, a ajuns în țara noastră, într-un mare oraș.

Recent, a fost văzută în Iași, unde în perioada 13-19 iulie 2026 se desfășoară cel mai important turneu feminin disputat pe zgură din Europa Centrală și de Est. Competiția care poartă denumirea UniCredit Iași Open WTA 250 are loc într-un loc devenit tradițional, și anume Baza sportivă Ciric. Astfel, sportiva este pregătită să aibă cele mai bune rezultate.

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Astfel, înainte de a evolua pe teren Paula Badosa s-a plimbat prin municipiu, conform paginii de Facebook denumită Romaniatenis.ro. Frumoasa tenismenă a luat pulsul orașului alături de stafful său, oamenii observându-i pe o stradă pietonală. Imaginile au fost imortalizate la ceas de seară, după căderea apusului.

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Ce obiectiv are Paula Badosa

Paula Badosa a discutat cu urmăritorii din social media despre turneul din Iași. A venit în România cu un singur gând, după ce a câștigat turneul WTA 125 de la Bastad. Sportiva spaniolă s-a declarat încântată de venirea în țara noastră, fiind la prima vizită. În plus, și-a pus speranțe mari, dorind să urce cât mai sus în clasamentul WTA.

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„Salutare, Iași! Sunt foarte fericită că sunt aici pentru prima dată. Aștept cu nerăbdare să vă văd pe toți la meciurile mele și sperăm că poate fi o săptămână grozavă”, a spus jucătoarea de tenis într-o filmare care a fost distribuită pe pagina de Instagram a turneului care are loc la Iași.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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