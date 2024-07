Cum a fost țepuit un român în Turcia. „Ce era să fac? Să mă iau la bătaie cu ei?!”, a fost reacția pe care a avut-o acesta după ce a petrecut un concediu alături de partenera de viață. S-a întors în România extrem de dezamăgit.

În ce fel a fost un turist român care a ajuns în Turcia. Bărbatul a povestit cum a pierdut foarte mulți bani pentru că a fost furat din mai multe puncte de vedere. Cetățeanul a trecut printr-o experiență foarte neplăcută.

Acesta a dezvăluit pe un grup dedicat turismului în străinătate că a achitat o sumă exagerată pentru un kebab, în Marele Bazar din Istanbul. Și aceasta nu este singurul lucru surprinzător, nota de plată fiind scrisă de mână, pe hârtie.

Ulterior, într-un comentariu la postarea de pe social media a mai adăugat că a fost țepuit inclusiv când a fost vorba de transport. Turistul român a trebuit să plătească cursa atât cu cardul, cât și cash, șoferul dându-i o scuză penibilă.

„Fraților, am mâncat împreună cu prietena mea în Bazar câte un kebab (muuult sub așteptări) și am plătit 1.900 de lire. Hoție pe față… Sper să ajute pe cineva pățania mea. M-au furat chiar și la Uber.

La sfârșitul cursei mi-au cerut și cash fiindcă a fost foarte aglomerat traficul. Era în prima zi, nu prea puteam calcula rapid cât înseamnă în lei… și ce era să fac? Să mă iau la bătaie cu ei?!”, a mărturisit românul, relatează .

Turiștii români, experiențe neplăcute în Turcia

Dezvăluirea bărbatului nu este unul singulară pentru că foarte mulți turiști români se plâng în ultima perioadă de experiențe neplăcute în . Majoritatea călătorilor spun că au plătit exagerat pentru mâncare.

Chelnerii nu îi lasă pe oameni să privească cu mare atenție meniurile, care de cele mai multe ori au costuri foarte mari. Unii se plâng că au fost ”aburiți” și că au trebuit să plătească peste 1.200 de lire la un local situat sub Podul Galata.

„Noi până să ne dăm seama cu cine avem de-a face am plătit pe o cină amărâtă (salată, fel principal, un cappuccino și un cocktail) 2.500 de lire. Pentru drumul din Centrul Vechi și până la acvariu, care ar trebui să fie maxim 400 de litere, am plătit 800.

Te fură la propriu, pe față, chiar zâmbind! A fost prima și ultima oară când am călcat pe tărâmurile din Istanbul”, a notat un alt internaut pe social media, mai arată sursa menționată mai devreme.