Cum a fost transferat Daniel Niculae la Rapid: „Îl dăduseră afară de la Dinamo!”

Grigore Sichitiu a dezvăluit cum a ajuns Daniel Niculae la , după ce a fost dat afară de la Dinamo. Fostul antrenor și președinte din Giulești era la un pas să fie dat afară de George Copos din cauza lui.

Daniel Niculae a jucat pentru în perioada junioratului, însă experiența din Ștefan cel Mare nu a fost cea mai plăcută pentru el. Fostul internațional român a fost dat afară din cauza unor probleme medicale.

După experiența de la Dinamo București, Daniel Niculae a jucat la „județeană”. Acolo l-a văzut Grigore Sichitiu, care l-a trimis imediat la investigații în Italia pentru a se asigura că fostul atacant nu are probleme la inimă.

„Juca la Joița la județ, îl dăduseră afară de la Dinamo pentru că avea probleme cardiace. M-am dus pentru că aveam un sponsor acolo, mi-a spus să mă duc pe la el, avea și el o mică afacere, să vadă ceilalți că e și el rapidist.

L-am văzut pe Nico la județ, l-am întrebat ce e cu el. Mi-a spus că l-a dat Dinamo afară, că e bolnav de inimă. L-am chemat la mine, mi-a adus hârtia. L-am adus la tineretul Rapidului, l-am trimis la Bologna să facă toată controalele medicale.

Copos a vrut să mă dea afară, am plătit din banii clubului, nu din buzunarul meu. Am dat mii de euro, nimeni nu dădea doi bani pe el. A crezut că am învârteli, s-a uitat pe contractul copilului de atâtea ori. Daniel a venit și mi-a spus să trec o clauză, eu eram oficial al clubului, ce clauză să trec?”, a spus Grigore Sichitiu.

„Am dat 5.000 de dolari pe el, Copos a luat 3,5 milioane de euro”

Grigore Sichitiu a mărturisit că testele din Italia au arătat faptul că Daniel Niculae nu avea probleme la inimă. Fostul președinte al giuleștenilor trebuia să încaseze și o sumă de bani din transferul atacantului în străinătate, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„A stat o săptămână și a venit cu raportul. Copilul a crescut cu 14 centimetri într-un an, iar inima nu mai putea alimenta caroseria, aveți răbdare că nu are nimic. A ajuns la echipa națională, am dat 5.000 de dolari pe el și domnul Copos a luat pe el 3,5 milioane de euro.

Cum ți-a dat ție mi-a dat și mie, cu toate că în toate contractele mele am avut 5% din suma de transfer după ce se scad cheltuielile. George uita când era de dat”, a mai spus Grigore Sichitiu.

