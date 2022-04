Cum a fost umilit pilotul român care s-a bătut cu rușii la Mariupol. Ion Dobran, legendarul aviator din Al Doilea Război Mondial, a murit la 102 ani

De când Rusia a declanșat războiul în Ucraina, cel mai devastator atac dat de armata lui Vladimir Putin s-a dat asupra Mariupolului, un oraș port aflat la Marea Azov, în sudul țării. Din cei 450.000 de locuitori care erau înaintea invaziei ruse, 300.000 au plecat din orașul pus la pământ de bombe.

Ion Dobran, pilotul român care s-a bătut cu rușii, s-a remarcat în campania de la Mariupol

S-a relatat că 90% din blocurile Mariupolului sunt avariate, aproape jumătate dintre acestea fiind complet distruse. Bilanțul sumbru mai cuprinde trei spitale bombardate, o maternitate, trei universități, 23 de școli și 28 de grădinițe. Îngrijorat de situația dramatică din oraș, Emmanuel Macron, președintele Franței, a discutat cu Vladimir Putin ca acesta să fie de acord cu crearea unor cordoane umanitare pentru evacuarea civililor din Mariupol.

Vladimir Putin ar fi declarat că se va gândi la propunere, dar ar fi avertizat că se va încheia doar atunci când forțele militare ucrainene vor capitula. Analiștii consideră că portul de la Marea Azov, în cazul în care va fi cucerit, ar permite rușilor să creeze un culoar între autoproclamatele republici populare din Donbas și Crimeea, cea de a doua fiind anexată deja de Rusia din 2014.

Mariupolul a fost scena unor bătălii teribile și în cel De-al Doilea Război Mondial, când Armata Română, alături de cea germană, s-a aflat în conflict cu cea a URSS. În campaniile militare de la Stalingrad, Dnepropetrovsk și Mariupol, din 1942-1943, aviația română a dat lupte teribile împotriva aviației sovietice.

Printre cei care s-au remarcat în campania de la Mariupol, precum și în alte bătălii din Al Doilea Război Mondial, se află aviatorul militar român Ion Dobran. Acesta a luptat împotriva aviației sovietice la Mariupol, împotriva celei americane, atunci când a apărat regiunea petroliferă Ploiești și în campania din Cehoslovacia, precum și împotriva aviației germane, după 23 august 1944.

Ion Dobran a fost supranumit ”Fachirul” de un pilot german

Dobran a ținut un jurnal de front, iar în timpul campaniei de la Mariupol a notat: “Nu am mai pomenit de când sunt o vreme aşa de mizerabilă! Pentru noi e de o sută de ori mai bine să fie frig. E un noroi ceva de speriat… În cotul Niprului, toţi avem un ghinion de pomină. Situaţia s-a agravat la capul de pod. Ruşii acţionează cu din ce în ce mai multă cavalerie… Ai noştri erau acolo încleiaţi în noroiul acesta lipicios fără a se putea mişca… Bronşita mea nu vrea deloc să cedeze, am slăbit grozav, sub 60 de kilograme, dar NU RENUNŢ!”.

Legendarul aviator a mai povestit, pentru revista Ministerului Apărării Naționale: ”La un moment dat, în timpul unei lupte aeriene, blindajul din spate al scaunului a fost străpuns, în dreptul omoplaților mei, neputând să mai stau rezemat și a trebuit să forțez aterizarea. Avioanele românești nu se puteau angaja în luptă decât la înălțimi de 5400-6000 m altitudine. Mai sus era aproape imposibil să acționezi. La bordul avionului aveai toate la îndemână. Aveai un ”tun„ două sau trei, care acționau electric prin apăsarea unei clapete. Aceeași clapetă dacă era întoarsă devenea trăgaci pentru mitralieră. Cu degetul mic vorbeai la radio. Cabina avionului era deformabilă”.

Dobran și-a câștigat în război porecla de ”Fachirul”, pentru îndemânarea cu care își pilota avionul. ”M-am luat la întrecere cu un pilot german, pentru a vedea cine zboară cel mai jos. Eu am reușit, în inconștiența tinereții să ating de 14 ori iarba. Când s-a dat jos pilotul german a zis ”acesta nu e pilot este fachir” și ”Fachir” mi-a rămas porecla de-aici înainte”, a mărturisit Ion Dobran.

Pilotul Ion Dobran s-a angajat ca strungar după război

Ion Dobran a fost combatant pînă pe 9 mai 1945, ultima zi a războiului. Locotenentul a participat la 340 de misiuni, 74 de lupte aeriene și a avut 10 victoriii aeriene confirmate. În campanii a zburat pe două tipuri de avioane, IAR 80 şi Bf 109G. Comandant al escadrilei 48 Vânătoare din Grupul 9 Vânătoare, Dobran a fost decorat, imediat după încheierea războiului, cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Crucea de Aur cu prima și a doua baretă.

De-a lungul timpului, Dobran , Ordinul Coroana României și Ordinul Virtutea Aeronautică. Cu toate acestea, regimul comunist l-a tratat mizerabil, fiind îndepărtat din Armată în 1952, pe motiv că tatăl soției era considerat burghez, pentru că era profesor de matematică și autor de manuale.

Dobran a fost nevoit să se angajeze la Uzina Timpuri Noi, ca strungar, apoi comuniștii i-au mai dat o lovitură, evacuându-l din casa pe care o moștenise de la părinți. De-abia din 1967 a revenit ca angajat al TAROM, unde a activat până în 1975, când s-a pensionat. Pe 30 ianuarie 2019, fostul aviator a fost înaintat la gradul de general locotenent de aviație în retragere. Ion Dobran a decedat pe 24 septembrie 2021, la 102 ani.