Cum a fost umilit un turist român pe o plajă din Grecia. De ce a fost ridicat de pe șezlong și amenințat. „Au un câine lup, port armă și relații la Poliția din zonă”

Un turist român a rămas cu o amintire nu tocmai plăcută după ce a fost umilit pe o plajă din Grecia. Bărbatul a povestit momentele pe care le-a trăit, culmea, într-un loc destul de căutat de cei care ajung în zona Halkidiki.

Turist român umilit pe o plajă din Grecia

Postarea acestuia pentru concediile în a devenit virală. A strâns sute de like-uri şi de comentarii, dar mai ales de aprobări, mulți precizând că au pățit la fel.

Bărbatul a ținut să precizeze că astfel de întâmplări nu a trăit nici măcar pe .

„Simt nevoia sa va împărtăşesc prima, singura şi cea mai proastă experienţă a mea din Grecia (dupa mulţi mulţi ani fără nici o experienţa de genul în această ţară)! Am fost la «faimoasa plajă» Tigania Beach de lângă Sarti, două familii şi un copil de doi ani! Plaja este foarte frumoasă, în schimb administratorul este o persoană extrem de impertinentă şi agresivă!

Pe plaja respectivă, dacă stai pe şezlong este interzis să vii cu băutura/mâncare din altă parte (ceea ce e absolut normal). Am avut la noi o geanta frigorifica cu iaurt/lapte/borcănaşe cu mâncare pentru cea mică. Văzând geanta administratorul a venit sa ne-o confişte (lăsând-o până la urmă doar după ce i-a făcut inspecţia).



După aproximativ 3 ore în care am comandat doar băutură de peste 60 de euro, am întrebat dacă mai poate aduce două şezlonguri pentru doi prieteni care urmau sa ajungă (răspunsul fiind negativ). Aceştia au ajuns ulterior şi s-au pus pe plaja de lângă unde stăteau oamenii cu umbrelele lor de acasă şi cu băuturile lor. Văzând că am mers să discutăm cu ei şi că suntem prieteni, iar ei nu consumă de la barul lor, ne-au ridicat de pe şezlonguri (într-un mod foarte agresiv şi cu ameninţări) deşi aveam băuturile netermiante, iar fetiţa mea dormea în acel moment sub umbrelă.

Recomand pentru un concediu liniştit, a evita acesta plaja! S-ar putea să vă simţiţi ca la noi pe litoral, ceea ce sunt sigur că nu vă doriţi”, a scris bărbatul.

Nu a mai durat mult până când au apărut reacțiile. Oamenii spun că au trăit şi ei experienţe neplăcute pe aceeaşi plajă.

„Da, toţi se plâng de respectivul. Noi am căutat o vreo 30 de minute şi ne tot învârteam pe drumurile alea…şi am renunţat şi după când am citit recenziile, nu mi-a părut rău… Sunt o grămadă de plaje faine şi pustii chiar”, „Şi noi am avut o experienţă asemănătoare anul trecut” şi „Este adevărat. Am păţit acelaşi lucru anul trecut, deşi nu era primul an in care vizitam Tigania.

Am fost un grup destul de mare, şi deşi nu erau decât patru şezlonguri sub o singura umbrela, ne-au obligat sa stam toţi acolo (explicându-ne că suntem împreuna), altfel plătim 100 euro pentru un şezlong. Am plecat de îndată, lăsându-le totuşi un comentariu nefavorabil. Dar, da, aşa se întâmpla acolo”, au fost și alte comentarii.

„Trist! Postaţi şi pe Google, TripAdvisor etc. Aţi putea sesiza online autorităţile centrale din Grecia dacă nu v-au eliberat bon fiscal”, au continuat românii să spună.

Curios este că, la un moment dat, cineva a transmis că proprietarii ar fi de fapt albanezi. A fost contrazis imediat de un alt forumist. „Am avut ocazia să-i cunosc personal. Au relaţii în Poliţia locală, funcţionează abuziv, fără autorizaţie. Sunt greci, nu albanezi, se droghează amândoi, barul este abuziv fără autorizaţie, dar au relaţii în Poliţia Locală din zonă şi nu rezolvi mare lucru.

Au un câine lup şi port armă. Aceleaşi probleme le-am avut şi noi cu agresivitatea, dar mergeam pe porţiunea de plajă liberă şi chiar dacă au căutat scandal nu au avut ce face”, a mai punctat acesta.