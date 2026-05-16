Cum a fost umilită România de Republica Moldova în finala Eurovision 2026. Juriul de peste Prut ne-a dat neașteptat de puține puncte. De la cine am luat cel mai mult

România a trăit una dintre cele mai ciudate seri din istoria recentă a Eurovisionului. Deși a terminat competiția pe un spectaculos loc trei, cu 296 de puncte, după un televot uriaș din partea publicului european, momentul votului juriilor naționale a lăsat un gust amar fanilor români. Iar cea mai mare lovitură a venit chiar de peste Prut, din Republica Moldova.

România, umilită de Moldova. Țara noastră a dat 10 puncte vecinilor, ei ne-au dat doar trei

În timp ce românii sperau la tradiționalul schimb generos de puncte dintre București și Chișinău, juriul moldovean a acordat României doar 3 puncte. În schimb, cele 12 puncte au plecat către Polonia, decizie care a provocat imediat un val de reacții pe rețelele sociale. Pentru mulți fani Eurovision din România, momentul a fost perceput drept o adevărată umilință, mai ales în contextul în care România a oferit Moldovei 10 puncte.

cu cât România a fost ignorată aproape complet de majoritatea juriilor europene. Țări considerate apropiate sau tradițional favorabile au întors spatele reprezentantei noastre. Bulgaria a dat zero puncte, Germania la fel, Belgia a trecut complet peste România, iar Australia, Albania, Franța, Serbia, Croația, Austria sau Finlanda au făcut exact același lucru.

Au existat și mici raze de lumină. Luxemburg a oferit direct 12 puncte României, unul dintre cele mai neașteptate și spectaculoase momente ale serii. Cehia a venit cu 8 puncte, Norvegia cu 6, Polonia și Italia cu câte 5, iar Israelul cu 4 puncte. În rest, România a adunat firimituri: câte un punct din Elveția, Portugalia, Suedia și Danemarca sau două puncte din Grecia și Letonia.

232 de puncte de la public, salvarea Alexandrei Căpitănescu

Cu toate acestea, . Dacă juriile au tratat piesa României aproape cu indiferență, telespectatorii europeni au avut cu totul altă opinie. România a explodat pur și simplu la televot, unde a adunat 232 de puncte, unul dintre cele mai mari scoruri ale serii. Valul uriaș de voturi din partea publicului a ridicat delegația noastră până pe podiumul Eurovision 2026.

În final, contrastul a fost uriaș: ignorată de elitele muzicale din multe țări, dar iubită de milioane de oameni din fața televizoarelor. Iar cele doar 3 puncte venite din Republica Moldova au rămas una dintre cele mai comentate controverse ale finalei de la Viena.