Cum a fost umilită viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor la Cupa Mondială 2026. Ce a putut să spună o jurnalistă din SUA despre Bosnia

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Este scandal mare la o televiziune din Statele Unite ale Americii. În prim-plan este o jurnalistă care acoperă Cupa Mondială 2026. Înainte de meciul țării sale, gazda SUA, contra selecționatei din Bosnia și Herțegovina, aceasta a umilit într-o transmisiune în direct viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor. Cuvintele sale au iscat revoltă în rândul internauților, fiind obligată să își prezinte public scuze față de statul din Europa.

Bosnia, viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor, umilită la Cupa Mondială. Ce a spus o jurnalistă din SUA despre echipa lui Dzeko și Lukic

Eroina negativă a acestei întâmplări de la Cupa Mondială 2026 este Abigail Velez. Ea lucrează ca jurnalistă la postul ABC 7 Los Angeles. În urmă cu câteva zile, aceasta a ajuns în centrul unui scandal uriaș. Chiar înaintea meciului dintre SUA și Bosnia, duel contând pentru șaisprezecimile Campionatului Mondial, Velez a spus niște cuvinte total nepotrivite despre selecționata lui Sergej Barbarez.

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Totul s-a petrecut la o petrecere a naționalei SUA, din Long Beach, California, joi. Jurnalista care transmitea în direct de la baza echipei lui Mauricio Pochettino, pentru postul ABC7 Los Angeles, a început să ia în derâdere viitoarea adversară a co-gazdei Cupei Mondiale. E vorba de Bosnia Herțegovina, .

În încercarea de a face o glumă extrem de nepotrivită, Abigail Velez a ajuns să umilească micuța țară din Europa. ”Un lucru e sigur în legătură cu Bosnia: n-aș putea să arăt pe hartă unde se află. Nu știu absolut nimic despre Bosnia și nici nu vreau să știu. Asta pentru că echipa SUA s-a întors și e mai puternică ca niciodată. Bosnia, pregătește-te!”, a spus jurnalista.

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My goodness, the stereotypes write themselves……🤷‍♂️ 🇧🇦🇺🇸 — Bosnian Football (@BosniaNTBall)

Jurnalista din SUA și-a cerut scuze pentru cuvintele sale față de Bosnia

Cuvintele de mai sus spuse de tânăra jurnalistă americană au stârnit un val de critici pe platformele de socializare. Abigail a cedat în final și a fost nevoită să își prezinte public scuzele în fața poporului din . Și-a explicat ironiile spunând că, de fapt, a încercat doar să se distreze pe seama competiției de peste ocean.

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”Într-o încercare neinspirată de a mă distra puțin pe seama competiției Cupei Mondiale, am mers prea departe și am făcut, în direct, un comentariu lipsit de gândire, care a fost insensibil și nepotrivit. Îmi cer scuze poporului bosniac și echipei naționale de fotbal a Bosniei. Cupa Mondială ar trebui să fie despre unirea comunităților din întreaga lume, iar comentariul meu nu a reflectat acest spirit. Le doresc tuturor echipelor mult succes în continuarea parcursului lor la Cupa Mondială”, a scris Abigail, pe X.

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— Abigail Velez (@abc7abigail)

SUA vs Bosnia, meci în șaisprezecimile de la Cupa Mondială 2026

Joi, 2 iulie, la ora 03.00 (ora României), pe Levi’s Stadium din San Francisco, reprezentativa gazdelor Cupei Mondiale, SUA, dă piept cu Bosnia Herțegovina, naționala pe care elevii lui . Va fi un meci extrem de interesant.

Echipa lui Dzeko și Lukic are deja ”experiență” la Cupa Mondială 2026 în meciurile contra gazdelor competiției. În chiar primul lor duel, cel din grupe, bosniacii au remizat, scor 1-1, contra Canadei, după un meci în care au condus pe tabelă până în minutul 78.