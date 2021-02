Miodrag Belodedici a povestit cum a fugit din România în 1988, dar și care a fost motivul care l-a făcut să ia această decizie într-o perioadă în care domina fotbaul european alături de echipa sa de club Steaua București.

Fostul libeo al naționalei este singurul fotbalist român care a cucerit de două ori Cupa Campionilor Europeni, și unul dintre puținii jucători din istorie ce au reușit această performanță cu două cluburi.

Miodrag Belodedici a triumfat și în Cupa Intercontinentală, în 1991, alături de Steaua Roșie Belgrad, trofeu ratat de Steaua București în finala din 1986, pierdută contra celor de la River Plate.

Cum a fugit Miodrag Belodedici din România: “M-am enervat foarte tare”

Miodrag Belodedici a rememorat cum a fugit din țară în urmă cu 32 de ani, și care a fost motivul deciziei: “M-am enervat foarte tare, cerusem pașaport. Sora mea și mama mea se duceau acolo în Serbia, aveau permis de mic trafic, iar eu, ditamai fotbalistul de la Steaua, nu puteam să plec.

Aveam rude acolo, le-am mereu pașaport și nu au vrut să-mi dea. Eu nu aveam de gând să plec, dar în al treilea an m-am hotărât. Am scos niște bani de la CEC și am ajuns la stadion și mi-au zis că mă cheamă tovarășul colonel nu știu care.

Și acela m-a întrebat într-un birou de ce am scos atât de mulți bani de la CEC. Și atunci am zis, gata, să trăiți, la revedere!”, a declarat fostul jucător al naționalei României la Digisport.

La un pas să fie arestat după ce și-a vândut mașina primită cadou

Belodedici a mai povestit un moment petrecut pe vremea comunismului și anume peipețiile prin care a trecut atunci când a vrut să își vândă mașina ARO primită cadou după triumful din Cupa Campionilor Europeni.

“Și a mai fost o întâmplare când am vrut să vând mașina ARO. M-am întâlnit cu omul care o cumpăra în față la notariat și acolo am început să număr banii. Imediat au apărut doi milițieni, unul din stânga, unul din dreapta.

M-au pus cu mâinile pe capotă, de unde sunt banii! Eu le zic, stați că sunt Belodedici de la Steaua, ei nimic. Le ziceam că sunt banii pe mașină, ei voiau să confiște”, a mai spus Miodrag Belodedici.

