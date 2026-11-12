Cum a fugit Nadia Comăneci din România lui Ceaușescu! Drumul periculos spre libertate, cu doar câteva săptămâni înainte de Revoluție

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Nadia Comăneci a împlinit joi, 12 noiembrie, vârsta de 65 de ani. Considerată una dintre cele mai mari gimnaste din toate timpurile, fosta sportivă a scris pagini de istorie pentru România, însă viața sa a fost marcată și de un episod desprins din filme. În noiembrie 1989, cu doar câteva săptămâni înainte de Revoluție, Nadia a fugit din țară pentru a scăpa de regimul comunist condus de Nicolae Ceaușescu.

Nadia Comăneci, gimnasta care a schimbat istoria sportului mondial

Născută pe 12 noiembrie 1961, la Onești, Nadia Comăneci a devenit un simbol al sportului mondial la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976. La doar 14 ani, românca a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Performanța sa a făcut înconjurul lumii, iar tabela electronică, nepregătită pentru o asemenea notă, a afișat 1.00.

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De-a lungul carierei, Nadia a cucerit nouă medalii olimpice, dintre care cinci de aur, trei de argint și una de bronz. A devenit una dintre cele mai cunoscute sportive ale planetei și un motiv de mândrie pentru România.

De ce a decis Nadia Comăneci să fugă din România lui Ceaușescu

După retragerea din activitate, viața Nadiei Comăneci a devenit tot mai dificilă. Deși era cunoscută în întreaga lume, fosta gimnastă nu avea libertatea de a călători în străinătate. Autoritățile îi restricționaseră deplasările, de teamă că ar putea rămâne în Occident. Documentele Securității arată că aceasta era nemulțumită de situația financiară, dar și de obstacolele întâmpinate în viața personală.

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Nadia era supravegheată de Securitate, care îi atribuise numele de cod „Corina”. Potrivit documentelor prezentate de istoricul Stejărel Olaru, fosta gimnastă se afla sub observația autorităților, care încercau să-i controleze deplasările și contactele.

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Cum a fugit Nadia Comăneci din România! Șase ore prin noroi și frig, cu teama că va fi împușcată

În noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1989, la vârsta de 28 de ani, N , însoțită de un grup de români și ajutată de o călăuză. Drumul a durat aproximativ șase ore, timp în care fugarii au traversat câmpuri înghețate, zone pline de noroi și apă. Au mers prin întuneric, fără lanterne, pentru a nu atrage atenția grănicerilor.

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După ce a ajuns în Ungaria, Nadia și-a continuat drumul spre Austria, unde s-a prezentat la Ambasada Statelor Unite din Viena pentru a solicita azil politic. La 1 decembrie 1989, fosta gimnastă a ajuns în Statele Unite, lăsând în urmă familia și țara în care devenise celebră. Peste numai câteva săptămâni, regimul lui Nicolae Ceaușescu avea să se prăbușească, în urma Revoluției din decembrie.

Ce a spus Nadia Comăneci despre fuga din România: „Credeam că n-o să-mi mai văd familia niciodată”

La mai mulți ani după plecarea din România, Nadia Comăneci a vorbit despre motivele care au determinat-o să ia una dintre cele mai dificile decizii ale vieții. Într-un interviu acordat publicației britanice Daily Mail, fosta gimnastă a explicat că interdicțiile impuse de regimul comunist deveniseră imposibil de acceptat. Își dorea să călătorească, să aibă oportunități profesionale și să-și poată decide singură viitorul.

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Nadia a plecat fără să-și poată lua rămas-bun de la părinți și fără să știe dacă îi va mai vedea vreodată. Într-un interviu acordat presei britanice imediat după evadare, românca a povestit că nu și-a putut lua nici măcar medaliile olimpice sau fotografiile de familie. A recunoscut că drumul prin întuneric a fost înspăimântător, mai ales din cauza pericolului de a fi prinsă de grăniceri. „La vremea aceea, înainte de Revoluţie, cine pleca din România nu mai avea cale de întoarcere. Nici nu i-am spus mamei. Am crezut că o să facă infarct! I-am spus fratelui meu, Adrian, care e cel mai bun prieten al meu. Am mers cu el şi cu soţia lui până aproape de graniţa cu Ungaria. Apoi, am trecut graniţa cu alte şase gimnaste şi, din Ungaria, am mers în Austria. Apoi, la Ambasada Statelor Unite. Ei mi-au asigurat zborul până la New York. În noaptea aceea, a fost foarte greu.

Mi-e greu să mă gândesc la acel moment. Credeam că n-o să-mi mai văd familia niciodată. Fratele meu, însă, m-a susţinut: «Mergi şi construieşte-ţi o viaţă». Când mă gândesc la acea noapte, o retrăiesc şi acum. A fost dificil, pentru că a trebuit să întorc spatele (lucrurilor pe care le aveam în România). A fost greu să plec, însă instinctul îmi spunea că trebuie s-o fac“, şi-a amintit Nadia Comăneci.

Unde locuiește și cu ce se ocupă Nadia Comăneci la 65 de ani

La aproape 37 de ani de la fuga din România, Nadia Comăneci trăiește în Statele Unite, în Norman, statul Oklahoma, alături de soțul său, fostul gimnast american Bart Conner. Cei doi s-au căsătorit în 1996, la București, și au împreună un fiu, Dylan Paul Conner, născut în 2006.

Nadia și Bart Conner sunt implicați în administrarea unei academii de gimnastică din Oklahoma, dar și în alte proiecte dedicate sportului. Fosta campioană participă la evenimente internaționale, susține inițiative caritabile și promovează gimnastica în întreaga lume.