Cum a impresionat-o Gică Hagi pe Diana Șucu: “Este Dumnezeu pe bucata lui!”

Diana Șucu, soția patronului de la Rapid, o prezență constantă în tribunele arenei din Giulești la meciurile echipei lui Costel Gâlcă, are numai cuvinte de laudă la adresa lui Gică Hagi. Aceasta este extrem de dură cu cei care nu apreciază ceea ce a făcut ”Regele” pentru sportul românesc.

Diana Șucu a fost impresionată de ”Regele” fotbalului românesc, Gică Hagi: “Este Dumnezeu pe bucata lui!”

Ediția de luni, 9 martie 2026, a emisiunii ”FANATIK Rapid” a avut un oaspete special. În platoul FANATIK a fost prezentă Diana Șucu, soția lui Dan Șucu, acționarul majoritar și principalul finanțator al clubului FC Rapid.

de Robert Niță, a vorbit despre mai multe subiecte arzătoare aflate la ordinea zilei în fotbalul alb-vișiniu și nu numai. La un moment dat, moderatorul emisiunii a dezvăluit faptul că Diana Șucu a purtat o discuție cu Gică Hagi.

Soția lui Dan Șucu a recunoscut acest lucru și a punctat faptul că a fost impresionată de ceea ce a auzit de la cel mai mare fotbalist român din toate timpurile. Pe de altă parte, aceasta arată cu degetul către cei care își permit să-l jignească pe ”Rege”.

”(n.r. Știu că ați fost impresionată de discuția pe care, la un moment dat, ați purtat-o cu Gică Hagi) Da, am fost impresionată de domnul Hagi. Este atât de nedrept și atât de rușinos să poți să-ți permiți să arunci cu noroi într-un om care a făcut atât de multe lucruri.

Adică, îmi aduc aminte, în urmă cu 30 de ani am fost într-o vacanță în Aruba și domnul care vindea bilete mi-a spus că ‘cum să nu, România, Hagi, Nadia Comăneci…’.

Cum să-ți permiți să jignești un astfel de om? Este un Dumnezeu pe bucata lui. Da, am fost impresionată. Mi s-a părut un om extraordinar. Sincer, calm, așezat, coerent. Mi-a plăcut foarte mult de dânsul”, a spus Diana Șucu.

Diana Șucu: ”Cred că ar trebui să ne apreciem mai mult valorile”

În contextul discuției despre Gică Hagi, legată de foștii mari sportivi și a spus că noi, ca țară, ar trebui să ne apreciem valorile.

”Cred că ar trebui să ne apreciem valorile. Adică, chiar și televiziunile n-ar trebui să mai invite oameni care… Și să le permiți să arunce cu mizerii și cu lături în niște oameni care au făcut niște lucruri excepționale. Sigur, au mai și greșit. Hai să nu ne uităm la partea urâtă și neagră a paharului”, a mai punctat soția patronului de la Rapid.