Cum a început fotbalul Musi, noua vedetă de la Dinamo: "Mama n-a fost de acord! Tata m-a dus pe furiş la echipă"

Alexandru Musi a jucat la o echipă de top din Spania. Noua vedetă de la Dinamo a vorbit despre primii săi ani în fotbal.
Alex Bodnariu
07.08.2025 | 07:00



Alexandru Musi a semnat în această vară cu Dinamo și se simte foarte bine în lotul „câinilor roșii”. Un lucru mai puțin știut despre tânărul atacant este că și-a făcut junioratul în Spania, la Valencia. Fotbalistul a povestit în podcastul FANATIK Dinamo cum a început aventura sa în fotbal.

Alexandru Musi a fost trimis de tatăl său la fotbal. Cum a ajuns la Valencia

Dinamo și-a asigurat în această vară serviciile lui Alexandru Musi. Fotbalistul a plecat de la FCSB, echipa la care nu a reușit să se impună, iar acum visează să ridice trofee în tricoul „câinilor roșii”.

Prezent în podcastul FANATIK Dinamo, Alexandru Musi și-a adus aminte de primii săi pași în fotbal. A locuit în copilărie în Spania și a jucat la juniorii celor de la Valencia până la vârsta de 12 ani.

„Erau niște condiții foarte bune acolo”

„Eram în Spania. Mă jucam cu fratele meu în parc, fotbal. De acolo a plecat tot. Am ajuns acasă, le-am spus părinților că asta vreau să fac, să joc fotbal, iar ei mi-au spus că nu se poate, că nu o să reușesc, că sunt slăbuț.

Mama nu a fost de acord, dar tata m-a dus pe furiș la fotbal. Stăteam în Valencia, ai mei lucrau în Spania. Tata m-a dus la o grupă de copii din satul în care locuiam. Am stat cred că vreo trei luni acolo. Am fost și într-un turneu de trei zile, unde au jucat Barcelona, Real Madrid. Acolo m-au văzut cei de la Valencia. Au contactat familia și de acolo a pornit totul.

Aveam 7 ani. A început o viață frumoasă. Erau niște condiții foarte bune acolo. Din păcate, la vârsta de 12 ani, familia mea nu a mai avut de muncă și am fost nevoiți să ne întoarcem acasă, în România”, a explicat Alexandru Musi.

După ce a plecat de la Valencia, Alexandru Musi a continuat fotbalul în România, la FCSB, echipă cu care a câștigat două titluri de campioană. Acum a făcut trecerea la rivalii de la Dinamo și încearcă să-și construiască o nouă etapă a carierei.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
