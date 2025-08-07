Cum a început fotbalul Musi, noua vedetă de la Dinamo: “Mama n-a fost de acord! Tata m-a dus pe furiş la echipă”

Alexandru Musi a semnat în această vară cu Dinamo și se simte foarte bine în lotul „câinilor roșii”. Un lucru mai puțin știut despre tânărul atacant este că și-a făcut junioratul în Spania, la Valencia. Fotbalistul a povestit în podcastul FANATIK Dinamo cum a început aventura sa în fotbal.
Dinamo și-a asigurat în această vară serviciile lui Alexandru Musi. Fotbalistul a plecat de la FCSB, echipa la care nu a reușit să se impună, iar acum visează să ridice trofee în tricoul „câinilor roșii”.
Prezent în podcastul FANATIK Dinamo, Alexandru Musi și-a adus aminte de primii săi pași în fotbal. A locuit în copilărie în Spania și a jucat la juniorii celor de la Valencia până la vârsta de 12 ani.
„Eram în Spania. Mă jucam cu fratele meu în parc, fotbal. De acolo a plecat tot. Am ajuns acasă, le-am spus părinților că asta vreau să fac, să joc fotbal, iar ei mi-au spus că nu se poate, că nu o să reușesc, că sunt slăbuț.
Mama nu a fost de acord, dar tata m-a dus pe furiș la fotbal. Stăteam în Valencia, ai mei lucrau în Spania. Tata m-a dus la o grupă de copii din satul în care locuiam. Am stat cred că vreo trei luni acolo. Am fost și într-un turneu de trei zile, unde au jucat Barcelona, Real Madrid. Acolo m-au văzut cei de la Valencia. Au contactat familia și de acolo a pornit totul.
Aveam 7 ani. A început o viață frumoasă. Erau niște condiții foarte bune acolo. Din păcate, la vârsta de 12 ani, familia mea nu a mai avut de muncă și am fost nevoiți să ne întoarcem acasă, în România”, a explicat Alexandru Musi.
După ce a plecat de la Valencia, Alexandru Musi a continuat fotbalul în România, la FCSB, echipă cu care a câștigat două titluri de campioană. Acum a făcut trecerea la rivalii de la Dinamo și încearcă să-și construiască o nouă etapă a carierei.