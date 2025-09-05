Cum a început povestea de dragoste dintre Gică Hagi și Marilena. Sunt împreună de 32 de ani: ”Toată lumea a fost surprinsă”

Gică Hagi și Marilena sunt un cuplu discret, care nu vorbește prea des despre dintre ei. Celebrul fotbalist și partenera de viață sunt împreună de 32 de ani. Sunt uniți și se sprijină reciproc în tot ce fac.

Cum s-au cunoscut Gică Hagi și Marilena. Primele întâlniri

Povestea de dragoste dintre Gică Hagi și Marilena a început după ce sportivul a divorțat de prima sa soție. Mariajul a durat mai puțin de un an, cununia având loc după aproximativ 3 ani de relație. Din păcate, nepotrivirea de caracter și-a spus cuvântul.

Renumitul fotbalist a dus o luptă grea pentru a se despărți de Leni Celnicu. A depus divorțul la mai multe instanțe de judecată și în cele din urmă a avut câștig de cauză. Apoi, în 1993, prin intermediul unui prieten comun avea să o întâlnească pe actuala parteneră de viață.

Soția sportivului a povestit cum a început relația amoroasă dintre cei doi. Puțini știu însă că Marilena a păstrat secretă legătura o perioadă destul de lungă pentru că fotbalistul era un nume cunoscut la acea vreme.

Prima întâlnire este una memorabilă pentru femeia de afaceri și pentru vedetă. Cu siguranță, nu o vor uita niciodată. Gică Hagi și Marinela au luat pe toată lumea prin suprindere cu apropierea dintre ei atunci când au apărut la un eveniment dedicat machedonilor.

Ce a povestit Marinela despre primele întâlniri

„Îmi amintesc perfect, desigur. M-a invitat la restaurantul Select. Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el. Asta pentru că îmi semăna în multe privințe.

Și el era timid, ca și mine. Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate. Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei.

Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machidonească.

Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit”, a povestit soția lui Gică Hagi pentru . Marilena și antrenorul echipei de fotbal Farul Constanța au o relație marcată de momente frumoase și emoționante.

Nuntă, după 2 ani de relație

Gică Hagi și Marinela au decis să facă pasul cel mare la numai 2 ani de la prima întâlnire. Fostul fotbalist a fost cucerit de partenera sa datorită simplității și pentru că ducea o viață echilibrată, în comparație cu agitația din viața sa de sportiv.

Cei doi și-au oficializat legătura printr-o nuntă fastuoasă în anul 1995, în stațiunea Neptun. Evenimentul grandios, care a fost unul pe placul mirilor și al celor aproximativ 300 de invitați, s-a desfășurat la restaurantul denumit Calul Bălan.

a ținut cont de multe tradiții la nunta cu celebrul fotbalist, evenimentul monden al anului desfășurându-se conform obiceiurilor machedonești. Ceremonia religioasă a avut loc la Catedrala Arhiepiscopală Ortodoxă din Constanța.

Foarte mulți oameni au vrut să-i vadă pe miri în ziua cea mare și s-au înghesuit la Biserică. Preotul a fost nevoit să închidă ușa lăcașului de cult, astfel încât să desfășoare în liniște unirea lui Gică Hagi cu partenera de viață.

Gică Hagi, cununie cu invitați de renume

La nuntă au fost prezente numeroase personalități ale vremii. Nu au lipsit nume importante din lumea sportului, cum ar fi celebrul atacant bulgar Hristo Stoicikov. Acesta a fost colegul lui Gică Hagi în perioada în care a jucat la FC Barcelona.

De asemenea, au fost prezenți toți sportivii din Generația de Aur. Alte nume importante care nu au lipsit de la nuntă sunt Gabi Balint, Miodrag Belodedici, Gavrilă Balint, Marius Lăcătuș, Tudorel Stoica și Anghel Iordănescu.

Florin Răducioiu, Gică Popescu, Dorin Mateuț, Gino Iorgulescu, Sandu Terheș, Dumitru Dumitriu și Aurică Munteanu au dat curs, de asemenea, invitației lui Gică Hagi. Fostul arbitru Ion Danciu s-a aflat la rândul său la mese.

Cu ce se ocupă Marilena, partenera lui Gică Hagi

Marilena Hagi este o persoană discretă, care nu apare des în lumina reflectoarelor. Partenera lui Gică Hagi este soră cu Luminița Popescu, soția lui Gică Popescu. Cei doi fotbaliști nu sunt doar prieteni buni, ci sunt și rude. Aceștia sunt cumnați.

Fotbalistul are numai cuvinte de laudă pentru soția sa, care este implicată activ în afacerile familiei. Mai exact, este văzută ca o mână de fier în business-urile pe care persoanele apropiate le au pe teritoriul României.

Aceasta administrează firma de publicitate a fiului său, Ianis. Tânărul călcă pe urmele celebrului său tată, deși în momentul de față este liber de contract după ce scoțienii de la Rangers nu i-au mai prelungit înțelegerea.

Compania lui Ianis Hagi are sediul în București. În plus, femeia de afaceri este asociată la hotelul lui Gică Hagi de pe litoralul românesc. Marilena Hagi este o mamă implicată, conform declarațiilor făcute de fiul său.

Ianis Hagi, despre mama sa

„Am crescut într-o familie foarte religioasă, mai ales mama. Dumnezeu pentru noi înseamnă tot. El stă, ne protejează, are grijă de noi. Cred că Dumnezeu are un drum pentru fiecare și trebuie să te lupți să îl găsești.

Pur și simplu, te trezești zi de zi, ești dedicat și Dumnezeu o să îți arate drumul. Nu o să fie perfect, dar trebuie să treci prin diferite provocări”, a mărturisit Ianis Hagi, în podcastul „Pe scaun cu Virgil The Barber”, scrie .

Gică Hagi, declarație emoționantă despre soția sa

Gică Hagi este mândru de familia pe care a construit-o alături de soția sa, Marilena. Sportivul are numai aprecieri pentru partenera de viață și nu ezită să facă declarații emoționante despre femeia care îi este alături de 32 de ani.

E conștient că are o soție discretă, dar asta nu înseamnă că nu este implicată. Dimpotrivă, fotbalistul susține că îi datorează foarte multe lucruri, mai ales legat de creșterea și educarea celor doi copii, Ianis și Kira.

„E în spate, e patroana. Ea ține tot. Ea e șefa, ea împarte tot. Eu la muncă, ea acasă. Are totul pe mână. Îi mulțumesc că mă suportă. Și că mă iubește. Are grijă de familie, de fată și de băiat.

Ea i-a crescut și ei sunt acolo unde sunt datorită ei. Sunt fericit că Ianis și Kira ne văd ca un exemplu. Ea are noțiuni de fotbal, dar nu, nu se bagă. Asta ar fi culmea!

Îi mulțumesc pentru faptul că m-a lăsat și m-a susținut să investesc toți banii pe care îi aveam în ceea ce am construit aici”, a spus Gică Hagi, conform .