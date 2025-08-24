News

Cum a încercat o familie să păcălească o însoțitoare de zbor ca să primească locuri la clasa business. Un pasager a rămas șocat de gestul făcut

O familie a vrut să păcălească o însoțitoare de zbor ca să primească locuri la clasa business. Un pasager a oprit însă întreg ”circul”.
Valentina Vladoi
24.08.2025 | 23:01
Cum a incercat o familie sa pacaleasca o insotitoare de zbor ca sa primeasca locuri la clasa business Un pasager a ramas socat de gestul facut
Cum a încercat o familie să păcălească o însoțitoare de zbor. Sursă foto: Freepik / colaj Fanatik

Un bărbat a povestit modul în care o familie a încercat să păcălească o însoțitoare de zbor ca să primească locuri la clasa business. Acesta a fost uimit de lipsa de respect pe care pasagerii au afișat-o.

ADVERTISEMENT

Cum a încercat o familie să păcălească o însoțitoare de zbor

Bărbatul povestește cum familia a mințit o însoțitoare de bord pentru a-l face să schimbe locul cu ei. În final însă, el a fost cel care a avut de câștigat. Care a fost însă întreaga poveste?

Într-o postare pe Reddit, bărbatul a explicat că a decis să rezerve un zbor la clasa business pentru a se bucura de confort. Totodată, i-a fost garantat și că locul din mijloc rămâne nerezervat. Iar asta însemna un spațiu suplimentar.

ADVERTISEMENT

Când s-a îmbarcat în avion, s-a așezat vizavi de un bărbat mai în vârstă care stătea pe locul de la culoar, de cealaltă parte a lui. Câteva momente mai târziu, însă, soția și fiul celuilalt bărbat au intrat și l-au întrebat dacă ar putea schimba locurile cu ei pentru a permite familiei să stea împreună.

Problema era însă că soția și copilul erau la clasa economică. Tocmai din acest motiv, bărbatul a refuzat oferta. Mai departe, familia a cerut ca fiul să stea pe locul liber din mijloc, iar mama să rămână la clasa economică.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

În realitate însă, bărbatul spune că familia a încercat să păcălească însoțitoarea de zbor. Aceasta ar fi fost mințită în legătură cu locurile disponibile. Mai mult de atât, ea și-ar fi dat inclusiv acordul, arată Mirror.

ADVERTISEMENT
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali...
Digisport.ro
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”

Care a fost finalul poveștii

„Soția și fiul lui au venit, rugându-mă să schimb clasa business cu cea economică ca să poată sta cu toții acolo. Apoi, mi-au spus că, dacă nu schimb locul cu soția, fiul va sta măcar în mijloc. Tatăl a argumentat că nu aveam nevoie de un loc liber lângă mine și a susținut că stewardesa a permis acest lucru.

S-a dovedit că însoțitoarea de bord a spus că este posibil dacă celălalt pasager este de acord, la care aceștia au răspuns că sunt din familie, așa că sunt 100% de acord”, a dezvăluit bărbatul.

ADVERTISEMENT

Acesta a refuzat să se miște și le-a spus însoțitoarelor de bord adevărul. Astfel, familia a fost în cele din urmă obligată să se întoarcă la locurile care le fuseseră atribuite. Totuși, zborul a fost unul tensionat.

„Nu m-am clintit. Fiul și soția au trebuit să rămână la clasa economică, iar tatăl său a petrecut aproape patru ore mormăind comentarii pasiv-agresive. De fiecare dată când îmi scoteam căștile, el tot vorbea. 

Dar felicitări însoțitoarelor. A trebuit să vină încă una, pentru că au refuzat să se întoarcă la locurile. Totuși, au fost profesioniste”, a completat el.

Cum au reacționat utilizatorii de pe Reddit

Cei care au văzut postarea de pe Reddit au rămas șocați de modul în care această familie a încercat să păcălească însoțitoarea de zbor. Asta cu atât mai mult în contextul în care mai simplu era ca tatăl să facă schimb cu cineva la clasa economică pentru a se asigura că familia sa poate sta împreună.

„Nu și-a cedat locul pentru familia lui, dar a vrut să o faci tu”, a fost unul dintre comentarii. „E incredibil cum unii oameni se simt îndreptățiți la ceea ce alții au plătit în plus. Să minți despre faptul că ești familia ta? Asta e manipulare de nivel superior.

Ai avut tot dreptul la locul tău și la spațiul tău. Felicitări pentru că ți-ai menținut poziția și un respect imens însoțitoarelor de zbor pentru că te-au susținut”, a comentat o altă persoană.

I-au cerut ajutorul lui ChatGPT pentru a-și organiza vacanța, dar totul s-a transformat...
Fanatik
I-au cerut ajutorul lui ChatGPT pentru a-și organiza vacanța, dar totul s-a transformat într-un coșmar. Ce au putut să pățească doi tineri
Schimb nou de prizonieri între Rusia și Ucraina cu ocazia Zilei Independenței. 146...
Fanatik
Schimb nou de prizonieri între Rusia și Ucraina cu ocazia Zilei Independenței. 146 de persoane au fost eliberate
Au plecat într-o vacanță timp de 5 zile, iar când s-au întors acasă...
Fanatik
Au plecat într-o vacanță timp de 5 zile, iar când s-au întors acasă au avut un șoc. Ce a putut să facă un vecin familiei
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Situație dezastruoasă: CFR nu a avut bani pentru avionul de Suedia, așa că...
iamsport.ro
Situație dezastruoasă: CFR nu a avut bani pentru avionul de Suedia, așa că Petrescu a achitat 80.000 de euro! Varga s-a împrumutat încă 100.000 de la un fost jucător pentru a plăti salariile, forțat de UEFA
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Kate Middleton, prima schimbare majoră de look din ultimii ani. Prințesa de Wales...
adevarul.ro
Kate Middleton, prima schimbare majoră de look din ultimii ani. Prințesa de Wales a apărut blondă la slujba de duminică
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit...
Observatornews.ro
CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVA
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre...
as.ro
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei...
stiripesurse.ro
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
Sondaj CURS. Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciprian Ciucu,...
Libertatea.ro
Sondaj CURS. Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează...
RTV.NET
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!