Cum a încercat o familie să păcălească o însoțitoare de zbor ca să primească locuri la clasa business. Un pasager a rămas șocat de gestul făcut

Un bărbat a povestit modul în care o familie a încercat să păcălească o însoțitoare de zbor ca să primească locuri la clasa business. Acesta a fost uimit de lipsa de respect pe care pasagerii au afișat-o.

Cum a încercat o familie să păcălească o însoțitoare de zbor

Bărbatul povestește cum familia a mințit pentru a-l face să schimbe locul cu ei. În final însă, el a fost cel care a avut de câștigat. Care a fost însă întreaga poveste?

Într-o postare pe Reddit, bărbatul a explicat că a decis să rezerve un zbor la clasa business pentru a se bucura de confort. Totodată, i-a fost garantat și că locul din mijloc rămâne nerezervat. Iar asta însemna un spațiu suplimentar.

Când s-a îmbarcat în avion, s-a așezat vizavi de un bărbat mai în vârstă care stătea pe locul de la culoar, de cealaltă parte a lui. Câteva momente mai târziu, însă, soția și fiul celuilalt bărbat au intrat și l-au întrebat pentru a permite familiei să stea împreună.

Problema era însă că soția și copilul erau la clasa economică. Tocmai din acest motiv, bărbatul a refuzat oferta. Mai departe, familia a cerut ca fiul să stea pe locul liber din mijloc, iar mama să rămână la clasa economică.

În realitate însă, bărbatul spune că familia a încercat să păcălească însoțitoarea de zbor. Aceasta ar fi fost mințită în legătură cu locurile disponibile. Mai mult de atât, ea și-ar fi dat inclusiv acordul, arată .

Care a fost finalul poveștii

„Soția și fiul lui au venit, rugându-mă să schimb clasa business cu cea economică ca să poată sta cu toții acolo. Apoi, mi-au spus că, dacă nu schimb locul cu soția, fiul va sta măcar în mijloc. Tatăl a argumentat că nu aveam nevoie de un loc liber lângă mine și a susținut că stewardesa a permis acest lucru.

S-a dovedit că însoțitoarea de bord a spus că este posibil dacă celălalt pasager este de acord, la care aceștia au răspuns că sunt din familie, așa că sunt 100% de acord”, a dezvăluit bărbatul.

Acesta a refuzat să se miște și le-a spus însoțitoarelor de bord adevărul. Astfel, familia a fost în cele din urmă obligată să se întoarcă la locurile care le fuseseră atribuite. Totuși, zborul a fost unul tensionat.

„Nu m-am clintit. Fiul și soția au trebuit să rămână la clasa economică, iar tatăl său a petrecut aproape patru ore mormăind comentarii pasiv-agresive. De fiecare dată când îmi scoteam căștile, el tot vorbea.

Dar felicitări însoțitoarelor. A trebuit să vină încă una, pentru că au refuzat să se întoarcă la locurile. Totuși, au fost profesioniste”, a completat el.

Cum au reacționat utilizatorii de pe Reddit

Cei care au văzut postarea de pe Reddit au rămas șocați de modul în care această familie a încercat să păcălească însoțitoarea de zbor. Asta cu atât mai mult în contextul în care mai simplu era ca tatăl să facă schimb cu cineva la clasa economică pentru a se asigura că familia sa poate sta împreună.

„Nu și-a cedat locul pentru familia lui, dar a vrut să o faci tu”, a fost unul dintre comentarii. „E incredibil cum unii oameni se simt îndreptățiți la ceea ce alții au plătit în plus. Să minți despre faptul că ești familia ta? Asta e manipulare de nivel superior.

Ai avut tot dreptul la locul tău și la spațiul tău. Felicitări pentru că ți-ai menținut poziția și un respect imens însoțitoarelor de zbor pentru că te-au susținut”, a comentat o altă persoană.