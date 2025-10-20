Cum a încercat să fugă din România unul dintre cei mai cunoscuți conducători din fotbalul românesc. Nadia Comăneci i-a alimentat marele vis: ”Metoda tubului de oxigen”

ADVERTISEMENT

a dezvăluit cum a încercat să fugă din România. Adrian Mititelu a recunoscut că Nadia Comăneci i-a alimentat marele vis de a pleca în străinătate, înainte de căderea comunismului.

Cum a vrut să fugă din România Adrian Mititelu

Adrian Mititelu a făcut o dezvăluire neașteptată despre viața personală. Milionarul român, în vârstă de 57 de ani, a povestit în ce fel dorea să treacă granițele țării noastre în perioada comunistă, cu puțin timp înainte de Revoluție.

În prezent, este unul dintre cei mai cunoscuți patroni de fotbal, însă a vrut să calce pe urmele celebrei gimnaste Nadia Comăneci. Afaceristul a povestit că intenționa să iasă din România pe la Severin sau pe la Arad.

Voia să traverseze Dunărea înot cu o metodă extrem de cunoscută la acea vreme. A luat această decizie pentru că fusese recrutat în armată, unde a ajuns în cele din urmă. A fost bucătar pentru soldați, subliniind că le gătea preparate delicioase.

„Aveam planul să trec înot Dunărea, ori pe la Severin… Ori să plec pe la Arad, aveam mai multe planuri. Apucasem să fiu recrutat și dacă plecam mă dădeau dezertor. Eu am intrat în armată cu planul să plec.

La Severin aveam ideea cu acest tub de oxigen… Cumpăram un costum de scafandru și luam un tub de oxigen căruia îi dădeam drumul și treceam apa (n.r. ca un fel de propulsie).

Știam de unde să-l iau, cum să fac noaptea, știam pe unde să trec. Înainte cu un an sau șase luni de zile a trecut și Nadia Comăneci. A trecut pe unde eram eu militar…”, a dezvăluit Adrian Mititelu, în podcastul moderat de Costin Ștucan, scrie .

Adrian Mititelu: ”Am plecat în armată să scap și să plec afară”

Cu această ocazie, a mai transmis că dorea să fugă din România din cauza sistemului. Adrian Mititelu își dorea să fie liber, la fel cum erau alte popoare în perioada respectivă. Visa să ajungă în Statele Unite ale Americii.

„Mă uitam la unguri și se zbârlise părul pe mine pentru că ei dădeau non-stop. Eu am plecat în armată să o fac, să scap de ea, și să plec afară… Știam ce se întâmplă, că trăim într-o închisoare.

Știam ce se întâmplă în lumea liberă. Aveam colegi de muncă fugiți în America. Știam, simțeam și mă visam în America. Eram comandant de grupă și aveam acces la unguri la dispecerat și vedeam.

Dar a venit Revoluția și am scăpat”, a completat Adrian Mititelu, mai arată sursa citată anterior. În altă ordine de idei, afaceristul are o diplomă importantă, după ce a studiat la Facultatea de Educație Fizică și Sport.