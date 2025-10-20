Sport

Cum a încercat să fugă din România unul dintre cei mai cunoscuți conducători din fotbalul românesc. Nadia Comăneci i-a alimentat marele vis: ”Metoda tubului de oxigen”

În ce fel dorea să treacă granițele țării unul dintre cei mai cunoscuți patroni de fotbalul românesc. A vrut să calce pe urmele fostei gimnaste Nadia Comăneci.
Alexa Serdan
20.10.2025 | 09:30
Cum a incercat sa fuga din Romania unul dintre cei mai cunoscuti conducatori din fotbalul romanesc Nadia Comaneci ia alimentat marele vis Metoda tubului de oxigen
Cum a încercat unul dintre patronii din fotbalul românesc să fugă din România. Foto: captură Facebook - @FC U Craiova 1948.
ADVERTISEMENT

Unul dintre cei mai cunoscuți patroni din fotbalul românesc a dezvăluit cum a încercat să fugă din România. Adrian Mititelu a recunoscut că Nadia Comăneci i-a alimentat marele vis de a pleca în străinătate, înainte de căderea comunismului.

Cum a vrut să fugă din România Adrian Mititelu

Adrian Mititelu a făcut o dezvăluire neașteptată despre viața personală. Milionarul român, în vârstă de 57 de ani, a povestit în ce fel dorea să treacă granițele țării noastre în perioada comunistă, cu puțin timp înainte de Revoluție.

ADVERTISEMENT

În prezent, este unul dintre cei mai cunoscuți patroni de fotbal, însă a vrut să calce pe urmele celebrei gimnaste Nadia Comăneci. Afaceristul a povestit că intenționa să iasă din România pe la Severin sau pe la Arad.

Voia să traverseze Dunărea înot cu o metodă extrem de cunoscută la acea vreme. A luat această decizie pentru că fusese recrutat în armată, unde a ajuns în cele din urmă. A fost bucătar pentru soldați, subliniind că le gătea preparate delicioase.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

„Aveam planul să trec înot Dunărea, ori pe la Severin… Ori să plec pe la Arad, aveam mai multe planuri. Apucasem să fiu recrutat și dacă plecam mă dădeau dezertor. Eu am intrat în armată cu planul să plec.

ADVERTISEMENT
A vrut să fugă din România prin metoda
Digisport.ro
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar

La Severin aveam ideea cu acest tub de oxigen… Cumpăram un costum de scafandru și luam un tub de oxigen căruia îi dădeam drumul și treceam apa (n.r. ca un fel de propulsie).

Știam de unde să-l iau, cum să fac noaptea, știam pe unde să trec. Înainte cu un an sau șase luni de zile a trecut și Nadia Comăneci. A trecut pe unde eram eu militar…”, a dezvăluit Adrian Mititelu, în podcastul moderat de Costin Ștucan, scrie iamsport.ro.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu: ”Am plecat în armată să scap și să plec afară”

Cu această ocazie, patronul clubului Univeritatea Craiova a mai transmis că dorea să fugă din România din cauza sistemului. Adrian Mititelu își dorea să fie liber, la fel cum erau alte popoare în perioada respectivă. Visa să ajungă în Statele Unite ale Americii.

„Mă uitam la unguri și se zbârlise părul pe mine pentru că ei dădeau non-stop. Eu am plecat în armată să o fac, să scap de ea, și să plec afară… Știam ce se întâmplă, că trăim într-o închisoare.

Știam ce se întâmplă în lumea liberă. Aveam colegi de muncă fugiți în America. Știam, simțeam și mă visam în America. Eram comandant de grupă și aveam acces la unguri la dispecerat și vedeam.

Dar a venit Revoluția și am scăpat”, a completat Adrian Mititelu, mai arată sursa citată anterior. În altă ordine de idei, afaceristul are o diplomă importantă, după ce a studiat la Facultatea de Educație Fizică și Sport.

Revista Fanatik 770! Exclusiv: Andrei Nicolescu, viață de film! MM Stoica pe calea...
Fanatik
Revista Fanatik 770! Exclusiv: Andrei Nicolescu, viață de film! MM Stoica pe calea credinței! Martori traumatizați la dispariția lui Cătălin Hîldan! Surpriză: Cardurile Premium cu fotbaliști UEFA Match Attax 2025-2026. Gratuit!
Performanță remarcabilă pentru tenisul românesc. Ce se întâmplă după foarte mult timp cu...
Fanatik
Performanță remarcabilă pentru tenisul românesc. Ce se întâmplă după foarte mult timp cu jucătoarele noastre
Mitică Dragomir, membru fondator la Dinamo: “Eu, Cornel Dinu şi colonelul Stan!”
Fanatik
Mitică Dragomir, membru fondator la Dinamo: “Eu, Cornel Dinu şi colonelul Stan!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe...
iamsport.ro
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe U Cluj! Cine le-a luat fața lui Bergodi și Mutu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!