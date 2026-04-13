Cum a încercat șeful PSD Prahova, însoțitorul lui Nicușor Dan la slujba din Vinerea Mare, să împiedice candidatura unui adversar politic. Ce a decis instanța

Președintele Nicușor Dan (56 de ani) a participat în Vinerea Mare la o slujbă religioasă oficiată la o mânăstire din comuna prahoveană Cornu, alături de Virgiliu Daniel Nanu (51 de ani), șeful PSD Prahova și președinte al Consiliului Județean Prahova. Lângă cei doi a fost și Cornel Nanu, primarul PSD al localității Cornu, acolo unde fostul premier Adrian Năstase deține o moșie impresionantă.

Virgiliu Nanu a contestat candidatura lui Radu Ion la primăria comunei Bălțești

Virgiliu Nanu a postat fotografiile pe pagina sa de Facebook și l-a lăudat pe Nicușor Dan pentru că a participat „printre oameni, fără anunț, fără protocol, discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei. M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”.

Numele lui Virgiliu Nanu figurează în calitate de contestator, ca președinte al PSD Prahova, într-un dosar al cărui obiect este „contestație la legea electorală” înregistrat pe 27 aprilie 2024 la Judecătoria Vălenii de Munte, în timp ce intimat este Radu Ion, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Virgiliu Nanu, ca reprezentant al PSD, a formulat contestație împotriva hotârârii din 24.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție nr 23 Bălţeşti, prin care a fost admisă candidatura pentru funcţia de primar al Comunei Bălţeşti în persoana lui Radu Ion.

Virgiliu Nanu a arătat că Biroului Electoral de Circumscripție nr. 23 Bălţeşti a emis hotărârea în cauză cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute de art. 47 coroborat cu art. 52 din Legea nr. 115/2015 actualizată, în sensul că , ci doar semnată de o persoană fără calitate, astfel că propunerea de candidatură este nulă. Nanu a menționat că, în baza declaraţiilor din spațiul public, din data de 01.02.2024, s-a precizat că Iulian Dumitrescu a demisionat din toate funcțiile de conducere din Partidul Național Liberal.

În speţă, faţă de împrejurarea că propunerea de candidatură emisă de către Filiala Județeană Prahova a Partidului Național Liberal este semnată de Iulian Dumitrescu, o persoană fără calitate în respectivul partid, conform declarațiilor publice ale acestuia, propunerea de candidatură a lui Radu Ion este nulă de drept. Un alt aspect reclamat de Virgiliu Nanu a fost faptul că Radu Ion nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, în sensul respectării funcției la care candidează, deoarece împotriva acestuia există pe rol un proces penal, fiind luată o măsura preventivă împotriva dumnealui, anume măsura controlului judiciar, iar faţă de această situație, a apreciat că Radu Ion nu poate candida la funcția de primar.

Virgiliu Nanu nu a reuşit să facă dovada că președintele PNL Prahova a demisionat

Instanța a arătat că hotărârea Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale nr. 23 Bălţeşti a fost semnată de către preşedintele biroului electoral şi de către ceilalţi membri, conform legii. În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, birourile electorale adoptă hotărâri și iau măsuri, potrivit competenței lor, numai cu votul majorității membrilor prezenți și cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale.

În dosar se arată că, potrivit textelor de lege, biroul electoral de circumscripţie examinează respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale listelor de candidaţi, precum şi ale listei susţinătorilor. Candidaturile care îndeplinesc condiţiile legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu îndeplinesc condiţiile legale de fond şi de formă se resping de către biroul electoral de circumscripţie. Admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotărâri ale birourilor electorale de circumscripţie.

Instanţa a reţinut, din procesul verbal de şedinţă, din data de 22.04.2024 al B.E.C nr. 23 Bălţeşti, că acesta a fost adoptat cu unanimitatea membrilor prezenţi, neexistând abţineri sau alte contestaţii sau întâmpinări la propunerea de candidatură a intimatului Radu Ion. Instanţa, analizând propunerea de candidatură a lui Radu Ion, a observat că aceasta poartă semnătura președintelui PNL. Față de solicitarea expresă a instanţei adresate petentului, în sensul probării demisiei lui Iulian Dumitrescu din funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, filiala Prahova, instanţa a reţinut că Virgiliu Nanu nu a reuşit să facă dovada celor învederate, rezumându-se doar la transmiterea, pe adresa de e-mail a instanţei a mai multe link-uri din mass-media privitoare la respectiva demisie.

Existenţa unei proces penal nu e un impediment pentru a refuza depunerea candidaturii unei persoane

S-a menționat că instanţa nu are competenţa să sancționeze simplele afirmaţii politice lansate în public ale unui personaj politic. Absenţa unor înscrisuri care să dovedească retragerea sprijinului politic sau a demisiei efective semnate de persoana în cauză fac ca instanţa să reţină că persoana în cauză este în continuare președintele Partidului Național Liberal – Filiala Prahova, aşa cum reiese din interogarea site-ului oficial al partidului. În plus, la interpelarea instanţei, Radu Ion a arătat că nu are cunoştiinţă de niciun act de demisie din funcţia de preşedinte al PNL Prahova. Ulterior, în 2025, , fiind cercetat într-un dosar de corupție.

Prin urmare, instanţa a specificat că nu poate reţine existenţa unui viciu care să afecteze dosarul propunerii de candidatură al lui Radu Ion, aşa cum prevede art. 47 alin 1, în sensul lipsei „semnăturii conducerii organizaţiei judeţene”. Astfel, din analiza normei prohibitive cu privire la dreptul electoral de a fi ales pentru funcția de primar, instanţa a reținut faptul că legiuitorul interzice acest drept, prin raportare la art. 37 și 53 din Constituția României, între altele, pentru persoanele care „la data depunerii candidaturii au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Din analiza normei legale, instanţa a reținut că pentru a interveni această normă este necesar să fie îndeplinite următoarele condiții: 1)Să existe o condamnare la o pedeapsă privativă de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 2)Pedeapsa condamnării să fie aplicată printr-o hotărâre penală definitivă; 3)Să nu fi intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea. Or în speţă, Radu Ion face obiectul unei anchete penale în derulare, dar nefinalizate până la data judecării prezentei contestaţii la legea electorala, bucurându-se de prezumţia de nevinovăţie. Prin urmare, existenţa unei proces penal, cu toate măsurile pe care le presupune, nu constituie un impediment pentru a refuza depunerea candidaturii unei persoane. Pe 27 aprilie 2024, Judecătoria Vălenii de Munte a respins contestația formulată de Virgiliu Nanu și PSD.