Cum a încercat un bărbat să-și scape prietenul de probleme, după ce a provocat un accident în Gorj. Așa-zisul șofer nici nu a fost prezent la incident

Un bărbat din Gorj i-a mințit pe polițiști, însă s-a ales cu probleme. Prietenul său, beat fiind, a provocat un accident rutier, așa că a încercat să-l scape. Și-a luat vina asupra sa și a dat datele fratelui său. Cu toții au ajuns la audieri.

Cum a încercat un bărbat să-și scape prietenul de probleme

Accidentul rutier a avut loc luni, în jurul orei 1.45, pe strada Luncilor din municipiul Târgu Jiu. O mașină, care mergea din direcția Calea Severinului în direcţia străzii Termocentralei, , după ce șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă.

În urma impactului, un pasager, în vârstă de 24 de ani din Mătăsari, s-a ales cu răni și a fost transportat la spital de un echipaj al ambulanței, direct la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.

La fața locului s-au deplasat și polițiștii, care au descoperit că în incident au fost implicați patru bărbați. Astfel, unul dintre ei a luat vina asupra sa, dorind să-l scape pe prietenul său care și a dat autorităților datele fratelui său, în speranța că nu se va afla adevărul.

„La faţa locului, poliţiştii au identificat 4 bărbaţi, unul din aceştia menţionând că are 24 de ani şi că este conducătorul autoturismului, însă, în urma verificărilor în bazele de date s-a stabilit faptul că are dreptul de a conduce anulat, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 1,02 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

De asemenea, a menţionat că acestuia i-a fost încredinţat autoturismul spre a-l conduce de către un bărbat, de 29 de ani, din Târgu Jiu, deşi cunoştea că se afla sub influenţa alcoolului şi că avea dreptul de a conduce anulat. În continuarea verificărilor, poliţiştii au stabilit faptul că bărbatul care a declarat că are 24 de ani şi că ar fi condus autoturismul, a folosit datele de identificare ale fratelui său, fiind ulterior identificat în identitatea unui bărbat de 25 de ani, din Negomir, care, în timpul producerii accidentului avea calitatea de pasager”, au stabilit poliţiştii.

Ce au descoperit oamenii legii

După ce au primit toate datele, oamenii legii au început verificarea acestora. Astfel, surse judiciare spun pentru că bărbatul ale cărui date au fost date Poliţiei de către fratele său nu era prezent la locul accidentului şi nu a ştiut că acesta i-a folosit identitatea pentru a-şi scăpa prietenul de consecinţele legale.

Şoferul, care a condus maşina implicată în accident, era şi el beat, bărbatul de 29 de ani, care este şi proprietarul maşinii, având o concentraţie de 0,88 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Imediat, oamenii legii au deschis un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis, conducere sub influenţa alcoolului şi încredinţarea vehiculului unei persoane care nu deţine permis şi se află sub influenţa alcoolului.

„În urma continuării cercetărilor în cauza privind faptele săvârşite, s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de favorizarea făptuitorului şi falsul privind identitatea, iar faţă de bărbaţii de 25 şi 29 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj”, precizează oficialii Poliţiei.