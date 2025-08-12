Cum a încercat unul dintre criminalii de la Padina să scape de pedeapsă. O vânzare falsă și 10.000 de euro dați unui recidivist l-ar fi scutit de sentință. Video

Mai multe percheziții au avut loc la adrese din București, Ilfov și Galați într-un dosar ce îl vizează pe unul dintre criminalii de la Padina, suspectat că a orchestrat o vânzare de arme falsă pentru a scăpa de ani din pedeapsa primită.

Cum a încercat unul dintre criminalii de la Padina să scape de pedeapsă

În centrul atenției se află Marin Laurențiu, zis Solomon Fabian, unul dintre în noaptea de 10 spre 11 februarie 2024.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi simulat vânzarea unei arme de foc cu scopul reducerii limitelor de pedeapsă în cazul unui bărbat judecat pentru omor. Din datele şi probele administrate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, a reieşit că, în perioada 5- 7 martie 2025, mai multe persoane ar fi simulat vânzarea unei arme de foc cu scopul formulării de către un bărbat a unui denunț pentru care ar fi beneficiat de reducerea limitelor de pedeapsă.

Mai exact, Solomon Fabian s-ar fi înțeles cu un bărbat din Galați, aflat în arest preventiv pentru tâlhărie, să simuleze cumpărarea unei arme pentru ca ulterior să denunțe fapta. Prin acest pseudo-denunț, Marin Laurențiu ar fi putut să-și reducă limitele pedepsei de la 10 – 20 de ani de închisoare, la 5 – 10 ani de închisoare.

Fiul vrăjitoarei s-a ales cu noi probleme legale

Cu ajutorul a cinci bărbați din Galați ar fi reușit să facă rost de un pistol. I-ar fi plătit apoi unui alt individ suma de 10.000 de euro pentru a-l convinge să îi vândă pistolul complicelui său. După denunț, oamenii legii au organizat un flagrant, însă existau suspiciuni cu privire la veridicitatea declarațiilor și a faptelor de drept. Dosarul a ajuns la polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Capitală, fiind dispuse cercetări și percheziții.

„În sarcina suspecților, șapte la număr, s-a reținut faptul că, în lună martie, au pus la cale această simulare a vânzării. S-au deplasat din județul Galați în municipiul București și au indus în eroare organele de poliție prin punerea la dispoziție a acestui denunț. Cu ocazia perchezițiilor făcute în această dimineață au fost identificate mai multe materiale de probă, sume de bani, înscrisuri”, a explicat Ionuț Burlacu, Șeful Serviciului de Investigații Criminale.

Solomon Fabian a fost reținut pentru 24 de ore pentru infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și inducerea în eroare a organelor judiciare.

Marin Laurențiu se află în arest la domiciliu din primăvara anului 2024 după ce, alături de doi frați de-ai săi, a fost acuzat de uciderea unui bărbat de 41 de ani într-o locație din Padina, județul Dâmbovița. Dosarul în care este cercetat pentru omor se află deocamdată în faza de judecată, timp în care presupușii făptași se află în arest la domiciliu.