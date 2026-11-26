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Cele două formații de fotbal respectiv baschet feminin au fost invitate de Traian Constantin Igaș, ministru de interne în guvernul Emil Boc, în perioada septembrie 2010 – februarie 2012. Evenimentul a avut loc la Taverna Pecicană, unde în fiecare an are loc acest show culinar, pigmentat cu colinde strămoșești.

Jucătorii de la UTA au încercat să uite de „setul” încasat cu Universitatea Craiova

Domeniul Casa Maria – Taverna Pecicană le-a fost gazdă celor două echipe de prim eșalon ale sportului arădean. , scor 2-6, pe teren propriu cu Universitatea Craiova, să-și lingă rănile cu o tocană de porc.

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Zece porci au fost sacrificați pentru invitații care au sosit din tot județul și din împrejurimi, la acest festin culinar. „Chiar dacă nu trecem printr-o perioadă bună, invitația domnului ministru ne încarcă de fiecare dată cu energie pozitivă”, a spus Adrian Mihalcea, antrenorul roș-albilor de pe Mureș.

FCC Baschet Arad a profitat de amânarea partidei cu Sepsi Sf. Gheorghe

Spre orele după-amiezii, în locația de la marginea orașului Pecica și-a făcut apariția și echipa feminină de baschet FCC Baschet UAV Arad. Jucătoarele conduse de antrenoarea slovacă Tatiana Galova au digerat mai ușor preparatele alese, pregătite cu pricepere de organizatori, după izbânda cu 91-67 de pe terenul Sportului Studențesc.

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Galben-albastrele au profitat de amânarea meciului de pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe, la solicitarea formației din secuime, astfel că au uitat pentru o zi de regim și s-au delectat cu șorici, cârnați și friptură, următorul meci din campionat urmând să aibă loc de , pe teren propriu, cu Agronomia București.

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Artiști de seamă au pigmentat atmosfera

De la eveniment nu a lipsit care s-a alăturat din acest sezon formației din Arad și care a acordat în exclusivitate un interviu pentru FANATIK. Jucătoarea sosită din California s-a fotografiat alături de Alexia Doba, savurând împreună cu celelalte colege din preparatele tradiționale de la pomana porcului. Petrecerea a fost susținută de cântece de petrecere și colinde. Artiști cu renume, precum Tinu Vereșezan, Aurel Tămaș și Vali Doagă, au încălzit atmosfera de sărbătoare. Ultimii doi au compus rime pentru cele două echipe reprezentative ale Aradului, în aplauzele asistenței.