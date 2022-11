Cum a înșelat-o Culiță Sterp pe Carmen de la Sălciua. O vedetă Kanal D: ”Am fost atrasă într-o capcană”

Ce s-a întâmplat acum trei ani, de fapt, între Larisa Judele și Culiță Sterp? Fosta concurentă de la Puterea Dragostei îl acuză pe cântărețul de muzică de petrecere că atât el, cât și una din fostele sale partenere, Ella Tina, s-au folosit de ea pentru a apărea și mai mult pe sticlă.

Larisa Judele, adevărul despre relația cu Culiță Sterp: „Îmi povestea despre Carmen, despre cuceririle lui”

Despre Larisa s-a scris în repetate rânduri că ar fi avut o relație secretă cu , cei doi fiind din aceeași zonă, Hațeg.

Ex-concurenta de la Puterea Dragostei a recunoscut că s-a înțeles foarte bine cu Culiță, însă susține că nu a existat niciodată nimic între cei doi. Mai mult de atât, chiar Culiță, care fusese în emisiunea de la Kanal D pentru o scurtă perioadă, a convins-o pe Larisa Judele să participe și ea în reality-show-ul matrimonial.

„Am cunoscut familia lui Culiță după ce am întâlnit-o pe Carmen de la Sălciua. Mi-au fost foarte dragi, sunt oameni deschiși și direcți. Am ieșit cu ei la evenimentele lui Culiță și ne-am înțeles foarte bine. În acea perioadă, el nu avea permis și mergeam cu el la București, căci acolo stăteam.

El avea treabă și mă ruga să conduc eu. Relația pe care noi am avut-o a fost una de prietenie. El îmi povestea despre Carmen, despre cuceririle lui, iar eu îi povesteam despre un băiat de care m-am despărțit și sufeream”, a povestit Larisa despre începutul prieteniei pe care a avut-o cu Culiță, în exclusivitate pentru FANATIK.

Vedeta susține că artistul și-ar fi dorit să aibă ceva mai mult cu ea, dar ea s-a ținut tare. „Dacă eram iubita lui, nu știu dacă avea încredere în mine să îmi spună multe lucruri din viața lui”, a completat Larisa Judele.

Experiența de la Puterea Dragostei i-a lăsat un gust amar Larisei

Tânăra s-a decis în cele din urmă să meargă la Puterea Dragostei, încurajată de Culiță, dar acolo și-a dat seama că oamenii sunt capabili să facă orice pentru un minut de glorie. Larisa a lămurit, pe înțelesul tuturor, ce s-a întâmplat între ea, Ella Tina și Culiță și povestește că îi pare rău că fosta soție a interpretului de muzică de petrecere, Carmen de la Sălciua, e supărată pe ea.

„Perioada în casa Puterea dragostei nu a fost prea lungă, pentru că era nevoie de multă strategie și mult stres, iar pe mine m-a încărcat enorm de mult”, își amintește acum ceva mai relaxată Larisa.

Larisa a părăsit destul de repede emisiunea de la Kanal D, unde nu a reușit să își cunoască marea dragoste, așa cum visa. După aceea, lucrurile s-au complicat, iar vedeta zice că a fost prinsă într-un triunghi amoros fără să își fi dorit. Tânăra sus și tare că a fost trasă într-o capcană de Ella și Culiță pentru a-i face rău lui Carmen de la Sălciua!

Culiță, mare crai: „Ella insista să vină cu el, dar nu știa ce să facă pentru că tocmai se împăcase din nou cu Carmen”

„Eu i-am zis de multe ori Ellei, Culiță e un bărbat frumos, îmi plăcea de el, dar știu că nu este de relație, mai ales în acea perioadă. Ella atunci suferea după Jador. Ei deja erau intrați în strategia emisiunii încât eu nu mai știam ce e adevărat și ce e fals. Într-o zi, m-a sunat Culiță zicând că vine la București cu Ella. Ea tot insista să vină cu el. Nu știa ce să facă pentru că tocmai se împăcase din nou cu Carmen.

Mi-a spus inclusiv că i-a luat cadou și că nu mai voia să se certe cu ea. În tot acest timp, în care am ieșit cu Culiță și au fost story-uri împreună, toate erau ca să îi facă în ciudă lui Carmen. Eu am fost atrasă într-o capcană. Asta am simțit”, a povestit Larisa pentru FANATIK.

ne-a mai declarat că i-a spus lui Culiță să nu ajungă cu Ella la ea acasă din moment ce se împăcase cu Carmen de la Sălciua, de care a divorțat în cele din urmă.

„Atât Ella, cât și Culiță și-au făcut talentul”

„Problema cea mai gravă este că am ieșit foarte șifonată din această emisiune. Atât Ella, cât și Culiță și-au făcut talentul. Eu eram acasă nedorind să mai ies cu probe, cu dovezi ca să vadă lumea adevărul”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Larisa Judele.

În altă ordide de idei, a mai dezvăluit Larisa Judele, amiciția cu Iancu și Culiță Sterp s-a terminat în momentul în care și-a dat seama că a fost folosită într0un fel care a făcut-o să sufere.

„I-am rugat frumos să nu vină la mine împreună (Culiță și Ella, n. red,) că după aceea se afla în emisiune și eu nu îmi doream să se pomenească de mine nimic. (…)

Apartamentul meu a fost hotel și pentru Iancu, fratele lui Culiță, care a mers acolo cu prietenii și a stat în casa mea și au fost cu mașina mea la mare. A fost o relație frumoasă de prietenie, dar ei au stricat-o cu toate scandalurile și strategiile. (…)

După scandalul de la tv, Ella a dat adresa mea de la București, iar fanii ei au scris multe mesaje de amenințare, ceea ce m-a făcut, pentrut liniștea mea, să părăsesc acest oraș si să mă mut la Deva, unde am luat-o de la zero”, a mai spus Larisa Judele.

Larisa, dezvăluiri despre relația cu Adrian Alexandrov

Șatena a vrut să lămurească, pentru ultima oară, și povestea pe care a trăit-o alături de Adrian Alexandrov, având în vedere că de curând a fost reîncălzită această ciorbă.

„Suntem prieteni și vom fi mereu pentru că este un om de caracter. Mi-a dat cele mai bune sfaturi referitor la viața mea, la acțiunile mele. Nu l-am mai văzut pe Alexandrov de ani de zile. Nu pot spune nimic acum despre acest bărbat. În ultimul timp, nu prea mai sunt la curent cu nimic nou din viața nimănui. Mă interesează fix viața mea”, ne-a mai zis Larisa.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a găsit ocupație și realizează, în prezent, o emisiune pe YouTube, intitulată „Viața dincolo de aparențe”.