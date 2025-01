Cum a intrat Gigi Becali în comă alcoolică: „A venit salvarea! De atunci nu mai suport băutura”

Gigi Becali a fost în comă alcoolică! Patronul celor de la FCSB a povestit într-un interviu despre momentul în care a venit salvarea pentru a-i salva viața. Acesta era minor și vestea că poate muri a îndurerat toată comuna în care locuia alături de părinții săi.

Gigi Becali, dezvăluiri incredibile despre momentul în care a intrat în comă alcoolică: „A venit salvarea”

Gigi Becali este de departe cel mai important om din fotbalul românesc, fiind finanțatorul campioanei din SuperLiga. Omul de afaceri din Pipera a investit sume uriașe în cei peste 20 de ani de când conduce clubul roș-albastru, dar puțini știu că acesta a fost pe cale să moară dintr-un motiv stupid.

Într-o intervenție pe TikTok, pe , latifundiarul a povestit cum a intrat în comă alcoolică și care este motivul pentru care nu mai consumă deloc alcool în viața de zi cu zi.

„Era un cântec Horea, Cloșca și Crișan patriotic. Vadim mi l-a găsit, mi l-a pus, auzise și el că povestisem. Eu când am intrat în bar s-a oprit muzica și a intrat Horea, Cloșca și Crișan. Am venit la București când aveam 9 luni. La un moment dat, tata a luat o cană și a lăsat-o pe masă.

Eu am băut toată cana de vin și am intrat în comă. A început să plângă toată comuna că moare băiatul lui Tase. A venit salvarea, a văzut că sunt beat, mi-a făcut o injecție și a zis: ‘Nu are nimic’. De atunci, eu băutura nu o mai suport.

Nu suport alcoolul, dacă m-am îmbătat când eram mic.. V-am spus toată povestea”, a spus Gigi Becali.

Mihai Stoica îl laudă pe Gigi Becali. Gestul care l-a impresionat pe Meme și care îl are în prim-plan pe Vali Crețu

Vali Crețu a fost erou pentru FCSB în primul meci al anului 2025 din SuperLiga. Fotbalistul de 36 de ani .

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre gestul superb făcut de Gigi Becali pentru fundașul care a marcat primul gol în tricoul campioanei României.

„Vorbind despre meci cu Gigi, am ajuns la Crețu și m-a întrebat cât are salariu. Mi-a zis că îi mărește salariul și îi prelungește contractul. Crețu era cu familia și l-am sunat să-i dau două vești: una bună și una și mai bună.

Aici Gigi face diferența față de ceilalți patroni de la noi. Crețu era emoționant, i-am zis să-l sune el pe Gigi să vorbească după. În vestiar, mesajul trebuie să fie recepționat de la Toma, care e cel mai mic, până la Crețu și Chiricheș.

Gândește-te la un lucru, Gigi i-a mărit contractul în desfășurare unui fotbalist de 36 de ani. Asta eu nu am mai văzut nicăieri la vreo echipă de fotbal.

Orice jucător care e serios, care se prezintă bine la antrenamente, el e în patru pe patru mereu. E un mare lucru! Chiar sunt episoade frumoase în viața de zi cu zi a unei echipe”, a spus Mihai Stoica, la .