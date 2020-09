Cum a intrat în politică Gabriela Firea! Detaliul care a făcut diferența în cariera actualului primar al Capitalei

FANATIK îți spune cum a intrat în politică Gabriela Firea, actualul primar al Bucureștiului! Se știe despre edilul Capitalei că a început ca jurnalist. A debutat în presă la Bacău, orașul în care s-a născut și unde a absolvit un liceu industrial.

A urmat Facultatea de Litere din București, dar chemarea presei era una destul de puternică pentru soția primarului din Voluntari, Florin Pandele. Șase ani de zile a lucrat în televiziunea de stat, Gabriela Firea, aceasta încheindu-și conturile cu TVR în 1999.

Interesant este că în același an, Firea a decis să intre în politică. A renunțat după doar câteva luni și s-a întors la prima dragoste. A semnat cu trustul Intact și a devenit redactor – prezentator al emisiunii „Observator” (până în iulie 2009), precum și realizator al emisiunii „Săptămâna Financiară” la Antena 1 și al emisiunii „Știrea Zilei” la Antena 3.

Cum a ajuns Gabriela Firea în politică

Mai mult de atât, din septembrie 2008, actualul primar al Capitalei a ocupat și poziția de director general al revistei Săptămâna Financiară, după ce anterior fusese director editorial al publicației, de la înființarea acesteia, în martie 2005.

Culmea, în politică a revenit mulți ani mai târziu, și anume în 2012, atunci când a devenit membră cu acte în regulă a Partidului Social Democrat. A făcut-o nu la cerința soțului, ci convinsă de Robert Negoiță, un om cu care a ajuns să să aibă contre zdravene în ultima perioadă.

„Am vrut la 40 de ani să pornesc de la zero în domeniul în care aş putea să realizez câte ceva, alături de colegii mei, având experienţa de lucru cu oamenii. Nu voi uita niciodată, chiar dacă am acum un statut financiar liniştitor (…), nu pot să uit că provin dintr-o familie cu patru copii, că am avut greutăţi, nu ne-a lipsit iubirea, dar am avut alte lipsuri, multe la un moment dat”, a spus Firea într-o conferință de presă în care a apărut alături de actualul primar al Sectorului 3.

Contre serioase cu idolii din politică

Chestionată despre modelele sale în politică, Firea i-a indicat pe liderii de atunci ai USL Victor Ponta şi Crin Antonescu, deoarece a admirat răspunsurile pe care aceştia i le dădeau când erau invitaţi în emisiunile ei.

Nu a durat prea mult până când Gabriela Firea a ajuns la cuțite cu aceștia. ”Să ne ferească Dumnezeu de oamenii care sunt în stare să calce pe cadavre, pe orice sentiment, pentru propriile ambiții, trufii, egoisme supranumite “principii”. Cei care sunt obișnuiți să-și vândă și familia, și prietenii sunt mieroși, când au nevoie de tine și cruzi când nu le mai servești noului interes.

Lupii singuratici, semi-zeii, trufașii pur-sânge sunt cei mai periculoși indivizi. Feriți-vă! Feriți-vă! Fugiți de oamenii lingușitori care vă trădează, zâmbind de satisfacție”, a scris de curând Gabriela Firea pe o rețea de socializare, mesajul fiind unul îndreptat către Robert Negoiță și Victor Ponta.

De altfel, la adresa fostului premier, Gabriela Firea a avut mai multe reacții dure. „Victor Ponta a intrat pe uşa din dos ca secretar al Guvernului în cadrul unui puci, o lovitură de stat”, a transmis aceasta în urmă cu câțiva ani

Traseul politic al actualului primar al Bucureștiului

Membră a Partidului Social Democrat din august 2012, Firea a candidat pentru un loc în Senat, în Colegiul 1 – Ilfov, la alegerile din 9 noiembrie 2012, fiind aleasă de 74,65% dintre cei care au votat. A fost membră a Comisiei pentru Cultură și Media a Senatului, vicepreședinte a Comisiei Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO și purtător de cuvânt a grupului senatorilor PSD.

În 24 februarie 2013, a fost aleasă în funcția de președinte al organizației județene Ilfov a PSD, iar la Congresul din 20 aprilie 2013 a fost aleasă vicepreședinte al partidului la nivel național, fiind propusă de Organizația Femeilor Social-Democrate.

Din 2014 a fost desemnată purtător de cuvânt al partidului, iar la alegerile prezindențiale din 2-16 noiembrie 2014 a îndeplinit funcția de purtător de cuvânt al candidatului PSD Victor Ponta.

La 10 februarie 2016 a fost desemnată de către Comitetul Executiv Național al PSD să coordoneze filiala București, în calitate de președinte interimar, în vederea pregătirii alegerilor locale. Pe 18 martie 2016 a fost desemnată să candideze pentru funcția de Primar general al Municipiului București, post pe care l-a câștigat în urma alegerilor din 5 iunie 2016.