Cum “a intrat la apă” premiul încasat de Simona Halep la Roland Garros 2018. Sumele acordate au crescut considerabil în ultimii doi ani!

Pe 9 iunie 2018, Simona Halep bifa cea mai importantă bornă a carierei. Primul ei titlu de Grand Slam, la Paris! trofeul care asigura strălucirea meritată unei cariere de excepție. Se împlinesc doi ani de atunci, dar tenisul prin una dintre cele mai grele încercări din istorie. “Sportul alb” pare a fi cel mai afectat de pandemia de coronavirus, iar planurile de reluare a programului competițional par încă departe.

Pandemia de coronavirus a venit într-un moment în care tenisul era pe val, din toate punctele de vedere. Audiențele erau uriașe, iar sponsorii aruncau în joc sume din ce în ce mai mari. Dovadă și creșterea incredibilă a premiilor pe care le încasează jucătorii la turneele de Grand Slam.

Simona Halep, doi ani de la primul titlu de Grand Slam. Încasa 2,2 milioane de dolari pentru victoria de la Paris

În iunie 2018, Simona Halep câștiga finala Roland Garros, contra americancei Sloane Stephens. Succes pentru care încasa un cec în valoare de 2,2 milioane de dolari. Cel mai mare premiu din cariera jucătoarei din Constanța până la acel moment.

O performanță de nedepășit din punct de vedere sportiv, dar nu și din punct de vedere financiar. Roland Garros și Australian Open sunt recunoscute ca turnee majore cu premii mai mici decât US Open și Wimbledon. Cele din urmă se luptă an de an pentru a-și bate recordurile financiare.

Ca exemplu, doar câteva săptămâni mai târziu, Angelique Kerber încasa peste 2,8 milioane de dolari după finala de la Wimbledon, câștigată în fața Serenei Williams. Iar premiile au continuat să crească și în următoarea perioadă într-un ritm aproape de neimaginat. La US Open 2019, Bianca Andreescu a încasat cel mai mare cec din istoria turneelor de Grand Slam, 3.850.000 de dolari.

Borna celor patru milioane de dolari a fost atinsă o singură dată, la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, în 2019. S-a impus Ashleigh Barty. Oarecum surprinzător că premiul cel mai mare din istoria tenisului a venit la un turneu de o săptămână și nu la unul de Grand Slam.

La fel de surprinzător, fetele au atins această bornă înaintea băieților. Staruri ca Federer, Djokovic și Nadal nu au luat niciodată un premiu atât de mare ca Barty la Shenzhen. 3.850.000 de dolari, bani luați de Nadal la US Open 2019, rămâne cel mai mare cec primit vreodată de un star ATP.

Simona Halep, premiu mult mai consistent la al doilea titlu de Grand Slam, Wimbledon 2019

Și Simona Halep a încasat un premiu considerabil mai mare decât cel de la Paris. Se întâmpla în urmă cu un an, după victoria incredibilă de la Wimbledon, în finala cu Serena Williams. Pentru acel succes, Simona Halep a primit 2.950.000 de dolari. Premiu care rămâne al doilea cel mai mare din istoria tenisului de Grand Slam, după cel de la US Open 2019.

Este foarte posibil ca pandemia de coronavirus să ducă la micșorarea premiilor din tenis în următoarea perioadă, mai ales în condițiile în care este greu de crezut că numărul de spectatori care vor asista la meciuri în cele două săptămâni de turneu va fi măcar aproape față de cel din anii precedenți. Ba chiar mai mult, după Wimbledon 2020, și alte turnee majore sunt în pericol de a nu se mai ține.

36.551.855 dolari este suma pe care a câștigat-o Simona Halep exclusiv din tenis, conform datelor oferite de site-ul oficial al WTA. În aceste calcule nu au fost incluse impozitele pe care românca le-a achitat la sumele încasate.