Cum a intrat pe teren starul lui Bayern Munchen la partida cu PSG. Fanii au fost șocați. Foto

Michael Olise (24 de ani) are un sezon fantastic în tricoul celor de la Bayern Munchen, cu nu mai puțin de 48 de contribuții decisive în cele 47 de meciuri jucate în toate competițiile. Francezul este un jucător-cheie pentru Vincent Kompany și a fost titularizat pentru partida cu PSG din prima manșă a semifinalelor din Champions League. Cum și-a făcut apariția pe gazon starul lui Bayern.

Bayern Munchen este văzută drept principala favorită la câștigarea UEFA Champions League, chiar dacă întâlnește campioana en-titre PSG în semifinale. Michael Olise nu a părut deloc afectat de miza meciului, arătând o relaxare totală atât înainte de joc, cât și în momentul în care a intrat pe gazonul arenei Parc des Princes la încălzire. Olise și-a făcut apariția la stadion cu o cagulă pe față și purta pe cap o șapcă, pe care apărea un mesaj obscen.

Olise arrive au Parc des Princes cagoulé et avec une casquette "FUCK" !

Apoi, în momentul în care a ieșit pe gazon, francezul era în continuare extrem de relaxat, deși evoluează pentru prima dată în carieră într-o semifinală de Champions League. Acesta a reușit să marcheze cel de-al doilea gol al germanilor în duelul de la Paris. Transferat de Bayern în 2024 de la Crystal Palace, pentru 53 de milioane de euro, Olise a cucerit 3 trofee alături de bavarezi, două titluri, inclusiv cel din , și Supercupa Germaniei.

Michael Olise, prestații excelente în „dubla” cu Real Madrid

Michael Olise s-a numărat printre cei mai importanți jucători de la Bayern în „dubla” din sferturile UEFA Champions League contra lui Real Madrid. În meciul tur de pe Santiago Bernabeu, câștigat cu 2-1 de echipa pregătită de Vincent Kompany, francezul a oferit pasa decisivă la reușita de 2-0 semnată de Harry Kane.

Apoi, pe Allianz Arena, Bayern s-a impus din nou, scor 4-3, iar Olise a marcat golul victoriei în minutul 90+4. Germanii fuseseră conduși cu 1-0, 2-1 și 3-2, dar au revenit de fiecare dată, profitând spre finalul jocului de . Per total, Olise a marcat 5 goluri și a oferit 7 pase decisive în sezonul actual de UEFA Champions League.