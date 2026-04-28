Sport

Cum a intrat pe teren starul lui Bayern Munchen la partida cu PSG. Fanii au fost șocați. Foto

Bayern Munchen o întâlnește pe PSG în semifinalele UEFA Champions League, iar starul bavarezilor a surprins în momentul în care a intrat pe gazon înainte de meciul tur de la Paris.
Bogdan Mariș
28.04.2026 | 22:45
ULTIMA ORĂ
Cum a apărut pe teren Michael Olise (24 de ani) înainte de partida PSG - Bayern din Champions League. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Michael Olise (24 de ani) are un sezon fantastic în tricoul celor de la Bayern Munchen, cu nu mai puțin de 48 de contribuții decisive în cele 47 de meciuri jucate în toate competițiile. Francezul este un jucător-cheie pentru Vincent Kompany și a fost titularizat pentru partida cu PSG din prima manșă a semifinalelor din Champions League. Cum și-a făcut apariția pe gazon starul lui Bayern.

Cum a intrat pe teren Michael Olise înainte de PSG – Bayern

Bayern Munchen este văzută drept principala favorită la câștigarea UEFA Champions League, chiar dacă întâlnește campioana en-titre PSG în semifinale. Michael Olise nu a părut deloc afectat de miza meciului, arătând o relaxare totală atât înainte de joc, cât și în momentul în care a intrat pe gazonul arenei Parc des Princes la încălzire. Olise și-a făcut apariția la stadion cu o cagulă pe față și purta pe cap o șapcă, pe care apărea un mesaj obscen.

ADVERTISEMENT

Apoi, în momentul în care a ieșit pe gazon, francezul era în continuare extrem de relaxat, deși evoluează pentru prima dată în carieră într-o semifinală de Champions League. Acesta a reușit să marcheze cel de-al doilea gol al germanilor în duelul de la Paris. Transferat de Bayern în 2024 de la Crystal Palace, pentru 53 de milioane de euro, Olise a cucerit 3 trofee alături de bavarezi, două titluri, inclusiv cel din ediția 2025-2026 a Bundesligii, și Supercupa Germaniei.

Michael Olise, prestații excelente în „dubla” cu Real Madrid

Michael Olise s-a numărat printre cei mai importanți jucători de la Bayern în „dubla” din sferturile UEFA Champions League contra lui Real Madrid. În meciul tur de pe Santiago Bernabeu, câștigat cu 2-1 de echipa pregătită de Vincent Kompany, francezul a oferit pasa decisivă la reușita de 2-0 semnată de Harry Kane.

ADVERTISEMENT
Apoi, pe Allianz Arena, Bayern s-a impus din nou, scor 4-3, iar Olise a marcat golul victoriei în minutul 90+4. Germanii fuseseră conduși cu 1-0, 2-1 și 3-2, dar au revenit de fiecare dată, profitând spre finalul jocului de cartonașul roșu încasat de Eduardo Camavinga, fază contestată dur de către madrileni. Per total, Olise a marcat 5 goluri și a oferit 7 pase decisive în sezonul actual de UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
”Să vezi câți bani faci”. Fostul campion al României, chemat să joace în...
iamsport.ro
”Să vezi câți bani faci”. Fostul campion al României, chemat să joace în Germania!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!