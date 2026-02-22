Cum a învățat limba română unul dintre cei mai iubiți străini din România: Ce s-a întâmplat la Brașov, în primul an după ce s-a mutat în țara noastră

ADVERTISEMENT

Majoritatea străinilor din fotbalul românesc preferă să se exprime în engleză la interviuri și la conferințele de presă. Există însă și fotbaliști sau conducători care s-au pus la punct cu limba română. Unul dintre aceștia este fostul portar Mario Felgueiras, în prezent director sportiv la liderul din SuperLiga, Universitatea Craiova.

Mario Felgueiras dezvăluie cum a învățat limba română

Din decembrie 2024, Mario Felgueiras (39 de ani) este manager sportiv al clubului alb-albastru. Iubitorii fotbalului din țară și-l amintesc pe portughez încă de pe vremea când era fotbalist activ la formații precum FC Brașov sau CFR Cluj. De altfel, primul contact al lui Felgueiras cu România s-a numit Brașov. În 2011, lusitanul era împrumutat de Braga la echipa de sub Tâmpa. Peste doar un sezon, din 2012, acesta ajungea la CFR Cluj, unde a petrecut doi ani.

sunt exclusiv în limba română. Portughezul a intrat, marți, la FANATIK SUPERLIGA, după meciul Dinamo – U Craiova (1-1). Ca de obicei, într-o română impecabilă, acesta a vorbit despre echipa sa, însă nu înainte de a dezvălui cum a reușit să învețe atât de bine limba țării noastre.

”(n.r. Cum ai reușit să înveți limba română, care nu e una ușoară?) Știu, știu că limba română nu e ușoară. Încă mai vreau să-mi îmbunătățesc limbajul. Vorbind zilnic, încă mai sunt cuvinte pe care nu le înțeleg, dar cred că ideea principală e transmisă și atunci mă descurc. Mai ales aici în Oltenia. Sunt niște cuvinte pe care le folosim aici și m-am adaptat”, spune Mario.

Ce a făcut Mario Felgueiras după ce a ajuns prima dată în România, la Brașov

limba română atât de bine datorită ambiției sale. Astfel, încă din 2011, când a ajuns la FC Brașov, acesta a început să învețe singur limba. Spune că nu a avut nevoie de profesor, ci de un simplu curs online. Pe acele vremuri nu existau Instagram și TikTok.

”(n.r. Ți-ai angajat profesor?) Nu. Într-adevăr, când am venit primul an la Brașov, eram singur și atunci am descărcat un curs online în engleză și română, vorbeam în engleză. Și ajungeam acasă, în fiecare noapte, eram singur, nu aveam ce să fac. Nu era atunci Instagram, nici TikTok, nici Facebook și așa am început să vorbesc. (n.r. Ai fost un autodidact?) Da, putem să zicem așa, că am învățat singur. Știu cuvântul, e și în portugheză”, dezvăluie Felgueiras.

Ce performanțe a avut Mario Felgueiras la echipele din România unde a evoluat

Pe numele său complet Mário Jorge Quintas Felgueiras, actualul oficial de la Universitatea Craiova s-a născut pe 12 decembrie 1986 în Viana do Castelo, Portugalia. În România a fost cunoscut mai ales pentru perioada petrecută la CFR Cluj (2012–2015).

Mario Felgueiras a îmbrăcat tricoul celor de la CFR Cluj în peste 100 meciuri în competițiile interne și internaționale. Sezonul său de referință a fost 2012-2013. Portarul lusitan a ajutat-o atunci pe CFR să ocupe un onorabil loc 3 în grupa H din Liga Campionilor.

Echipa din Gruia le-a înfruntat atunci pe Manchester United, Galatasaray și Braga, reușind să adune 10 puncte. Este memorabilă victoria cu 1-0 de pe Old Trafford. Pe 5 decembrie 2012, cu un Mario Felgueiras în formă de zile mari, românii învingeau echipa lui Sir Alex Ferguson. Giggs, Rooney și Welbeck nu reușeau să-l învingă pe portarul portughez.