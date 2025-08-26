Sport

Cum a învins Ilie Balaci Universitatea Craiova: “I-au luat apartamentul şi l-au dat afară de la facultate!”

Ilie Balaci nu a avut parte doar de momente frumoase la Universitatea Craiova. Fostul mare fotbalist a rămas fără apartamentul său din Bănie.
Alex Bodnariu
26.08.2025 | 17:00
Ilie Balaci a scris istorie în tricoul Universității Craiova. „Minunea blondă” a jucat 11 ani pentru clubul din Bănie, însă au existat și momente tensionate. După ce a ales să plece la FC Olt a avut de suferit: a fost dat afară de la facultate.

Ilie Balaci și golul marcat în poarta Universității Craiova. De ce a rămas fostul mare fotbalist fără apartament

Fostul mare fotbalist român s-a remarcat la Universitatea Craiova, unde a înscris pe bandă rulantă pentru olteni. Totuși, în anii ’80, a intrat în conflict cu conducerea. Pentru că nu a obținut pașaportul necesar pentru a pleca din țară, a decis să își schimbe echipa.

„Prințul din Bănie” a ajuns la FC Olt, iar într-un meci disputat împotriva Universității Craiova – echipa la care a făcut istorie – a înscris golul victoriei pe final. A fost, într-un fel, o răzbunare pentru modul în care a fost tratat de Știința.

„A marcat golul victoriei în minutul 74, o nouă dovadă că nu lăsa nimic neplătit”

Andrei Vochin a povestit un episod incredibil în podcastul „Oldies but Goldies”. După ce a pus piciorul în prag și a plecat de la Universitatea Craiova, Ilie Balaci a avut de suferit. Marele fotbalist a rămas fără apartament și a fost dat afară de la facultate.

„Când s-a umplut paharul și a plecat de la Craiova, pentru că nu a primit pașaportul, i-au luat apartamentul și l-au dat afară de la facultate. Era student la ISE Craiova. A ajuns la FC Olt, unde mai erau doi foști colegi de-ai lui: Donose și Crișan.

Orgoliul, ambiția și mândria lui Balaci s-au manifestat din plin în acel meci FC Olt – Universitatea Craiova, scor 1-0. A marcat golul victoriei în minutul 74, o nouă dovadă că nu lăsa nimic neplătit. Balaci își plătea polițele pe teren, cu mingea la picior.

El chiar a spus: «Craiova mi-a dat șansa să mă remarc, mi-a oferit o scenă, dar, în rest, Craiova nu prea a făcut nimic pentru mine.» A mulțumit celor de la Dinamo pentru că l-au ajutat. A spus asta într-un interviu. I-a mulțumit lui Mircea Lucescu”, a povestit Andrei Vochin.

