Cum a învins-o Metaloglobus pe FCSB. Mihai Teja a spus cum a obținut prima victorie din istorie în SuperLiga pentru nou-promovată

Metaloglobus a obținut o victorie istorică. Nou-promovata a înregistrat primul succes în Superliga României. Bucureștenii au învins chiar campioana, FCSB, cu scorul de 2-1, iar antrenorul Mihai Teja a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi.

ADVERTISEMENT

Metaloglobus a produs surpriza sezonului! Victorie în fața campioanei României

Roș-albaștrii nu au reușit să creeze mai nimic pe faza ofensivă, iar în apărare s-au comis greșeli grave. Elevii lui Mihai Teja au profitat și au luat trei puncte care se pot dovedi extrem de importante în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Jucătorii de la Metaloglobus au muncit mult pentru acest succes. Gazdele au alergat fără oprire și au câștigat duelurile în zonele-cheie ale terenului. În plus, contraatacurile au fost bine executate, iar

ADVERTISEMENT

Mihai Teja a știut de la început cum poate să o bată pe FCSB

Mihai Teja a adus celor de la Metaloglobus prima victorie în SuperLiga României și speră să vadă aceeași dăruire și în următoarele runde. Antrenorul clubului din Capitală a oferit câteva detalii despre tactica pe care a abordat-o.

„Am crezut tot timpul, la fiecare meci am crezut. Cred în munca noastră, în munca băieților. Am stat tactic foarte bine, știam că vor veni să joace, să încerce să ne deschidă și atunci am abordat în așa fel încât să-i prindem pe contraatac. Am pus jucători de viteză, mă refer la Abbey. Suntem bucuroși, îi felicit pe băieți, suntem bucuroși pentru cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

Am spus că ar fi frumos să câștigăm împotriva campioanei. Acum avem alt moral, altfel ne antrenăm, avem altă încredere. Cred că vom căpăta și mai multă încredere după această victorie. Le-am spus că nu avem nimic de pierdut la pauză, că trebuie să încercăm mai mult, să jucăm. Am încercat să jucăm mai mult la picior, să putem să-i surprindem pe viteză. Era foarte greu cu mingea lungă, pe sus, să-i putem surprinde pe Ngezana și Baba Alhassan”, a declarat Mihai Teja la flash-interviu.