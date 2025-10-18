Sport

Cum a învins-o Metaloglobus pe FCSB. Mihai Teja a spus cum a obținut prima victorie din istorie în SuperLiga pentru nou-promovată

Mihai Teja, declarații în forță după Metaloglobus - FCSB 2-1. Succes istoric pentru echipa din capitală. Cine l-a impresionat pe antrenorul nou-promovatei.
Alex Bodnariu
18.10.2025 | 23:59
Cum a invinso Metaloglobus pe FCSB Mihai Teja a spus cum a obtinut prima victorie din istorie in SuperLiga pentru noupromovata
ULTIMA ORĂ
Mihai Teja, artizanul surprizei sezonului în Superliga. Cum a neutralizat FCSB

Metaloglobus a obținut o victorie istorică. Nou-promovata a înregistrat primul succes în Superliga României. Bucureștenii au învins chiar campioana, FCSB, cu scorul de 2-1, iar antrenorul Mihai Teja a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi.

ADVERTISEMENT

Metaloglobus a produs surpriza sezonului! Victorie în fața campioanei României

FCSB a părut că a tratat meciul cu Metaloglobus cu mult prea multă lejeritate. Roș-albaștrii nu au reușit să creeze mai nimic pe faza ofensivă, iar în apărare s-au comis greșeli grave. Elevii lui Mihai Teja au profitat și au luat trei puncte care se pot dovedi extrem de importante în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Jucătorii de la Metaloglobus au muncit mult pentru acest succes. Gazdele au alergat fără oprire și au câștigat duelurile în zonele-cheie ale terenului. În plus, contraatacurile au fost bine executate, iar perechea din apărarea FCSB-ului, Ngezana – Baba Alhassan, nu a funcționat.

ADVERTISEMENT

Mihai Teja a știut de la început cum poate să o bată pe FCSB

Mihai Teja a adus celor de la Metaloglobus prima victorie în SuperLiga României și speră să vadă aceeași dăruire și în următoarele runde. Antrenorul clubului din Capitală a oferit câteva detalii despre tactica pe care a abordat-o.

„Am crezut tot timpul, la fiecare meci am crezut. Cred în munca noastră, în munca băieților. Am stat tactic foarte bine, știam că vor veni să joace, să încerce să ne deschidă și atunci am abordat în așa fel încât să-i prindem pe contraatac. Am pus jucători de viteză, mă refer la Abbey. Suntem bucuroși, îi felicit pe băieți, suntem bucuroși pentru cele trei puncte.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova:...
Digi24.ro
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”

Am spus că ar fi frumos să câștigăm împotriva campioanei. Acum avem alt moral, altfel ne antrenăm, avem altă încredere. Cred că vom căpăta și mai multă încredere după această victorie. Le-am spus că nu avem nimic de pierdut la pauză, că trebuie să încercăm mai mult, să jucăm. Am încercat să jucăm mai mult la picior, să putem să-i surprindem pe viteză. Era foarte greu cu mingea lungă, pe sus, să-i putem surprinde pe Ngezana și Baba Alhassan”, a declarat Mihai Teja la flash-interviu.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație
Denis Alibec, scandal cu suporterii FCSB-ului după înfrângerea cu Metaloglobus! „Ce aveți cu...
Fanatik
Denis Alibec, scandal cu suporterii FCSB-ului după înfrângerea cu Metaloglobus! „Ce aveți cu mine?”. Video
„FCSB a fost FC Stan și Bran!”. Cine a făcut gluma serii după...
Fanatik
„FCSB a fost FC Stan și Bran!”. Cine a făcut gluma serii după umilința colosală cu Metaloglobus
Gigi Becali a pus tunurile pe trei jucători după Metaloglobus – FCSB 1-2:...
Fanatik
Gigi Becali a pus tunurile pe trei jucători după Metaloglobus – FCSB 1-2: „Trei milioane de euro prime! Miştocăreală, miuţă!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Radu Naum l-a scos din sărite pe Gigi Becali, iar patronul de la...
iamsport.ro
Radu Naum l-a scos din sărite pe Gigi Becali, iar patronul de la FCSB i-a închis telefonul: 'Hai, la revedere, să fii sănătos!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!