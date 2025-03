Cum a izbucnit incendiul din Macedonia de Nord. 59 de tineri au murit, mărturia unui tată care și-a pierdut fiul: „Mai sunt 200 de copii arși înăuntru”

, a șocat întreaga lume. Alți 150 de oameni au fost răniți în clubul din Kocani, aici unde se aflau circa 1.500 de persoane, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timpul unui concert.

Momentul în care a izbucnit incendiul din Macedonia de Nord. Cel puțin 59 de tineri sunt morți

și cea din Macedonia de Nord sunt incredibile. Focul a izbucnit după ce artificiile folosite pe scenă au ajuns la tavanul construit din materiale inflamabile.

Flăcările s-au propagat rapid, moment în care în interiorul clubului s-a creat o busculadă. Tinerii s-au călcat în picioare pentru a ieși din imobil. Surse din cadrul anchetei spun că exista o singură ieșire, iar la geamuri erau gratii.

Acum, autoritățile au deschis o anchetă având în vedere că respectivul club funcționa cu licența expirată. Persoanele care au murit aveau vârste cuprinse între 14 și 25 de ani. Tatăl unui tânăr de 21 de ani, care și-a pierdut viața în incendiu, a făcut dezvăluiri cutremurătoare.

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani

„De nerecunoscut. Sunt cadavre, doar cadavre înăuntru”

Bărbatul spune că a sosit la fața locului imediat cum a aflat de această tragedie. A ajutat salvatorii să scoată victimele din club, însă bărbatul susține că in interior s-ar afla încă 200 de cadavre.

„Ce ar trebui să fac? Avea 21 de ani, abia a început să trăiască. Noi suntem de aici, din Kocani. Toți ar trebui pedepsiți și aruncați la pământ. 150 de suflete, 150 de familii au fost devastate. Ce a mai rămas pentru mine în viață? Nu mai am nevoie de viața mea. Aceasta a fost singurul meu copil. Nu mai am nevoie de viața mea. Am fost acolo toată noaptea.

Nu pot scoate nici măcar cadavrele. Nu le pot scoate! Trebuie să fie 200 de oameni înăuntru. Copii, arși. De nerecunoscut. Sunt cadavre, doar cadavre înăuntru. Nu-i pot scoate, nici măcar cu elicoptere, cu forțe speciale, nu îi pot scoate. Iar șefii își bagă banii în buzunare. Al naibii de mulți bani”, a declarat tatăl tânărului de 21 de ani, potrivit Antena 3.

Dintre cei 150 de răniți, 20 se află în stare critică. Cei mai mulți au arsuri, în timp ce alții au fost intoxicați cu fum. Victimele au fost transportate la spitalul din Kocani, unele dintre ele fiind transferate ulterior la unități medicale din capitala Skopje, dar și în spitale din țările vecine.